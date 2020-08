Facciones palestinas culpan a Israel de la propagación del coronavirus en Gaza

Las facciones palestinas responsabilizan plenamente a Israel de la vida de los palestinos a la luz del brote de la pandemia de coronavirus en la Franja de Gaza. Dijeron que no permanecerán en silencio ante el “asfixiante asedio impuesto a la Franja de Gaza, especialmente después del brote del coronavirus”.

Además, advirtieron que si “no se levanta el asedio y no se llevan todos los suministros médicos a la Franja de Gaza para hacer frente a esta pandemia, el pueblo palestino no sufrirá solo”. Amenazaron con que si Israel no cumple con su demanda, pagará un precio que traerá alivio a los palestinos y quedará registrado en la historia.

Esta amenaza se produjo cuando el enviado de Qatar, Mohammed Al-Emadi, se dirigió a Israel después de mantener conversaciones en la Franja de Gaza con el líder de Hamás sobre formas de poner fin a las tensiones actuales con Israel. Al mismo tiempo, Hamás extendió el toque de queda por 72 horas más, luego de descubrir cuatro nuevos pacientes positivos de coronavirus. Son los primeros casos registrados entre la población general y fuera de las instalaciones de cuarentena cerca de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.

Actualmente, el número total de pacientes infectados por el coronavirus en la Franja de Gaza aumentó a 129, de los cuales 72 se han recuperado, mientras que 54 casos permanecen activos. Incluyen 17 casos entre la población general y 37 a los que se les diagnosticó la enfermedad a su regreso a la Franja de Gaza desde el extranjero. Tres infectados han muerto a causa de la enfermedad desde que estalló la pandemia en marzo.

Los funcionarios de Hamás no revelaron detalles sobre la visita del enviado de Qatar a la Franja de Gaza. Sin embargo, fuentes cercanas al grupo terrorista dijeron que se esperaba que Al-Emadi regresara a la Franja de Gaza en las próximas horas llevando consigo la respuesta de Israel a las demandas, que incluyen el levantamiento de la prohibición de entrada de mercancías, aumentando el suministro de combustible para la energía. planta, expandiendo la zona de pesca, facilitando la entrada de equipos médicos y medicinas y permitiendo que más trabajadores y comerciantes entren a Israel.

Todavía no estaba claro si Qatar acordó continuar con sus pagos en efectivo a decenas de miles de familias palestinas en la Franja de Gaza. Según las fuentes, Hamás ha pedido a Qatar que aumente las subvenciones en efectivo de 20 millones de dólares a 40 millones.

Un funcionario de Hamás dijo que la situación en la Franja de Gaza era “muy peligrosa” debido al descubrimiento de los nuevos casos de coronavirus allí. El funcionario dijo que la respuesta de Israel a las demandas de Hamás determinará “si nos dirigimos hacia la escalada o la calma”.

En las últimas dos semanas, los palestinos han disparado cientos de globos incendiarios y cargados de explosivos desde la Franja de Gaza hacia Israel. “Los ataques con globos contra Israel no se detendrán a menos que se levante el asedio a la Franja de Gaza”. Israel es plenamente responsable de la crisis humanitaria y sanitaria en la Franja de Gaza. Estamos esperando noticias de Al-Emadi”.

Las facciones con sede en Gaza pidieron a las organizaciones árabes e internacionales de derechos humanos que apoyen a los palestinos en la prevención de la propagación del coronavirus en el enclave costero gobernado por Hamás.

El líder de Hamás también advirtió que Israel sería responsable del deterioro de las condiciones de salud en la Franja de Gaza. También dijo que Hamás estaba manteniendo contactos con muchas partes, en particular Egipto, Qatar, Turquía y las Naciones Unidas a raíz del aumento en el número de casos de coronavirus.

Por su parte, la Jihad Islámica Palestina advirtió de una “catástrofe” en la Franja de Gaza después del descubrimiento de los nuevos casos de coronavirus y responsabilizó a Israel por el bloqueo en curso. Un alto funcionario advirtió que las continuas restricciones en la Franja de Gaza provocarían una “respuesta popular masiva”. Los palestinos “no permitirán que la ocupación cometa más crímenes y frustrarán todas las conspiraciones”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.