Una artista celebra su judaísmo con una línea de lujosos pañuelos para la cabeza para mujer

Lanzada justo antes de la Semana de la Moda de Nueva York, la nueva ‘Crown Collection’ de Elke Reva Sudin entrelaza moda, tradición y misticismo judío, mientras que cada diseño individual contiene su propio mensaje.

NUEVA YORK – No había nada en la infancia de Elke Reva Sudin que sugiriera que su futuro estaba en el arte. No incursionó en la pintura ni tomó lecciones de dibujo. Ninguno de los padres tenía inclinaciones artísticas y la familia rara vez iba a museos.

“Pensé que sería electricista. Mi padre es un vendedor de tornillos a la antigua usanza; literalmente llama a la gente y les trae tuercas y tornillos. Mi madre es profesora de química en una escuela secundaria”, dijo Sudin.

Y, sin embargo, aquí está ella, de 36 años, una consumada artista visual y fundadora de Drawing Booth, una empresa de arte digital cuyos clientes anteriores incluyen a Disney y L’Oréal. También acaba de lanzar la “Colección Corona”, una serie de lujosos tichels de edición limitada , o los velos que tradicionalmente usan algunas mujeres ortodoxas. Además de ser su primera incursión en la moda, la colección celebra el propio viaje de Sudin dentro del judaísmo ortodoxo.

“Quería aceptar ser visiblemente judío; es parte de ser dueño de mi identidad judía. Los diseños de bufandas son para mí una forma de canalizar la idea de que Dios trabaja con nuestra conciencia”, dijo.

Sudin lanzó recientemente la colección en Etsy, pocas semanas antes de que modelos y diseñadores lleguen a la ciudad de Nueva York para la Semana de la Moda de Otoño. Aunque no participará en el programa de principios de septiembre, tomará notas desde el margen. Esto se debe a que el próximo febrero, modelos que usarán sus tichels, así como una colección de ropa de viaje modesta que ella está diseñando, caminarán por la Pista 7 en Sony Hall.

Nacido en Longmeadow, Massachusetts, Sudin creció en un hogar conservador. Asistió a una escuela de Jabad desde el jardín de infantes hasta el octavo grado, después de lo cual fue a una escuela diurna ortodoxa moderna donde experimentó con la moda punk y gótica.

“Una vez tuve problemas por usar lápiz labial negro”, dijo.

El único indicio de que el arte estaba en el futuro de Sudin ocurrió durante un viaje familiar a Washington, DC, cuando ella tenía unos 8 o 9 años. Mientras estaban allí, visitaron la Galería Nacional de Arte.

“Caminamos por las galerías y mi madre estaba interpretando de qué trataba el cuadro. Estaba más interesado en hablar sobre cómo se hizo la pintura. Fue entonces cuando mi madre empezó a pensar que tal vez había un artista dentro de mí esperando salir”, dijo Sudin, mientras sorbía un batido de arándanos Juice Generation.

Aun así, no fue hasta la secundaria que Sudin se dio cuenta de que podía convertirse en artista profesional. Una de sus amigas la animó a dibujar; Otra amiga habló sobre cómo planeaba convertirse en ilustradora.

Sus padres, sin embargo, estaban un poco desconcertados. Aunque la abuela paterna de Sudin había asistido a la escuela de arte en Boston en la década de 1930, ninguno de sus padres había considerado el arte como una posible elección profesional.

“Realmente no entendieron de qué estaba hablando cuando dije que quería ir a la escuela de arte. Pero ellos me apoyaron. Mi familia siempre ha sido una especie de ‘tú haces tú’”, dijo, con su diminuto piercing en la nariz brillando bajo el sol de la mañana.

Y así Sudin se matriculó en el Instituto Pratt de Brooklyn. Fue el comienzo de lo que ella describió como un “período fundamental de iluminación”.

Estaba estudiando dibujo básico con William Sayler, a quien John Malkovich interpretó en la comedia dramática de 2006 “Art School Confidential”. También había comenzado a estudiar Tanya, una de las primeras obras de filosofía jasídica, en la Casa Chabad en Midtown Manhattan. Comenzó a sentir como si su lado artístico se fusionara con su lado espiritual.

Cuando terminó su segundo año, Sudin, que había experimentado con diferentes estéticas, incluido el uso de rastas (algo que ahora reconoce como apropiación cultural), comenzó a cubrirse el cabello.

Ese mismo año también se casó con su novio de la escuela de arte, Saul Sudin.

Los dos se conocieron en un grupo judío en el campus dirigido por el rabino Simcha Weinstein, autor de “Up Up and Oy Vey: How Jewish History, Culture and Values ​​Shaped the Comic Book Superhero” de 2008.

Compartieron música y disfrutaron de largas conversaciones después de las cenas de Shabat nocturnas. También se dieron cuenta de que sus familias tenían historias similares de acercarse al judaísmo tradicional.

“A medida que nuestro amor crecía, quería cimentar mi espiritualidad porque observé que si se trata de una aventura casual, puede irse flotando y no hay un compromiso real de que sea un estilo de vida. Entonces comencé a adoptar ciertas prácticas de observancia, incluida la modestia”, dijo Sudin.

Después de viajar por la India, la pareja finalmente se instaló en Brooklyn. Casados ​​desde hace 16 años, tienen dos hijos, de 4 y 2 años.

Mientras estuvo en Dharamsala, India, Sudin estudió curación con reiki, una práctica que ha incorporado a parte de su trabajo. De hecho, algunos de los diseños de sus pañuelos en la cabeza, como la “Corona” negra y marfil, se alinean con los puntos de presión en la cabeza del usuario.

“Los que estoy desarrollando ahora tienen un efecto de origami, por lo que ves diferentes ilustraciones dependiendo de cómo los dobles. Son como ilustraciones de Mad Magazine para el arte de bufandas”, dijo, desenrollando varias bufandas y colocándolas sobre la mesa. La tela, que obtuvo en la India, parece cachemira.

Sarah Clunis, historiadora del arte y curadora de colecciones africanas en el Museo Peabody de Arqueología, describió la colección de Sudin como “profundamente esotérica y etérea”.

“Cubrirse la cabeza es una tradición que vemos en una variedad de culturas. Con las bufandas de Elke vemos la traducción de conceptos místicos cabalísticos en un diseño innovador y funcional”, dijo Clunis.

Tras una inspección minuciosa, las líneas onduladas de espresso de “Wings” revelan que son alas de ángel, diseñadas para darle al usuario el coraje para levantarse y alcanzar su máximo potencial.

Las líneas verde salvia de la bufanda “Worlds” toman un mapa ilustrado clásico y lo colocan sobre un segmento deconstruido del Árbol de la Vida. Ésa es la manera que tiene Sudin de honrar las diferentes experiencias de vida de las mujeres.

Antes de dedicarse al diseño de tichel, Sudin había obtenido reconocimiento por su serie “Hipsters and Hassids”. Las 22 pinturas al óleo retratan las vidas paralelas de Williamsburg, las dos comunidades superpuestas de Brooklyn. Su obra “Somos patriarcas” de 2013, una serie de 12 pinturas al óleo, reinventó figuras bíblicas como judíos contemporáneos que viven en Brooklyn.

Además de inspirarse en su propia relación con el judaísmo, Sudin dijo que diseñó la colección por razones más prácticas. En resumen, estaba cansada de los patrones monótonos y los sólidos y serios que definían tantas prendas para cubrirse la cabeza.

“Quería diseñar algo que quisiera usar. Las bufandas son como un lienzo para mí, pero también es muy importante para mí que la función y la moda estén en equilibrio”, dijo.

Y si bien los pañuelos de seda son un punto de partida para la artista visual de larga data, Sudin dijo que considera que su nueva colección satisface una necesidad no sólo de las mujeres judías, sino también de las mujeres de otras culturas y religiones.

“El envoltorio es algo que compartimos con otras culturas y cuanto más representación tenga, más será aceptado”, dijo Sudin.

