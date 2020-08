La Aerolinea de bandera, El Al, será la encargada de realizar el primer vuelo comercial de Israel a los Emiratos Árabes

La aerolínea israelí El Al fue elegida para realizar el histórico primer vuelo comercial desde Israel a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), informaron recientemente medios israelíes.

La decisión se produce después de que el gobierno de Israel solicitara a las aerolíneas del país que presentaran ofertas para un vuelo especial hacia EAU que llevará a una delegación israelí y a altos funcionarios del gobierno de Donald Trump.

Las comitivas se reunirán con funcionarios de los Emiratos Árabes para avanzar el proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países, anunciado a mediados de mes.

La delegación israelí estará dirigida por el asesor de seguridad nacional Meir Ben Shabbat, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu a principios de esta semana. Ben Shabbat estará acompañado por el alto asesor de Trump, Jared Kushner, el asesor de seguridad nacional estadounidense Robert O’Brien, representante para negociaciones internacionales del gobierno estadounidense, Avi Berkowitz, y otros funcionarios de EE. UU.

No hay enlaces aéreos oficiales entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, y no está claro si un avión israelí podría sobrevolar Arabia Saudita, que no tiene vínculos oficiales con Israel, para reducir el tiempo de vuelo.

El Al Israel y su rival más pequeño, Israir, presentaron ofertas para lo que sería el primer vuelo de una aerolínea comercial israelí al país árabe.

Luego del proceso se eligió a El-Al, y los funcionarios israelíes y estadounidenses volarán en un Boeing 737, en vez de un Dreamline 787, ya que este último aún no está equipado con los sistemas Skyshiled de Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), según medios israelíes. Como parte de los requisitos de seguridad, se requirió que El Al instalara una aeronave con el sistema de protección fabricado por IAI.

La decisión de establecer el vuelo histórico se tomó debido al acuerdo de normalización con los EAU y no tiene nada que ver con los asuntos contractuales continuos que aún están en una disputa legal entre los pilotos y la gerencia de El Al, dijo una fuente del comité de pilotos a un medio israelí.

En mayo, un avión de Etihad Airways voló desde los EAU al Aeropuerto Ben-Gurión para entregar suministros de coronavirus a los palestinos, lo que marcó el primer vuelo conocido de una aerolínea de los EAU a Israel.