“Me pregunto cómo los Palestinos han vendido tan bien su mercadería, levantado pasiones e instigando odio hacia los judíos”

Conversamos con Carlos Gurovich, periodista de I24 News en Israel, acerca de las noticias políticas del momento y de la multiplicidad de aristas desde las cuales puede abordarse la guerra actual entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hamas.

El analista se refirió inicialmente a los detalles de las atrocidades cometidas contra la población israelí que se van descubriendo a medida que avanza el trabajo de investigación, subrayando su inconmensurable asombro por la maldad y el desprecio por la vida que tienen los terroristas de Hamás.

Se expresó de la siguiente manera: “Lo que hemos visto este sábado no se aleja mucho de lo que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. No hablo de los campos de concentración ni de los hornos crematorios, porque ésa es la parte fácil: gaseaban a los judíos, los quemaban, regaban los verdes campos polacos con las cenizas judías. En Netflix hay una serie que se llama Ordinary Men, en la que se explica cómo gente común y corriente lleva adelante operativos de limpieza de los pueblos, limpiarlos de judíos, y llevarlos al bosque y fusilarlos. Gente sin experiencia con la que se demuestra que al principio de las tareas encomendadas vacilan, se descomponen, y luego de dos o tres veces de repetir el procedimiento, lo hacen mecánicamente. Los grandes asesinos muestran la dicotomía entre el ser humano, ordinario, común, y ese núcleo del mal que tienen inserto dentro de sí, y, -al mismo tiempo, como decía Hannah Arendt en La Banalidad del Mal-, como Eichmann que era buen tipo, contaba buenos chistes, y por otro lado sabemos de sus horrorosos desempeños para el Reich. Los muchachos del Hamás son exactamente eso. Sin embargo, -se comentó-, Hamás tiene una enorme pulsión hacia la muerte, usando a sus hijos para la muerte. Ven en sus hijos la posibilidad de entregarlos a un Dios tanático en el que creen, lo cual les produce un inmenso orgullo. Su paso por la tierra implica destruirla, no como otras religiones, como el budismo, que la muerte implica la posibilidad de trascender, dejar alguna huella vital en la tierra , como manifestaba el Beatle George Harrison”.

Respecto del alto el fuego de 5 horas pactado para llevar adelante el corredor humanitario que permita la salida hacia el sur de los civiles en Gaza, – hacia Egipto-, Gurovich dudó que efectivamente ese trato hubiera sido respetado, dada la marea permanente de informaciones y contrainformaciones y la velocidad a la que se desplaza el flujo de noticias. Es por este motivo, que el periodista explicó lo siguiente, ofreciendo a Radio Jai el contexto de la situación y datos históricos que ayuden a comprender los problemas de la actualidad: “Israel pide a la población de Gaza que se retire hacia el sur. De un millón de residentes se estima que alrededor de 600000s se han desplazado ya, pero más allá del desplazamiento, la presión para pasar a Egipto es muy grande. Pero Egipto no tiene abierta sus puertas para los muchachos de Hamás. El Hamás es una derivación de los Hermanos Musulmanes, y Egipto tuvo un presidente con inclinaciones como las de Hamás, pero fue derrocado, dado que estaba conduciendo a su país a lo que es Gaza hoy. Los egipcios no son islamistas fanáticos ni quieren serlo. Los egipcios no quieren este tipo de infiltración que pudiera llegar montada entre la población civil de Gaza, dentro de su país. Tampoco el mundo árabe es receptivo de los gazatíes.

Por otro lado, diría que solo se permitió parcialmente el paso hacia el sur, no más que eso. No hubo cese de fuego. Desde el punto de vista estratégico, todo está funcionando como hasta ahora”.

En la misma línea, se recordó que Gaza originariamente pertenecía a Egipto, y que Anwar el Sadat le dejó esta “bomba” a Israel, sabiendo lo que le entregaba.

Asimismo, se recordó, – a modo de comparación-, que en la reciente guerra civil ocurrida en Siria se desplazaron cinco millones de personas, quienes en su mayoría se afincaron en Alemania, mientras que en Gaza viven dos millones de personas, aproximadamente. Israel está proveyendo suministros -agua y electricidad-, a modo de incentivos para promover el éxodo, además de comunicar permanentemente que habrá un ingreso terrestre y puedan evitar ser utilizados de escudos humanos. Se sabe además que por este mismo motivo, Hamás ha impuesto bloqueos, impidiendo la salida de la población civil gazatí.

El periodista continuó aportando más información respecto de las poblaciones migrantes, aclarando que entre la frontera de Siria y Jordania viven en carpa, desde hace unos seis años, dos millones de personas que nadie quiere recibir. En esta perspectiva realizó un paréntesis para explicar cuáles son las entidades de la ONU que prestan asistencia a refugiados a lo largo del mundo, y cómo son incluídos los palestinos en este marco:

Hay dos organizaciones de la ONU dedicadas a los refugiados en todo el mundo:

ACNUR y UNRA.

ACNUR se ocupa de 189 países en el mundo, que abarca unos 180 millones de refugiados.

UNRA es la única organización que se ocupa exclusivamente de los refugiados palestinos, alrededor de cinco millones de personas. Fue creada en 1949 bajo la siguiente premisa:

El refugiado palestino lo es ad eternum, es decir, los nietos siguen siendo refugiados. Mientras que los sirios que se fueron a Alemania tienen pasaporte alemán con toda la inclusión social que ello conlleva.

El periodista se interrogó enfáticamente: ¿Cómo LOS PALESTINOS HAN VENDIDO SU MERCADERIA TAN BIEN? Generando intensas pasiones y odio hacia el judío en todo el mundo Por ejemplo, mencionó una reciente noticia acerca de una Ejemplo, una persona en Londres portando la bandera israelí, fue perseguida por una multitud de 300 personas que lo quería matar. ¿Cómo es esto posible?

Europa ha cortado el flujo de dinero enviado a Gaza por que, por ejemplo, las cañerías para el agua los sacaron para construir misiles, los libros enseñan que por un gazatí muerto corresponden 4 judíos muertos. Europa y sus ciudadanos paga con sus impuestos todo esto. En vez de construir escuelas excavaron y construyeron túneles. El metro de París tiene menos kilometraje de túneles subterráneos que los túneles de Gaza.

Qatar sólo el último año mandó más de 600 millones de dólares a los directivos de Hamás .No al pueblo de Gaza, sino a Hamás, en apoyo y sostén de la ideología.

El columnista concluyó entonces, que la gente no tiene idea de estas informaciones, y paradójicamente, apoya la causa de Gaza.

Por otra parte, el periodista y estudioso de la Historia se refirió a otras dimensiones de necesaria atención durante la guerra, como las dificultades económicas y las pérdidas de los trabajos de centenas de personas en Israel. En ese sentido, mencionó una iniciativa ya informada por Radio Jai, de una Fundación que recauda aportes voluntarios destinados a los trabajadores autónomos que se han quedado repentinamente sin su fuente de ingresos, dado que, por el momento, el Estado de Israel no tiene posibilidad de abocarse a esta problemática.

“En el presente actual es muy difícil estimar el impacto económico y de infraestructura, el trauma psicológico, de alcance nacional, problemas que están recién en comienzo y desarrollo. La guerra es mucho más que el drama de los muertos y los prisioneros, afecta todos y cada uno de los planos donde uno ponga su atención”, manifestó.

Carlos Gurovich se refirió al Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien en principio, llegaría a Israel entre el miércoles o jueves de esta semana. “Biden sabe que está defendiendo al Estado de Israel y no a Netanyahu”. Señaló el histórico compromiso de la sociedad americana para con Israel.

Luego, en referencia a la cadena Al Jazeera, se deslizó el rumor de que el Mossad estaría solicitando su retiro de Israel dado que habría servido a los propósitos de Hamás y de Irán. Gurovich subrayó la posición democrática de Israel, que permite, de todos modos, este tipo de periodismo, explicando que Israel es el tercer lugar en el mundo que tiene mayor cantidad de corresponsales extranjeros de manera continua, luego de Washington y Londres.

El cronista manifestó que se han encontrado escritos y manuales gazatíes con instrucciones precisas y objetivos a cumplir y detalles de los lugares donde iban a atacar.

Redacción: Diana Antebi

Escuche la crónica

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai