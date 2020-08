Quién era la víctima del atentado en Petah Tikva

El hombre de 39 años asesinado este miércoles por un terrorista palestino fue identificado como Shai Ohayon. Enseñaba Torah y tenía previsto viajar a la peregrinación en Umán. Las condolencias de Netanyahu.

Se conoció la identidad del ciudadano israelí asesinado este miércoles en un atentado terrorista en Petah Tikva: se trata del rabino Shai Ohayon, de 39 años y padre de cuatro hijos.

Ofer Karaz, suegro de la víctima, lo definió como “un excelente esposo y un gran padre” y aseguró que cuando se enteró que el herido en el atentado era una persona religiosa percibió que se trataba de Shai. “Sentí que era él, lo llamé y no me respondió, y cuando traté de comunicarme de nuevo su teléfono ya no estaba disponible”, contó.

Desde la familia también contaron que solía dar clases de Torah en el moshav Shahar Efraim, el lugar en donde vivió la familia Ohayon hasta hace dos años. “Todos querían escuchar sus clases, sabía cómo llegar a los alumnos, es una gran pérdida”, lamentó un familiar que prefirió no ser identificado.

Yosef David, amigo cercano de Shai, viajó en colectivo con la víctima desde Kfar Saba hasta el lugar en donde fue apuñalado. “Tenía pasaje para peregrinar a Umán y estaba esperando saber si era posible viajar”, relató sobre un viaje que tenía previsto hacer con Hillel, su hijo de 11 años. Además, junto a su esposa Sivan, Shai concibió a los pequeños Tohar (13), Shila (9) y Malachi (4).

“En nombre de todos los ciudadanos israelíes, envío mis más sinceras condolencias a la familia Ohayon por el asesinato del padre de familia y rabino Shai, en un atentado con cuchillo hoy en Petah Tikva”, expresó el primer ministro Benjamín Netanyahu. “Me duele el corazón, junto a mi esposa Sara los abrazamos”, agregó.

Con información de Ynet.