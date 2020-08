Otra vez una sinagoga vandalizada en Estados Unidos

“Palestina libre” fue pintado con aerosol en la entrada de la histórica sinagoga de la ciudad de Wisconsin en medio de las protestas en curso allí.

Un reportero del sitio web conservador de noticias Townhall dijo que filmó a un manifestante pintando las palabras en negro en el camino de entrada del Templo Beth Hillel el miércoles por la noche.

Las protestas han continuado en la ciudad desde que la policía disparó contra Jacob Blake, un hombre negro, el domingo. El martes, el pistolero Kyle Rittenhouse, quien dijo estar en el lugar de los disturbios para apoyar a la policía, mató a dos personas luego de las protestas.

La sinagoga, que actualmente no está en uso debido a la pandemia de coronavirus, se encuentra a una cuadra de donde los disparos durante las manifestaciones del martes por la noche dejaron dos muertos y un herido.

Someone from the BLM crowd spray-painted “Free Palestine” in the driveway of the Beth Hillel Temple in Kenosha. pic.twitter.com/sJACaqZlai

— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) August 27, 2020