Israel: Miles de personas protestan en contra de la violación en grupo de una adolescente

Una joven de 16 años fue violada por 30 hombres en un hotel de Eilat. El hecho provocó un gran escándalo en el país y miles de personas salieron a las calles a protestar en apoyo a la niña a lo largo de todo el país.

La niña dijo a los investigadores de la policía que uno de los hombres se ofreció a enviarle videos del incidente. “Al día siguiente, uno de los jóvenes se me acercó y me dijo que tenía videos. Me preguntó si quería que me los enviara, pero no fui capaz de manejarlo”. Actualmente, la niña se encuentra con su familia y dijo que se siente alentada por el apoyo que está recibiendo del público. “Siento que hay mucha gente detrás de mí y esto realmente me fortalece”, dijo y reconoció que no pudo ignorar las críticas que se le dirigieron en línea. “Nadie sabe por lo que pasé, así que ¿cómo puedes juzgar y hacerme preguntas?”.

Según un informe, todos los videos parecen haber sido eliminados de los teléfonos de los sospechosos.

El caso ha causado conmoción en todo Israel, luego de que el testimonio indicara que los hombres se alinearon afuera de la habitación de la menor de edad que estaba ebria, esperando pacientemente su turno para violarla, ya que los testigos no intervinieron.

Pero la dueña del hotel, Pnina Maman, dijo que no había evidencia de que la presunta agresión tuviera lugar en su establecimiento. Maman entregó todas las imágenes de las cámaras de seguridad a la policía y no muestran ningún grupo de 30 personas. Al enfatizar que el hotel está cooperando con la policía, Maman dijo que tiene sus propios hijos y que su corazón está con la niña.

También se quejó de “avergonzar” al hotel a raíz de los informes sobre la presunta violación, y dijo que ella misma había recibido amenazas de violación. “Somos un hotel, no una institución educativa. No soy culpable de lo que pasó. Nunca había 30 personas en los pasillos. Revisamos todas las cámaras. No hubo reunión. Esto podría haber pasado, lamentablemente, en cualquier hotel. No tenemos forma de saber qué sucede dentro de las habitaciones”.

Un funcionario involucrado en el caso dijo que “no es posible que haya un consumo masivo de alcohol y que los hombres suban y bajen en grupos, y que al mismo tiempo nadie en la administración del hotel o seguridad prestó alguna atención. Tienen una responsabilidad con los huéspedes del hotel”.

Miles de israelíes protestaron en todo el país en apoyo de la niña. Las protestas se llevaron a cabo bajo el lema “Ya no nos quedaremos en silencio”. Alrededor de mil manifestantes se reunieron en Tel Aviv y alrededor de 150 personas se manifestaron en Jerusalem. También hubo más protestas en Givatayim, Haifa y otros lugares.

En Tel Aviv, los manifestantes en la plaza Habima bloquearon brevemente el tráfico en una carretera cercana. Los organizadores de la protesta se refirieron a un caso en el centro turístico de Ayia Napa en Chipre, donde un grupo de israelíes fueron sospechosos el año pasado de violar a una turista británica, y a un caso separado en el que dos futbolistas israelíes fueron sospechosos de violación estatutaria a principios de este año.

El equipo de policía especial tomó imágenes de las cámaras de seguridad en el hotel y está tratando de identificar a los sospechosos en las imágenes. Un funcionario involucrado en la investigación dijo: “En este momento tenemos dos sospechosos en nuestras manos, pero aún es el comienzo de una investigación compleja. Tenemos una indicación de que había varias personas en la misma habitación. No sabemos en este momento cuál es su número exacto. Tampoco sabemos en este momento qué hicieron todos los presentes allí ”.

La joven de 16 años presentó la denuncia policial el viernes. Un primer sospechoso fue detenido el miércoles y su prisión preventiva se extendió por cinco días en el Tribunal de Primera Instancia de Ashkelon. Los informes de los medios hebreos lo describieron como un residente de 27 años del norte de Israel. Un segundo sospechoso, también de 27 años, de Hadera, fue arrestado el jueves por la mañana. Estaba previsto que lo llevaran a la corte más tarde el jueves para una audiencia.

Según los informes, la adolescente fue a la ciudad turística del sur a principios de este mes con una amiga, donde conocieron a un grupo de jóvenes. Todos salieron a beber juntos y en un momento regresaron a una habitación del hotel. La adolescente y su amiga dicen que fue entonces cuando la niña fue violada por los hombres, uno tras otro.

El primer sospechoso fue arrestado luego de que mensajes entre él y el adolescente revelaran que había documentación en video del presunto asalto. Negó haberse comunicado con la niña y dijo que alguien más estaba usando su teléfono.

El sospechoso dijo que más de 30 hombres tuvieron relaciones sexuales con la niña, pero que la documentación de las cámaras de seguridad probaría que no se hizo bajo coacción, que los hombres hicieron fila en la entrada de la habitación mientras la niña se encontraba intoxicada. La policía dijo que el amigo de la adolescente trató de ayudarla, pero no pudo.

Según los informes, la amiga de la niña dijo a los investigadores que uno de los sospechosos “dijo que era médico y quería ayudar” cuando estaba claro que la niña estaba bajo los efectos del alcohol. El sospechoso “se aprovechó de ella y se acostó con ella cuando estaba fuera de control”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.