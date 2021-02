Israel prohibió la distribución de productos del mar

El derrame de petróleo en el Mediterráneo frena la industria pesquera.

El Ministerio de Salud de Israel emitió un decreto urgente que prohíbe la venta de todos los productos del mar capturados en el mar Mediterráneo, mientras el país continúa evaluando los daños del derrame masivo de petróleo de la semana pasada.

Según la directiva del gobierno, no se permite la distribución o comercialización de ningún marisco mediterráneo “hasta nuevo aviso”.

La orden inicialmente no especificaba si los productos importados de otros países de la región serían aprobados para el consumo, pero el jueves los funcionarios de salud emitieron una aclaración, diciendo que la prohibición solo se aplicaba a “animales marinos pescados en las costas del Mediterráneo de Israel”.

La semana pasada, aproximadamente 160 km de los 190 km de la costa de Israel estaban cubiertos de un alquitrán negro espeso, lo que provocó graves daños a la flora y la fauna locales. Se cree que la causa del desastre ambiental sin precedentes fue un derrame de un petrolero aún no identificado.

Un portavoz del ministerio dijo a The Media Line que “si bien hasta ahora no hay evidencia que muestre ningún peligro derivado del consumo de pescado, por precaución se han enviado algunas muestras al laboratorio del Ministerio de Agricultura para descartar la presencia de partículas tóxicas. ”

Se esperan los resultados de laboratorio a principios de la próxima semana.

“Nos están forzando a un desastre económico, además del medioambiental”, dijo Sami Ali, de la Unión de Pescadores de Israel, a The Media Line. “Todavía no hemos superado la crisis del coronavirus, porque el gobierno no nos ha dado ningún apoyo; y ahora nos enfrentamos a una nueva medida letal”.

“Todo lo que nos dan son sanciones y limitaciones, ¿ cómo se supone que nos ganaremos la vida?”

Si bien la pandemia mundial del año pasado afectó significativamente a la industria pesquera, no todos en el negocio se vieron perjudicados por la decisión del miércoles.

“La mayoría del pescado que se vende hoy no es de las costas israelíes”, dijo a The Media Line Idi Israelovitch, propietario de Idi, uno de los restaurantes de pescado más populares del país. “La mayor parte de lo que se sirve estos días proviene de Europa, África, Sri Lanka y, por supuesto, Egipto. No conozco ninguna prohibición a las importaciones de Egipto o Turquía”.

La confusión mencionada por Idi obligó a Jerusalem a aclarar su postura, permitiendo el ingreso de mariscos extranjeros desde las costas vecinas.

“No hubo contaminación en el mar de Egipto, y en Turquía, se trata principalmente de granjas de peces, por lo que de todos modos eso no se ve afectado por el derrame. La prohibición es esencialmente sobre la pesca, que no es muy importante. Así que no nos va a hacer mucho daño”.

Sin embargo David, propietario de David’s Fish, uno de los mayores distribuidores en el área de Jerusalén, cree que el daño ya está hecho. “No nos ha servido de nada. Causa pánico entre las personas que no se diferencian. Escuchan sobre la prohibición del pescado y no van a empezar a preguntar de dónde es “, dijo a The Media Line.

“Tengo gente llamándome todo el día, diciéndome que están tirando lo que les vendí. Cualquier pequeña cosa causa un susto que puede matar a una pequeña empresa “. David cree que todo “terminará en un par de semanas. Pero, ¿por qué el Ministerio de Salud primero emite una declaración explosiva y luego comienza a pensar en las repercusiones? ”

Otros en la industria también tienen quejas para el gobierno.

“Hemos sufrido durante meses”, insiste Idi, refiriéndose a los tres cierres consecutivos a nivel nacional impuestos durante el año pasado, lo que ha llevado al cierre definitivo de casi cien mil empresas.

“El gobierno prometió cheques de apoyo y subvenciones, pero la mayoría de nosotros no hemos recibido nada”.

“Somos un restaurante, estoy acostumbrado a ser anfitrión, a tener invitados, gente, platos de verdad. No cajas para llevar de aluminio y cartón. Pero haces lo que puedes para sobrevivir. He tenido más suerte que otros”.

Una semana después de que los desechos tóxicos llegaran a sus costas, Israel aún se está recuperando de la contaminación masiva de alquitrán, resultado de cientos de toneladas de petróleo derramado. Se cree que cientos de tortugas marinas, cangrejos, peces, ballenas y gaviotas perecieron en el derrame, cuyo culpable aún está siendo buscado por las autoridades locales e internacionales.

El Comité de Asuntos Internos y Medio Ambiente del Parlamento se reunirá, en una sesión de emergencia para discutir “los pasos necesarios para hacer frente al desastre”. El comité no pudo reunirse hasta ahora debido a la objeción del partido Likud, que fue levantada el jueves.

Durante los ciclos electorales, cuando el parlamento de Israel no está en sesión, los comités solo se pueden convocar con la aprobación de todas las partes.

A pesar de los miles de voluntarios que peinaron la costa durante la semana pasada, se espera que los esfuerzos de recuperación duren varios meses, momento en el cual el gobierno espera brindar al menos algunas respuestas sobre los eventos que llevaron a la catástrofe sin precedentes.

