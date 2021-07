Beitar cancela el partido del Barcelona tras la exigencia de no tener partido en Jerusalén

El partido amistoso previsto fue cancelado por el dueño del Beitar Jerusalem después de que el FC Barcelona exigiera que el juego se desarrollara fuera de Jerusalem.

Moshe Hogeg, el dueño del Beitar Jerusalem , canceló un partido programado entre el equipo israelí y el Barcelona después de que los catalanes quisieran que el juego se jugara fuera de la capital del país.

“Después de que conseguí firmar el contrato y estuve expuesto a la exigencia inequívoca de que el partido no se llevara a cabo en la capital, Jerusalén, y algunas otras demandas que no me gustaron, dormí con el corazón apesadumbrado, pensé mucho y decidí”. que en primer lugar soy un judío e israelí orgulloso ”, escribió el propietario de Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, en Facebook.

“Compré Beitar Jerusalem por amor a la santa capital. Luché una guerra encarnizada contra el racismo y la seguiré librando, promuevo la convivencia y la paz. Al mismo tiempo, un partido contra Beitar Jerusalem merece tener lugar en Jerusalén y si el motivo para que no se lleve a cabo en Jerusalén es político y me someteré a él, no podré estar completo conmigo mismo “, agregó Hogeg. “No puedo traicionar a Jerusalén”.

Los palestinos habían pedido boicotear al equipo español de fútbol FC Barcelona debido a los informes de que podría celebrar un partido de pretemporada en Israel contra el Beitar Jerusalem . Según los informes, el partido iba a tener lugar en el Teddy Stadium de Jerusalén el 4 de agosto.

Una portavoz de un movimiento de boicot anti-Israel afirmó que el estadio Teddy (en Malha) se encuentra “cerca” de los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, en Jerusalén oriental, donde varias familias se enfrentan al desalojo de sus hogares. Malha se encuentra en el extremo sur de Jerusalén, mientras que Sheikh Jarrah y Silwan se encuentran en el este de Jerusalén.