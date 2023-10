Hamas publica un video de una rehén en Gaza, primera señal de vida

El grupo terrorista Hamas publica las primeras imágenes editadas para difusión de una rehén.

El grupo terrorista dice que le está brindando tratamiento médico. Cuando comienza el video la vemos a la rehen recibiendo la atención, puede verse claramente que ha tenido que ser intervenida con una operación en el brazo. Luego la hacen hablar y pide su liberación.

La rehén dice Hola, mi nombre es Mía Shim, tengo 21 años, soy de Shohan, me están tratando bien, recibí una cirugía de tres horas en el brazo. Pido por el bien de mi familia y mi gente hermosa que me liberen, me lleven a casa, para estar pronto con toda la familia. Gracias”

La rehen es Mía Shin es israelí de origen francé, su familia ya ha sido notificada.

