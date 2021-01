Decenas de inmigrantes aterrizaron en Israel el último día del año

En la mañana del último día del año, un grupo de 67 inmigrantes de Brasil y Argentina aterrizó en Israel, uniéndose a 3.900 inmigrantes de 30 países que llegaron con la ayuda de la Fundación Amistad. La mayoría de los inmigrantes procedían de Ucrania (1.559), Francia (608) y Brasil (356).

“El año pasado ha estado lleno de desafíos como no conocíamos en el campo de la aliá. El cielo se cerró en todo el mundo y la situación dinámica en cada país requirió un alto grado de flexibilidad y adherencia al objetivo, tanto de nuestro personal como de los inmigrantes. “En los próximos años veremos una ola de inmigrantes que vendrán a Israel y se prepararán en consecuencia, para ayudar a todos los judíos que quieran cumplir con su derecho y sueño de emigrar a Israel”, dice Yael Eckstein, presidenta de la Friendship Foundation.

Yael dice que Haifa está a la cabeza en la absorción de inmigrantes del Fondo de la Amistad, seguida de Netanya, Nahariya, Jerusalem, Bat Yam y Ashdod. El perfil de los inmigrantes es diverso, incluidos 25 sobrevivientes del Holocausto, 121 reclutas y 4 familias con hijos. En términos de empleo, este año se agregaron 177 ingenieros, 100 economistas, 120 administradores y 133 estudiantes en Israel.

“Me enamoré de Israel”

“He estado coqueteando con la idea de emigrar a Israel durante mucho tiempo”, dice Diana Shapiro, de 27 años, quien finalmente ha hecho lo necesario y viene a Israel por tercera vez en su vida, esta vez como ciudadana del país. Shapiro nació y vive hasta el día de hoy en Río de Janeiro, la capital de Brasil.

“Siempre he estado cerca del judaísmo, me sentí parte del pueblo judío, estudié en escuelas judías. Era importante para mí y para mis padres, a pesar del alto costo de estos estudios en Brasil, siempre tratamos de mantener una tradición judía en la familia. “Y también para Israel. No me considero una persona religiosa, pero definitivamente me siento cercano a una tradición judía y definitivamente curioso por aprender más sobre el judaísmo y mis raíces”.

Con información de Makorrishón.