En Israel, uno nunca puede aburrirse. Especialmente ahora, con tantos temas tan candentes como polémicos. Desde la pandemia, la economía, los problemas políticos, las relaciones internacionales, las crecientes protestas, las nuevas divisiones internas en la sociedad, entre otros.

Dialogamos con Daniel Kurganoff, abogado argentino especialista en derecho laboral, radicado en Israel desde el año 2002, quien narró cómo se desempeña la vida en medio oriente para un ciudadano israelí, envuelto en un contexto tan complejo.

“La sociedad está más dividida que nunca, y va a llevar muchos años arreglarla”, comenzó expresando y siendo honesto sobre su visión política: se encuentra del lado de quienes exigen la renuncia del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Continuó definiendo al estado actual de Israel como “una olla a presión, que parece que va a saltar por cualquier lado”, en referencia a la reacción social de los problemas presentes.

Kurganoff expuso también sobre la situación de la pandemia y el creciente desempleo derivado de ella, contando que muchos trabajadores independientes tuvieron que cerrar por no poder mantener los gastos fijos, y que el gobierno no respondió de la manera adecuada. Con respecto al aumento de los casos y al segundo confinamiento dictado recientemente, expresó que si bien el gobierno puso diferentes puestos de control policial, “mucha gente salió a trabajar igual. Por los controles, la gente pasaba con el auto y decía que se iba al supermercado, pero en verdad iban a trabajar. No se les puede decir que no”.

Destacó dividir la responsabilidad entre dos grupos; la gente y el gobierno. Sobre la gente, opinó que luego del aislamiento de dos meses, salieron descontroladamente, sin cuidados, a la playa, a fiestas, etc. Pero, admitió que el gobierno entró en juego ya que gestionó mal la liberación de la cuarentena, al haber hecho todo de forma rápida y en lugar de un carácter más progresivo.

Sobre la situación social actual en Israel, el letrado describió nunca haber tenido una sensación similar. Y en la estrecha relación que esta aguarda con la política, opinó que el gobierno actual compuesto por los partidos Likud y Kahol Lavan, le resulta inoperante. “Hay mucha discusión entre Gantz y Netanyahu, no logran aprobar el presupuesto para 2020 ni para 2021”. Luego, se refirió a las estrategias de Netanyahu, a quien determinó como un muy hábil político. Kurganoff destacó que el presupuesto tiene que ser aprobado dentro de los 100 días siguientes a la asunción del primer ministro, y que en este año, se pidió una prórroga de 120 días adicionales, pero aún estando por finalizar, no hay un acuerdo.

Explicó que Kahol Lavan amenazó con disolver la kneset si no se llegara a aprobar el presupuesto, pero que esto implicaría unas nuevas elecciones, para las cuales el partido no tiene la fuerza suficiente. “Creo que Gantz tuvo buenas intenciones para frenar a Netanyahu, pero a mi criterio fracasó”. Y aquí, el entrevistado compartió las estrategias del juego de Bibi: “No da puntada sin hilo; al aliarse con Benny Gantz, lo desarmó. La gente que había votado a Gantz se enojó y no lo volvería a votar, por lo que es probable que gane Netanyahu denuevo”; “Bibi, con todas sus causas pendientes, trata de seguir postergando las audiencias a las que se tiene que presentar en tribunales” agregó, en referencia a la falta de aprobación del presupuesto.

Con respecto a la economía, Daniel Kurganoff dijo que si bien cree que no tardará en recuperarse, los problemas sociales se pagarán caro, “Todos los días hay manifestaciones con violencia. Desde la policía a los manifestantes y viceversa. También de terceros que van a agredir”.

Por último, hizo hincapié sobre el tema que tanta controversia genera; los acuerdos de relación con países árabes. “Hay que festejarlo, por más de que estoy en contra de Netanyahu, no se puede negar la trascendencia”, expresó. El abogado, agregó que incluso la oposición votó a favor, con excepción de las listas árabes.

Por BS/RJ

Reproducción autorizada por radio jai citando la fuente