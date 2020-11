Dato alarmante: Aumentó de antisemitismo y bajó el reporte de casos en departamentos policiales

La creciente discriminación hacia comunidades minoritarias es, lamentablemente, una tendencia a nivel mundial. Específicamente, en Estados Unidos, se han detectado diversos actos de antisemitismo, y el FBI reportó un aumento en la cantidad de crímenes de la ideología. Dialogamos con Yael Hershfield, subdirectora de ADL (Anti Defamation League), en Florida.

Venezolana de nacimiento, hoy Hershfield se encuentra radicada en el área de Miami, en Florida. Es magíster en psicología de comunidad por la escuela Lowell de la Universidad de Massachusetts y se ha desempeñado en diversos puestos en organizaciones de la comunidad judía.

“Un aumento del 14% en los crímenes antisemitas, es impactante. Pero más impactante es que en este año hubo una baja en los departamentos policiales que reportaron casos de antisemitismo. Si el reportaje fuera mandatorio o hubiera un mejor entrenamiento, quizá habríamos visto un incremento aún mayor”, manifestó Yael Hershfield.

Yael Hershfield atribuyó el incremento en crímenes discriminatorios a diversos factores: “En una sociedad muy dividida, donde el discurso se ha deteriorado, expresando de manera vulgar con estereotipos en los medios, se ha perdido la responsabilidad, y nuestro comportamiento en cuanto a qué decimos dentro del marco legal. Esto le da permiso a quien tiene odio en su mente a actuar, la sociedad recibe esta retórica y expresa sus sentimientos de la misma manera”, se expresó.

Destacó que si bien los crímenes de odio no son en su totalidad contra la comunidad judía, sí el 63% de crímenes religiosos son perpetrados contra la comunidad. Aludió también a valores éticos que considera parte de la genética del pueblo judío. No obstante, dijo que “muchos judíos también apoyan elementos de la Derecha. No podemos empatizar nuestra visión de un solo lado. La respuesta está en la educación”.

Anunció dentro de dicho contexto, la capacitación que llevará a cabo su organización acerca de movimientos progresistas cuyas bases se centran en estudiantes, para explorar lo que está ocurriendo y cómo combatirlo. La capacitación se dictará a través del sitio web de ADL (link: www.ADL.ogr ).

Yael Hershfield habló de la existencia de elementos antisemitas dentro del ámbito académico, opinó que una de las excusas que utilizan es el boicot a Israel y al pueblo judío en lugar de, caso común, reclamar por los derechos palestinos. “La narrativa que escuchan en Estados Unidos no comprende los puntos finos del conflicto, por lo que uno adopta los dos o tres puntos que los medios lanzan. Hemos reducido la capacidad de discernir y de entrar en mucha complejidad. Podemos escuchar los problemas de la comunidad palestina sin ser traidores de Israel”, indicó.

