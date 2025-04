Los desequilibrios dañan y mucho

Estimados oyentes y lectores, no es nuestra costumbre comentar sobre hechos que suceden en mi país, y aunque alguna vez lo hemos hecho, hoy lo consideramos necesario por las líneas rojas que se están cruzando desde hace tiempo y que en estos días ha sido tan grotesco que trascienden Uruguay para mostrar cómo en América Latina las formas de la fobia antijudía no son ni diferentes ni menores que en otros lugares.

El gobierno que asumió en Uruguay el 1 de marzo llegó al poder por elecciones ganadas por la coalición de partidos y movimientos de izquierda Frente Amplio, fundada en 1971, y que ya gobernara entre 2005 y 2020 (2 veces el Dr. Tabaré Vázquez y 1 José Mujica). La coalición tiene distintos organismos, uno de ellos el Secretariado Ejecutivo donde están representados todos. Este organismo desde el 24 de octubre de 2023 ha atacado, agraviado, insultado y culpado a Israel de todos los males que aquejan Medio Oriente. En esa fecha, dos semanas después del pogromo de Hamas del 7/10, Israel seguía tratando de identificar cadáveres de víctimas quemadas y descuartizadas; intentaba confirmar si Hamas se había llevado a Gaza 251 rehenes o más y apenas comenzaba a ejercer su derecho a defender su territorio invadido y horadado. Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio ya consideraba que Israel estaba cometiendo una barbarie al atacar a Hamas.

Este lunes de esta semana, ahora ya la coalición en el gobierno, se dieron dos hechos. Uno, un comunicado del Frente Amplio en tanto coalición política, y otro del Gobierno, desde el Ministerio de RREE. El Gobierno de Uruguay dijo 3 cosas: que se resuelva la ayuda humanitaria como lo solicita ONU; que haya un cese del fuego; que se llegue a la solución de dos estados. Más allá de que sea posible o no lo que plantea el gobierno, hasta allí llegaron con prudencia política.

Como se verá ahora, la coalición Frente Amplio desde su órgano político hizo un brulote como si fuera oposición al propio gobierno. Quizás sea difícil de entender la presunta contradicción, pero es la realidad. El gobierno debe representar a todo el país, su organismo político a la ideología.

El comunicado del órgano político del Frente comenzó diciendo que “rechaza que Israel rompiera unilateralmente el fuego el 18 de marzo”. La ruptura del alto al fuego (y ya lo detallamos en esta columna la semana anterior) se dio mucho antes con los asesinatos de Hamas de civiles israelíes, el rearme ilegal de Hamas, más la planificación de atentados (junto a Hizbollah) en Europa descubiertos esta semana y las torturas físicas y psicológicas a los rehenes cada vez que fueron liberados, uno de ellos casi linchado por la turba civil de habitantes de Gaza.

El comunicado da cifras de fallecidos en Gaza basadas en la nada total y sin pruebas, pero le agrega que la mayoría son mujeres y niños. Es público, y esta semana se confirmó desde varias fuentes europeas, que Hamas ha reconocido que sus cifras no han sido ciertas y que el 72% de fallecidos fueron hombres y al servicio de los terroristas. No sólo la ONU ignora la verdad, en Uruguay también sucede. Sigue el comunicado “condenando las amenazas expresadas por Netanyahu de una eventual anexión de Gaza”. Netanyahu -con toda la oposición que puede tener en Israel como sucede en estados democráticos donde hay derecho a oponerse y disentir- es el primer ministro que ha sido electo para el cargo, Israel no va a anexar nada y además Gaza está en poder de Hamas desde hace 20 años, y quienes sí han expresado escaso aprecio y ningún respeto por la población palestina han sido y son la mayoría de los estados de la Liga Árabe.

Agregan:” La nueva fase del conflicto, que tuvo un mojón en los crueles atentados terroristas por parte de Hamas el 7/10/23, desencadenó una escalada del conflicto que azota a las poblaciones civiles de ambos pueblos de manera muy diferente”. Pisan las líneas rojas y llegan a la línea púrpura. El pogromo de Hamas no fue un “mojón”, fue un intento de genocidio programado por Irán y ejecutado por Hamas. Quemar familias enteras vivos, quemar y descuartizar bebés, violar y matar decenas de mujeres no es un “mojón”, salvo para quienes creen que Israel debe asumirse culpable del pogromo.

Culpar a las víctimas no es nuevo. 24 horas después de la Noche de los Cristales, Göering decretó que la culpa era de los judíos y debieron pagar por ello mil millones de marcos. El comunicado compara el sufrimiento de las poblaciones y acusa a Israel de genocidio. Acusar es fácil, probar es más difícil porque ni hay ni hubo genocidio, pero además dicen que “desean que los rehenes sean liberados”. Como no hay genocidio, como sí hay combustible en cantidades muy importantes en manos de Hamas, así como camiones enteros de comida que ellos deciden quienes lo reciben, Hamas negocia desde la fuerza y la guerra y no desde un supuesto genocidio. La población sufre gracias a Hamas. Pero a los autores del comunicado no les ha interesado que hasta hoy hay casi mil niños huérfanos en Israel, decenas asesinados incluyendo el descuartizamiento de los bebés Bibas, 23 mil con consecuencias serias de trauma y 3 mil han quedado con graves discapacidades físicas y/o mentales, todo producto del pogromo, y de los bombardeos contra civiles israelíes no sólo de Hamas que continúan hasta hoy.

El comunicado dice que “Israel es responsable de la extrema gravedad de la situación”. Otra línea púrpura violentada.

Uruguay, bajo el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, adoptó el 20/2/20, 10 días antes de finalizar el mandato, la definición de antisemitismo del IHRA, lo cual no sólo sigue vigente hasta el presente, sino que se agrega que Uruguay es Observador en IHRA y ya ha solicitado en la Administración anterior del presidente Lacalle, hacer el proceso para ser miembro permanente. En la definición de antisemitismo del IHRA, uno de los puntos señala que “antisemitismo es aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático”. Para este comunicado del Frente Amplio, Israel es responsable de haber sido atacado cuando había en vigencia un alto al fuego en el terrible 7/10. ¿Qué han dicho de los 200 mil civiles asesinados en Ucrania por la invasión rusa? ¿Qué han dicho durante casi 15 años de los 500 mil civiles asesinados en Siria? ¿También les parece culposo que los EE. UU. bombardeen a terroristas hutíes que con armamento iraní atacan con misiles un día sí y otro también ciudades israelíes y barcos mercantes, o eso no lo pueden decir porque es más fácil atacar al estado judío y decir que Israel no tiene derecho a defenderse? Casi al finalizar, expresan que “los posicionamientos extremos de la organización terrorista Hamás y el gobierno de extrema derecha de Netanyahu, son expresiones que no pueden adjudicarse al pueblo judío ni al palestino”. Insistir en poner en el mismo lugar un gobierno electo democráticamente en una democracia consolidada hace casi 80 años y un grupo terrorista apoyado por Irán, Turquía y otras dictaduras no es un error casual, es parte de la intencionalidad mencionada anteriormente que deberán tener en cuenta, aunque no quieran, porque insistimos, Uruguay adoptó la definición de antisemitismo del IHRA hace 5 años, y la están pisoteando sin rubor. El pueblo israelí vota, decide y protesta de frente y donde quiere. Los palestinos de Gaza se atrevieron la semana pasada a protestar contra Hamas. El líder de la tímida protesta fue detenido, torturado, descuartizado para que la población sepa quién manda. La equiparación en el comunicado es un acto aberrante y definitivamente desequilibrado.

En su agresión antisemita semanal, el presidente de Colombia escribió un interminable mensaje en X, donde pide 18 meses después del pogromo de Hamas que los terroristas liberen a un colombiano. “Él se llama Elkana Bohbot, nació en Israel, nunca participó en actividades militares allí, pero en algún concierto de tecno, música terrible, pero que a él le gusta, se enamoró de una colombiana”. Elkana estaba trabajando en el concierto; su esposa también judía israelí nacida en Colombia se llama Rebeca y fue a reclamarle que hiciera algo. Petro se lo tomó a la risa y al desprecio como es su característica. El desequilibrio que tiene no es sólo político.

Hace 10 días el presidente de Chile calificó al gobierno de Israel, o sea, a quienes eligieron los israelíes de “chacales que el chacal rechazaría”, tratando de mostrar que leyó algo de Neruda. Incitar al antisemitismo desde su juventud es el desequilibrio que Boric quiere mostrar como equilibrio. Pero o uno u otro. Y el agravio y la bajeza van por el camino del desequilibrio, y no precisamente físico.

Hace 6 meses Pilar Rahola dijo que el 7 de octubre también ha matado el derecho a la opinión, con un relato público dominado por el progresismo más woke, que ha impuesto sus manías ideológicas a la confrontación de ideas, convirtiendo un conflicto complejo en una simple consigna cargada de mentiras.

Así es, mentiras y un profundo desequilibrio, lanzado desde el uso reiterado del odio y el prejuicio.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai