Robert Penrose, científico de origen judío ganó el premio Nóbel de Física

Los científicos Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2020 por sus descubrimientos en torno a los agujeros negros, anunció la Real Academia de las Ciencias en Estocolmo. El británico Robert Penrose, profesor de la Universidad de Oxford de ascendencia judía rusa, recibirá la mitad del premio por “demostrar que la formación de agujeros negros es una sólida predicción de la teoría general de la relatividad”.

Considerado a sí mismo como un ateo, en una entrevista de 2007 con el periódico The Jerusalem Post, Penrose dijo que su abuela “ocultó sus orígenes y se disoció de su familia, pero supimos que venía de Rusia y que su apellido era Nathanson. Por lo tanto, de acuerdo con sus reglas, creo que podría ser considerado judío, aunque no me identifique como tal”.

El alemán Reinhard Genzel, del Instituto Max Planck y la Universidad de California, Berkeley, y compartirá la segunda mitad con la científica estadounidense Andrea Ghez, de la Universidad de California, Los Ángeles, por “el descubrimiento de un objeto compacto supe masivo en el centro de nuestra galaxia”.

Científicos galardonados en pantalla

Andrea Ghez es la cuarta mujer que gana el Premio Nobel de Física, después de Marie Curie en 1903, Maria Goeppert Mayer en 1963 y Donna Strickland en 2018, informó The Jerusalem Post.

El anuncio del premio de Física sigue al de Medicina otorgado a los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice y el británico Michael Houghton por el descubrimiento de la Hepatitis C.

“Los descubrimientos de los laureados de este año han abierto nuevos caminos en el estudio de los objetos compactos y supe masivos”, expresó David Haviland, presidente del Comité Nobel de Física, al conceder el premio de 10 millones de coronas suecas (1.1 millones de dólares).

“Pero estos objetos exóticos todavía plantean muchas preguntas que piden respuestas y motivan futuras investigaciones”, continuó.

Este año, la Fundación Nobel canceló el tradicional banquete debido a la pandemia del coronavirus y entregará los premios en un evento televisado en Estocolmo.

Los premios a los logros en ciencia, paz y literatura se otorgan desde 1901 y fueron creados en la voluntad del inventor y empresario de la dinamita Alfred Nobel.