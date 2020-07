A 15 años de la evacuación de israelíes de Gaza

Según el calendario gregoriano, la retirada comenzó el 15 de agosto de 2005, con la primera evacuación que tuvo lugar el 17, incluido el asentamiento principal Neve Dekalim. Pero en el calendario hebreo, los eventos ocurrieron inmediatamente después del ayuno de Tisha ve Av.

En estos días, los evacuados suelen vincularse con esos hechos que aún hoy les dejaron secuelas. Malka, una pequeña mujer de cabello oscuro, madre de cinco hijos, es una de los 10 mil colonos que el gobierno evacuó de 25 asentamientos hace 15 años como parte del Plan de Desconexión de 2005. Esto incluyó la demolición completa de 21 comunidades en la Franja de Gaza y la retirada completa de esa área, así como la destrucción de cuatro comunidades en Samaria.

“Madre, ¿a qué hogar volveremos?”, preguntaban le preguntaban sus hijos mientras conducían por las carreteras del sur de Israel inmediatamente después de la retirada de 2005. Hubo muchas ocasiones en que ella misma miraba por la ventana del automóvil y se daba cuenta de que estaba cerca del cruce de Kissufim, camino a una casa que había sido destruida.

No fue exactamente la historia que Malka imaginó por primera vez cuando ella y su esposo se mudaron al asentamiento de Neve Deklaim en Gaza desde Beerseba en 1988. En aquel entonces, la comunidad tenía solo cinco años. Ella misma era una madre joven, con solo dos de sus cinco hijos. “Era tranquilo, pastoral, amplio, verde, con un paisaje increíble y el tipo de silencio que calma el alma que no se puede encontrar en ningún otro lugar”, recordó. Inicialmente viajaron a todas partes en Gaza, a las ciudades palestinas cercanas, a los otros asentamientos judíos, al sur de Israel, sin ningún temor. Pero entonces, así como crecieron sus raíces y su amor por el lugar, también lo hizo el peligro.

Malka recordó que uno de los momentos “antes y después” para ella fue la muerte del rabino Shimon Tzvi Biran en mayo de 1992 en un ataque terrorista. Biran se dirigía al Instituto de la Torá y la Tierra, donde trabajaba, y donde ella era maestra de guardería. Malka recordó cómo se había detenido en el estacionamiento mientras los médicos aún intentaban revivirlo.

Luego estaban los Acuerdos de Oslo de 1993, que seccionaron partes de la Franja de Gaza, las carreteras se volvieron más peligrosas y se construyó una ruta de circunvalación alrededor de las áreas palestinas. Recordó cómo, particularmente con la Segunda Intifada, hubo incidentes terroristas, así como ataques con cohetes y morteros.

Uno en particular ha permanecido en su memoria, un ataque de mortero contra el antiguo asentamiento de Atzmona en abril de 2001, que hirió gravemente a un bebé de 10 meses. Su madre estaba colgando la ropa en el momento del ataque con su bebé a su lado. Malka dijo que ella misma tenía un hijo pequeño y pensó: “¿Esto significa que ni siquiera puedo sentarme en el patio?”

Sus amigos y familiares tenían miedo de visitar, recordó. Cuando su hijo tuvo su bar mitzvah ese año casi nadie vino, ni siquiera todos los parientes, por lo que celebraron en su mayoría con vecinos. Había esta tensión entre querer irse para escapar de la violencia que parecía una especie de ruleta rusa, pero sentirse tan arraigada en el lugar y sus vecinos que tal movimiento parecía imposible.

La tarea de reubicación parecía tan monumental, que cuando se sentó en su sala de estar y escuchó por primera vez al ex primer ministro Ariel Sharon hablar de un plan de retirada para Gaza en diciembre de 2003, parecía que estaba desconectado de la realidad.

Luego vieron a la gran cantidad de soldados, columna tras columna, entrar a Neve Dekalim, y de repente ella y su esposo sabían que la evacuación era real. “Nunca imaginé ese tipo de números”, dijo Malka mientras recordaba a la policía con sus lentes oscuros y sus chalecos antibalas. “Fue aterrador. Les dije que no vinieran a mi casa, nos vamos solos”.

Poco a poco, dijo Malka, se dio cuenta de que lo que tenía que pasar era que todos volvieran a la rutina. Afortunadamente, pudo enseñar en una guardería en Nitzan. Su esposo comenzó a tomar clases de jardinería.

Su hijo mayor estaba en descanso del ejército y no quería regresar. “Llamé a su comandante” y le pedí “que venga y use todos sus encantos” para ayudarlo a regresar. En dos horas, cinco jeeps de soldados con su unidad llegaron a la casa. Se sentaron con él, bebieron cerveza, hablaron y comieron. Su comandante dijo: “te queremos, te extrañamos”. Pasaron los días, y una mañana su hijo se despertó, se puso el uniforme y regresó al ejército.

Su hija fue a una escuela en Ashkelon que se había instalado en un hotel para los evacuados de Gaza. Pero luego, cuando parecía que todo había vuelto a la normalidad, se permitió desmoronarse. No quería rezar en Yom Kippur, seguía llorando y buscaba ayuda psicológica. Pasaron cinco “años terribles, que borraría de mi memoria si pudiera”, dijo.

Ahora, la vida comenzó a volver a la normalidad para su familia. Sus vecinos son evacuados de Gaza, muchos de Neve Dekalim. Aunque todavía está emocionada cuando habla de Gaza, no está entre quienes sueñan con un regreso, y señala que cree que tal cosa es imposible. “En aquel entonces no entendía la situación como lo hago hoy”, dijo. Si no hubiera habido desconexión, la creciente violencia palestina contra los israelíes en Gaza habría hecho insostenible su continua situación allí. “No podríamos haber sobrevivido allí”, dijo Malka.

