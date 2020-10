“La situación de tener a la población confinada es una cosa insostenible y vulgar”

La pandemia de coronavirus y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio que lleva más de 200 días de vigencia en Argentina agravó la recesión en la que estaba sumido el país en los últimos dos años y las consecuencias finales todavía no están a la vista. Por esta situación nos comunicamos desde Radio Jai con Rodolfo Eiben, economista, para que nos esclarezca el futuro que le deparará en el plano económico.

“Lo que tiene de novedoso esta crisis en la Argentina es que estamos transcurriendo momentos que nunca antes habíamos pasado, más puntualmente, por la pandemia y la cuarentena sobre expandida. Esta situación de tener a la población confinada con un destino incierto y sin clarificar políticas de distinta índole, como la de circular libremente dentro del territorio nacional o dentro de una misma provincia, por ejemplo en Córdoba la gente no puede pasar de un departamento a otro, es una cosa insostenible, vulgar y que no admite ningún tipo de explicación lógica, por lo cual todo esto no solamente trae consecuencias psicosomáticas en la población sino que atenta de manera directa contra la preservación de las fuerzas de trabajo”.

El especialista en economía decidió explicar la situación actual de la producción del país, alegando que, al no haber dólares para girar al exterior para la importación de insumos, tanto los automóviles, los electrodomésticos, los fármacos, entre otros, se ven perjudicados económicamente porque la mayoría realizan sus productos con los insumos que se encuentran en el exterior. La corrida cambiaria, de momento, se está evitando con la disposición de los depósitos en dólares que todavía quedan en el mercado.

El economista desarrolló cual fue el problema de esta crisis económica que va en aumento: “Todo esto tiene una sola explicación, esto juega tanto para este gobierno como para el anterior, para que todos entiendan como empieza la crisis en aquel momento, se puede definir en una sola palabra o una expresión simple y esta es la ‘confianza’ cuando el ex presidente (Mauricio) Macri decía los gobernadores gastan más de lo que les ingresa, mi respuesta al escuchar esto era en aquel momento ¿Por qué Estados Unidos u otros países desarrollados gastan más de lo que les ingresa y sin embargo sostiene sus déficit? La diferencia es que en estos países tenían, en su momento, confianza en sus funcionarios, porque había un plan económico”.

Por FB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.