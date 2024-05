Divorcio Express en Israel y La Situación De Las Agunot

En Israel existe una propuesta legislativa que busca establecer un proceso más rápido y justo para obtener el “GET” en los casos de divorcio que se practican por la ley judía ortodoxa (halajá). El get es el documento que formaliza el divorcio entre una pareja judía según la ley religiosa judía (halacha), que el esposo debe entregar a su conyuge para formalizarlo. La nueva regulación propuesta intenta abordar preocupaciones sobre los diferentes tipos de situaciones en las que el esposo se niega a otorgar el “get”, lo que puede dejar a la conyuge en una situación de limbo religioso y civil.

En Israel, miles de mujeres judías viven como agunot porque sus maridos se niegan a concederles el divorcio. Ello a pesar de que hay jurisprudencia del Tribunal Rabínico Supremo que prohibió al marido participar en ceremonias religiosas mientras se negara a otorgar el divorcio.

Agunot (עגונות) es el plural de la palabra hebrea aguná, que significa “anclada” o “encadenada”. Se refiere a una mujer judía que está atrapada en su matrimonio religioso según la halajá (ley judía) porque su marido no puede o no quiere concederle un divorcio rabínico.

Las agunot no pueden volver a casarse y no tienen control total sobre sus decisiones de vida. Para las mujeres ortodoxas, en particular, cuya identidad está ligada a ser esposa y madre, la incapacidad de volver a casarse y, posiblemente, tener hijos, puede hacerlas sentir que han perdido su identidad.

En la halajá, un hombre debe otorgar un get a su esposa por su propia voluntad para que el divorcio sea efectivo. Sin el get, no se reconoce al nuevo matrimonio, y cualquier hijo que pueda tener la mujer con otro hombre se considerará mamzer (ilegítimo).

Hay varias razones por las que una mujer puede convertirse en aguná, como:

• El marido se divorcia de su mujer en los tribunales civiles y se vuelve a casar, pero se niega a darle un get

• El marido desaparece sin dejar rastro, por lo que no está disponible para emitir el divorcio que exige la halajá

• El marido retiene un get, posiblemente para negociar condiciones de divorcio más favorables, etc.

Si prospera este proyecto de ley en Israel, las mujeres podrán divorciarse más rápidamente, y en condiciones más justas.

Uno de los principales problemas que presenta el divorcio en Israel es de carácter procesal, y técnicamente se denoimina en hebreo: la “CRIJA”, que es el fenómeno vinculante, por el cual las mujeres se ven obligadas a reclamar sus derechos económicos (manutención, división de bienes) ante el Tribunal Rabínico, como condición para obtener un divorcio. Como resultado de ello, muchas mujeres se ven obligadas a enfrentar fuertes presiones (o diríamos extorsiones) por parte del hombre, para renunciar a sus derechos a cambio de un divorcio rápido.

El objetivo del Proyecto de ley es abolir la “CRIJA”, es decir la obligatoriedad de la conexidad o del sistema vinculante con el Tribunal Rabínico, permitiendo así a las mujeres elegir dónde reclamar sus derechos independientemente del proceso de divorcio. La abolición de la obligatoriedad de la vinculación de las causas pondrá fin a esa suerte de “concurso de competencias paralelas ” que existe entre los tribunales de familia y los tribunales rabínicos, permitiendo a las mujeres obtener el divorcio más rápido y en condiciones justas, evitando el chantaje al que son muchas veces sometidas.

La propuesta de ley incluirá varias ventajas significativas para la mujer. En primer lugar, la cancelación de la conexidad obligatoria entre el divorcio y el resto de las cuestiones relacionadas (como: manutención, división de bienes, etc), se permitirá la libre elección del foro legal: pudiendo las mujeres elegir la jurisdicción que consideren mas apropiada para reclamar sus derechos económicos, en el tribunal de familia o en el tribunal rabínico, independientemente del proceso de divorcio.

Esto producirá sin duda una aceleración de los procesos de divorcio, ya que las mujeres no dependerán del consentimiento de sus maridos para renunciar a sus derechos y, lo que es más importante, una ley de este tipo protegerá a las mujeres de todo tipo de violencia, chantajes y presiones que sufren en los procedimientos de divorcio

También en el Sistema Judicial israelí se beneficiará como consecuencia de la eliminación de la conexidad obligatoria, ya habilitando un sistema más racional y reduciendo la carga de ambos tribunales, de familia y rabínicos.

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

