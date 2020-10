“Nadie del gobierno kirchnerista quiso que se levantaran las Circulares Rojas”

El exsecretario general de Interpol Ronald Noble insistió este lunes en su voluntad de declarar como testigo en la causa en la que se investiga si el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, en el marco de la causa AMIA, tuvo por objetivo dar impunidad a los acusados, y reclamó que las autoridades de la Central de la Policía internacional lo habiliten a hacerlo.

A través de un extenso hilo de Twitter, el ex jefe del organismo relató que este lunes recibió en Dubai, donde vive, el escrito con la citación de la Justicia argentina. Curiosamente, la demora es tal que la citación era para el mismo día pero, además, el paquete enviado desde la central de Interpol en Lyon, Francia, contenía también una advertencia, la de que no puede declarar sin la autorización de la organización, bajo el pretexto de que los exfuncionarios también están sometidos a las inmunidades y deberes de la Central.

2.#INTERPOL advised @rknglobal that the Buenos Aires Federal Criminal Court (“the Argentine Court”) has ordered @rknglobal’s testimony in relation to the case “Fernandez de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/encubrimiento agravado.” — Ronald Noble (@RKNGlobal) October 5, 2020

Desde Radio Jai nos comunicamos con Luis Fuensalida, columnista de la emisora y exjefe de Interpol, para que nos explicara la situación por la que esta pasando la causa sobre uno de los dos atentados contra el país y la comunidad judía.

“En principio, el exsecretario General de Interpol desea -según lo él mismo lo señala en su cuenta de Twitter- declarar; e incluso ha tenido una respuesta de la Interpol de apelar ante la decisión del actual Secretario General de Interpol, Jürgen Stock,con relación a que Interpol bloquea su declaración o le sugiere que no lo haga, argumentando que entre otras cosas le cabe el privilegio de silencio respecto de otros altos funcionarios que se aplica a los que todavía están en actividad”.

Luis reconoció que el único que podría haber levantado las órdenes de captura internacional sería la Justicia Federal Argentina, alegando que tiene que ser el juez de la causa a quien le corresponde hacerlo. Considera que cuando Noble dice que “ningún funcionario del anterior gobierno kirchnerista quiso que se levantara o cayera en las circulares rojas” él supone que tampoco en su momento reconoció que estuvieron más de dos años suspendidas, cuando en forma unilateral, Interpol decidió tener las Circulares Rojas en esa situación, sin embargo, en este caso Ronald está expresando su deseo de querer venir a Argentina a declarar”.

Sobre la posibilidad de que el exsecretario goce de privilegios, Fuensalida aclaró lo siguiente: “En el caso de que Noble goce de inmunidades y sobre cuál sería la alternativa que tiene la Justicia Argentina, si interpretamos por analogía que los privilegios que goza o gozaría el exsecretario son similares a los privilegios que puede tener un legislador en la argentina, entonces se le debe mandar el cuestionario para que respondan por escrito, y esta podría ser la solución este hipotético caso. Pero que yo recuerde, la inmunidad la puede tener mientras esté en el ejercicio de sus funciones; si no me estoy equivocando, no hay en ninguna parte del estatuto constitutivo de Interpol que diga específicamente que esa inmunidad prosigue una vez cesadas las funciones”.

Si bien hasta el momento, Ronald Noble estaría apelando la decisión de la oficina legal de Interpol, la pregunta a dilucidar es si, en el caso en que él consiguiera finalmente declarar, podría negarse ante la justicia de Argentina a dar determinada información, alegando a la imposibilidad de brindar datos que pudieran comprometer maniobras que se encuentran activas por la Organización internacional. Fuensalida aclara este punto: “Teóricamente no guarda ninguna relación con la Organización, por lo tanto, si hablamos de guardar el secreto de operaciones que estén actualmente llevándose a cabo por Interpol o alguno de los miembros, no seria el caso. Pero sí, creo que acá, lo que le “achaco” a Noble, es el hecho de que cuando dice él, afirma y declara que ni Timerman ni ningún funcionario de Cristina Fernandez de Kirchner le pidió que levantara o bajara las alertas, eso no quiere decir, ni elude la posibilidad de que como ya se había hecho con anterioridad, la Secretaria general con criterio propio pudiera decir “bueno, si se aprueba el Memorandum y se pone en funcionamiento la comisión de juristas que va a revisar la causa, hasta tanto lleguen a una conclusión, se suspenderán (las alertas) como se suspendieron con anterioridad las Circulares Rojas”. Hay cosas que no quedan bien explicadas, sentenció el exjefe de Interpol en la Argentina, Comisario inspector (R) Luis Fuensalida.

