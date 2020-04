Unas 2.000 personas protestaron en Tel Aviv contra el nuevo gobierno

Unas 2.000 personas protestaron en la plaza Rabin de Tel Aviv el sábado por la noche como parte de la última manifestación de “bandera negra” contra lo que dicen es una erosión de la democracia israelí bajo el liderazgo del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los oradores alegaron que el nuevo acuerdo de coalición amenaza con pisotear las leyes básicas cuasi constitucionales de Israel y destruye la autoridad de la Knesset.

Los manifestantes se adhirieron a las regulaciones de distanciamiento social destinadas a detener el brote de coronavirus, según las pautas del Ministerio de Salud, manteniendo dos metros entre ellos.

Fue la segunda protesta de este tipo en menos de una semana.

Varios cientos de personas también se manifestaron en Kiryat Tivon, un suburbio de Haifa.

El nombre del movimiento “bandera negra” proviene de los manifestantes que colocan banderas negras en sus vehículos y hogares para simbolizar lo que creen que es un peligro para la democracia de Israel que representa el gobierno continuo de Netanyahu.

Los manifestantes instaron al partido Azul y Blanco y a su líder, Benny Gantz, a no formar una coalición con el primer ministro a la luz de los tres casos de corrupción en los que ha sido acusado, o al menos no permitirle el poder sobre el poder judicial en El nuevo gobierno.

El organizador Shikma Schwartzman dijo a los reunidos que un gobierno de unidad no debería significar “un acuerdo de coalición que pisotee las leyes básicas de Israel”. Si [decidiste ir por] la unidad, deberías haber construido un muro de hormigón entre el hombre acusado de actividad criminal y el sistema de justicia ”.

Los críticos han acusado a Gantz de no proteger el sistema de justicia y de permitir que Netanyahu tenga demasiado control sobre él como parte del acuerdo de coalición firmado esta semana.

Según el acuerdo, Netanyahu tiene poder de veto sobre los nombramientos en la jerarquía de la fiscalía estatal y todos los demás nombramientos públicos de alto nivel, durante al menos los primeros seis meses de la nueva coalición.

Likud también aseguró una mayoría de derecha en el Comité de Nombramientos Judiciales, que instala a los jueces, si cuenta a Derech Eretz MK Zvi Hauser, un aliado de Gantz pero que es conservador de derecha y ex secretario del gabinete bajo Netanyahu. Aunque es poco probable que respalde el activismo judicial, Hauser también ha criticado los ataques a los tribunales y Gantz y sus aliados lo consideran un defensor de la independencia del poder judicial. Mientras tanto, Avi Nissenkorn, de Blue and White, será nombrado ministro de justicia, reemplazando al bravucón Amir Ohana de Likud, que tenía la costumbre de atacar los tribunales y la fiscalía estatal.

En declaraciones a los manifestantes, la ex jefa del servicio de seguridad de Shin Bet, Carmi Gilon, quien dirigió la organización durante el asesinato del fallecido primer ministro Yitzhak Rabin, que tuvo lugar en la plaza del mismo nombre, dijo que Rabin, por encima de todo, “se responsabilizó de sus decisiones y acciones”. mientras que Netanyahu “es el primer y único primer ministro israelí que nunca se ha responsabilizado por sus acciones y decisiones”.

Gilon agregó que el Tribunal Superior de Justicia “es el último defensor de la democracia israelí antes de que se desmorone por completo”, y dijo que sus jueces estaban bajo una amenaza constante a su seguridad “que nació en el tribunal de Benjamin Netanyahu, en el camino a otro asesinatos políticos en Israel “.

Dijo que el acuerdo de coalición “destruye la Knesset y otorga su autoridad a un gobierno de 52 miembros”.

Según el acuerdo, la Knesset esencialmente pierde el poder de destituir a un primer ministro, pierde el poder de la cartera ya que ya no puede retener el presupuesto estatal y, al menos durante los primeros seis meses del nuevo gobierno, pierde efectivamente el poder de la legislación en sí, ya que no se aprobarán leyes a menos que Netanyahu y Gantz estén de acuerdo con ellas. El ex juez de la Corte Suprema Elyakim Rubinstein calificó el jueves el acuerdo de coalición como “impactante para un jurista, porque contiene tantas monstruosidades legales”. A alguien que respeta el concepto de Leyes Básicas, que ve en ellos un texto constitucional, no le puede gustar esto. Las [leyes básicas] están siendo pisoteadas como si fueran un reglamento de alcantarillado del municipio de Raanana”.

Al señalar que en 1995 había advertido a Netanyahu, entonces jefe de la oposición, que detuviera “su discurso de incitación” contra Rabin que podría conducir a un atentado contra la vida del primer ministro, Gilon dijo: “No me escuchaste entonces y cambiaste nada en tu camino de incitación.

“Hoy te ruego nuevamente: escúchame y detén tu violenta campaña de incitación contra los jueces de la corte. Si un juez de la Corte Suprema es asesinado en Israel, su sangre estará en tus manos.

Netanyahu a menudo ha sido culpado por la izquierda por contribuir a la atmósfera que condujo al asesinato de Rabin a través de su retórica ardiente. En las semanas previas al asesinato, Netanyahu y otros miembros de alto rango del Likud asistieron a una manifestación política de derecha en Jerusalén donde los manifestantes calificaron a Rabin de “traidor”, “asesino” y “nazi” por firmar un acuerdo de paz con los palestinos a principios de ese año.

Los críticos dicen que Netanyahu, que se paró con otros políticos de derecha en un balcón sobre la Plaza Zion mientras las protestas se desarrollaban debajo de él, y que también marcharon en una protesta de Ra’anana mientras los manifestantes llevaban un ataúd detrás de él, permitió una retórica inflamatoria que incitó a Rabin asesinato.

Él ha negado esas afirmaciones como “intentos de distorsionar la verdad histórica”.

Una manifestación similar de bandera negra se llevó a cabo el domingo pasado , con la asistencia de varios miles de personas. Dirigiéndose a la multitud, los líderes de Yesh Atid-Telem, Yair Lapid y Moshe Ya’alon, los antiguos aliados de Gantz, lo atacaron a él y a Netanyahu, y Lapid dijo que Gantz se había convertido en parte del problema.

“Están luchando para ingresar al gobierno”, dijo Lapid sobre su ex pareja. “Contando historias a sí mismos. Dicen: “Lucharemos desde adentro”. No pelearás desde adentro. No luchas contra la corrupción desde dentro. Si estás dentro, eres parte de eso”.

“El gobierno que se está formando no es un gobierno de emergencia o un gobierno de unidad nacional. Es el quinto gobierno de Netanyahu. En las negociaciones, ni siquiera hablaron sobre el coronavirus. No hablaron de la economía. Hablaron de ellos mismos. Sobre sus trabajos. Quienes separaron a Blue and White y nos defraudaron se sentarán debajo de un hombre acusado de fraude. Aquellos que violaron nuestra confianza, se sentarán bajo un hombre acusado por abuso de confianza. Aquellos que fueron sobornados con trabajos y ventajas, se sentarán debajo de un hombre acusado de soborno ”.

Netanyahu enfrenta cargos de soborno, fraude e incumplimiento de confianza en tres casos. Su juicio debía haber comenzado el 17 de marzo, pero la mayoría de los tribunales se cerraron con el estallido de la pandemia, y ahora se ha aplazado hasta mayo. La administración de los tribunales anunció el miércoles que, a raíz de una reducción de las restricciones de coronavirus, ampliaría sus actividades a partir del 3 de mayo, lo que significa que no había impedimento para comenzar el juicio de Netanyahu en su fecha programada para el 24 de mayo.

En las protestas anteriores del movimiento de la bandera negra, los manifestantes a menudo se quedaron con sus autos para cumplir con las directivas de distanciamiento social.

El viernes, según los informes, los ministros del gobierno presionaron para limitar el tamaño de las protestas como parte de las restricciones de virus, pero se enfrentaron a la oposición del Procurador General Avichai Mandelblit.

En la reunión del gabinete del viernes, durante la cual los ministros aprobaron levantar nuevas restricciones a las empresas , el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, argumentó que la policía no pudo hacer cumplir las pautas de distanciamiento social en grandes protestas y, por lo tanto, era necesario limitar el número de personas que participan en una manifestación, según los informes de los medios hebreos.

“La policía no tiene forma de imponer manifestaciones de miles [de manifestantes], por ejemplo, manteniendo una distancia de dos metros o espacios entre los grupos”, dijo el sitio de noticias de Walla.

Erdan, cuyo ministerio supervisa a la policía, dijo que se deben elaborar pautas generales que limiten las protestas y pidió al gabinete que vote para aprobarlas.

“Solicito que el gobierno instruya al Ministerio de Justicia para que determine con las reglas policiales la coordinación y aprobación de las protestas, incluida la limitación de su tamaño, para que sea posible hacer cumplir el cumplimiento de las directivas del Ministerio de Salud”, dijo. “La situación en este momento es que no hay forma de limitar el tamaño de una protesta de antemano”.

La postura de Erdan recibió el respaldo de otros ministros del gobierno no identificados, pero los informes dicen que Mandelblit se opuso a la aprobación de las limitaciones a las protestas a través de las ordenanzas de emergencia que el gabinete ha estado utilizando para imponer restricciones de gran alcance para limitar la propagación del virus.

“Si lo desea, tráigalo para legislar en la Knesset”, dijo Mandelblit.

Las protestas son una de las pocas actividades públicas permitidas por las estrictas reglas de bloqueo de Israel. Los manifestantes a la derecha y a la izquierda han celebrado manifestaciones regularmente, incluso en apoyo y en contra de Netanyahu, algunos de los cuales han atraído a unos pocos miles de manifestantes.

Fuente: Times of Israel.