“Todos se comprometieron a avanzar para que se adopte la definición de antisemitismo en Chaco”

La comunidad judía de Chaco presentó un proyecto para que la provincia se adhiera a la definición de antisemitismo de la IHRA luego de que Argentina la adoptara. Uri Jaraz, presidente de la comunidad judía de la provincia del Chaco, contó cómo avanza el proyecto y actualizó la situación del coronavirus en la provincia en diálogo con Radio Jai.

“Desde que la República Argentina, a través de la cancillería, adoptó la definición de antisemitismo de la IHRA, nos pusimos en contacto con el Poder Ejecutivo por medio del gobernador Capitanich con la Legislatura, con la Cámara de Diputados de la provincia y con el Poder Judicial a través del Superior Tribunal que es el órgano máximo. También se sumo el municipio de Resistencia. Tuvimos muy buena recepción y se comprometieron a avanzar y hacer todo lo necesario para que la provincia, en todos sus ámbitos, adopte la definición y se adhiera”.

“No fue una tarea difícil pero no son los tiempos que nosotros hubiéramos querido ya que estamos en plena pandemia y la Cámara de Diputados tiene suspendida sus tareas y el Consejo de Resistencia también, entonces esto interrumpió y alargó un poco los tiempos pero pudimos hablar con los distintos bloques mayoritarios para que se vaya preparando y salga por mayoría, si no es posible la unanimidad. Va avanzando bien, los cinco miembros de la corte se sumaron y sacaron la resolución, en la Legislatura está el compromiso de tratarlo la semana que viene y si no hay ningún inconveniente saldrá sancionado”, contó Jaraz.

“También tuvimos una charla con el Ministro de gobierno de la Secretaría de Derechos Humanos para trabajar en conjunto y que sienta jurisprudencia y se lo pueda tomar como para cualquiera acción judicial penal que es lo que nosotros queríamos y necesitábamos por sucesos anteriores y lamentables que tuvimos en Resistencia por expresiones de funcionarios. Siempre nos faltaba una herramienta y ahora vemos en esto una herramienta muy importante para avanzar y que no quede todo en palabras y solo un pedido de disculpas”.

Con respecto al coronavirus, el presidente de la comunidad judía de la provincia del Chaco, dijo que “la cantidad de contagios es muy grande. Hemos empezado una desescalada de la cuarentena. Aquí arrancamos el confinamiento antes que todo el país y se hizo muy largo. La parte comercial se vio muy sacudida entonces de alguna manera había que empezar a ver cómo se iba a abrir de a poco todo. Hace una semana empezaron a planificar la apertura”.

“Los casos siguen y lo peligroso es que esto se fue al interior de la provincia y esto es preocupante porque nuestro sistema sanitario es muy débil y hace lo que puede con las herramientas que tiene. Se fortifico un poco pero le falta muchísimo. Ahora, como dijo el gobernador, depende de cada uno y de que todos nos cuidemos y seamos responsables. De alguna manera hay que volver a esta nueva vida. En la comunidad estamos bien, no hubo nuevos contagios. Solo un matrimonio en Resistencia que sus tres chicos están en Buenos Aires y los ayudamos para que puedan viajar a ayudar a sus padres. Pudieron llegar con los permisos que les conseguimos y esperamos que todo termine bien”, finalizó Jaraz.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.