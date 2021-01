Israel estudia endurecer más el confinamiento

Las autoridades israelíes estudian endurecer aún más el confinamiento al continuar la alta morbilidad, mientras el país se sitúa a la cabeza mundial de la vacunación, con el 10 % de su población ya inoculada.

El Ministerio de Salud dio hoy una nueva cifra decepcionante de nuevos positivos: cerca de cuatro mil este sábado (3.977), con 729 enfermos graves en los hospitales, 179 de ellos conectados a respiradores. Los datos del día anterior fueron aún peores, con alrededor de 6.000 nuevos casos, aunque también fue muy alto el número de pruebas realizadas, cerca de 100.000.

El titular de Salud, Yuli Edelstein, ha señalado que va a proponer al Gabinete un “confinamiento completo” de dos semanas, por el imparable ascenso de los contagios, una medida que en principio respaldaría el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

En estos momentos, los israelíes no pueden alejarse a más de un kilómetro de su residencia, ni visitar a otras personas en sus casas, están cerrados los comercios no esenciales y restringida la presencialidad en los trabajos que operan al 50 %. Tampoco pueden juntarse más de 10 personas en interior y 20 en exterior, aunque continúa el colegio en las zonas no consideradas “rojas” por su alta morbilidad.

Sanidad propone ahora un cierre total de las escuelas. El ministro de Educación, Yoav Galant, podría aceptarlo, pero pide una excepción para los alumnos de los grados 11 y 12, que tendrán que superar exámenes de matriculación en verano, y también pide que, de prohibirse las clases presenciales, se permita a los menores de los grados entre 5 y 12 encontrarse en zonas abiertas.

Aunque la morbilidad en el país es preocupante, la campaña de vacunación, cuyos efectos se espera empiecen a notarse en un mes y medio, está avanzando con espectacular rapidez y, según indican los reportes, Israel se ha convertido en el primero del mundo en vacunar al 10 % de su población.

Sin embargo, ha surgido un debate interno en Salud, con la propuesta del vicedirector general del Ministerio, Itamar Grotto, de que no se ponga la segunda dosis a los que recibieron la primera según el calendario (a los 21 días) y, en cambio, se usen esas vacunas para seguir aplicando la primera dosis al resto de la población.

Grotto se basa en un estudio publicado por el New England Journal of Medicine que indica que solo la primera inoculación ya ofrece una protección del 80 %, pero su propuesta supone no seguir el protocolo de Pfizer para la administración de su vacuna, que por ahora es la única que se aplica en el país, donde también llegará en el futuro la desarrollada por Moderna.

Por FB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.