En Israel recomendaron a las mujeres embarazadas vacunarse contra el COVID

Diez mujeres israelíes embarazadas están internadas en grave estado luego haberse contagiado de coronavirus. El vicedirector del Ministerio de Salud de Israel, Itamar Grotto, se refirió al tema y dijo que recomiendan a las mujeres en gestación darse la vacuna contra el covid19.

Antes las organizaciones de salud y las compañías de vacunas no recomendaban aplicar inmunizar a embarazadas, pues no se habían realizado pruebas con ellas en las fases clínicas.

Grotto añadió que “sabemos que el embarazo es un riesgo en el coronavirus, ya que hay una infección muy amplia, vemos muchas mujeres que se contagiaron”. “Recomendamos a las mujeres embarazadas darse la vacuna”, indicó.

La directora de la Unidad de Prevención y Control de Infecciones del Centro Médico Sheba, Gili Regev, también recomendó vacunarse a las mujeres embarazadas. “Creo que si yo estaba en gestación hubiera ido a darme la vacuna”, sostuvo.

La posición del ministerio israelí se basa en fuentes médicas de todo el mundo e informes de los laboratorios que desarrollaron las vacunas. Participaron de la investigación diferentes organizaciones médicas nacionales: el Consejo Nacional de Ginecología, la Asociación Israelí de Obstetricia y Ginecología, y el Centro Nacional de Consejería en Toxicología; entre otras.

Los expertos explican es que como las vacunas de Pfizer y Moderna, las dos que actualmente están autorizadas en Israel, no causan la enfermedad y no modifican el código genético de los vacunados, no existe ninguna contraindicación para que este grupo de mujeres pueda recibir la inmunización.

Una mujer embarazada, en grave estado con coronavirus, fue hospitalizada en el Hospital Beilinson en la ciudad de Petaj Tikva, en las afueras de Tel Aviv. Se realizó el parto, el bebé se encuentra estable y fue enviado al Hospital de Niños Schneider. La vida de la madre corre peligro.

La mujer, de 35 años, no sufría enfermedades preexistentes y estaba en su séptimo mes de embarazo; cuando su cuadro comenzó a complicarse fue trasladada de urgencia desde otro nosocomio al Beilinson, debido a la alta ocupación de Terapia Intensiva, Allí se procedió a intubarla y practicarle una césarea.

Más de diez mil casos fueron detectados en las últimas 24 horas. La tasa de positividad, respecto a las detecciones efectuadas, fuel de 10.2%, hay 1.114 pacientes en grave estado, de los cuales 277 están con respirador. El promedio semanal de casos confirmados es de 8.172.

Desde la iniciación de la pandemia fallecieron en Israel 4.049 personas.

