El Estado de Israel estableció relaciones diplomáticas con Bután, un pequeño reino budista ubicado en los Himalayas entre India y China que mantiene relaciones formales con poco más de 50 países.

El acuerdo, se firmó el día sábado en una ceremonia llevada a cabo en la residencia del embajador israelí en India, Ron Malka, con participación del embajador butanés en el país, Vetsop Namgyel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el avance como un “fruto adicional de los acuerdos de paz” agregando que “estamos en contacto con otros países que quieren unirse y establecer relaciones con nosotros”.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, el evento había sido planeado por el Canciller Gabi Ashkenazi en conjunto con su homologo butanés, Tandy Dorji, la semana pasada, cuando acordaron no solo la fecha de firma sino también un plan de trabajo conjunto para la colaboración en lo que concierne a la gestión de agua, agricultura y salud. Ashkenazi declaró: “El círculo de reconocimiento de Israel está creciendo y expandiéndose… El establecimiento de relaciones entre nosotros y el Reino de Bután será otro hito en la profundización de los lazos israelíes con Asia”. Luego, agradeció a Bután e invitó a su rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck a Jerusalem para “una primera visita de estado de este tipo”.

Por otro lado, el Canciller israelí también agradeció a Malka y su personal “por fortalecer nuestra relación con Bután y por construir el esquema que condujo a la firma del acuerdo sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nosotros”.

Es importante remarcar que la anterior falta de lazos entre el Israel y Bután no era producto de una situación de enemistad entre ambos países o del conflicto con los palestinos (como si lo era en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos), sino de las propias políticas aislacionistas del reino budista. Bután, cuya población excede por poco las 770.000, sostiene medidas para mantener su cultura y tradición única, no permitiendo la entrada de turistas extranjeros hasta el año 1970 y no legalizando la televisión y el internet hasta 1999. Además, la firma no es parte de los Acuerdos Abraham firmados por Israel y cuatro países árabes (hasta la fecha) y mediados por Estados Unidos (que no tiene siquiera relaciones con Bután), sino parte de un esfuerzo paralelo del gobierno israelí por extender sus lazos.

Por TP/RJ

