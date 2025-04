A escasos dos días de su fallecimiento, el Papa Francisco es un tema ineludible.

Cuando suceden este tipo de acontecimientos que poco o nada tienen que ver con el mundo judío me hago siempre la misma pregunta: ¿qué tiene que ver con nosotros?

Las redes sociales se vieron inundadas por la noticia y por las reacciones a la misma.

Desde el mundo globalizado la muerte de un Papa es un hecho relevante, aunque el poder de la Iglesia Católica, a diferencia de las autoridades en otras religiones, ha disminuido considerablemente. Hay que reconocer que lo que diga o no diga un Papa es una suerte de ‘opinión pública’ canonizada aunque no esté muy claro a quién representa realmente.

Lo que me cuestiono es la urgencia de algunos judíos, en especial aquellos muy preocupados con el antisemitismo y nuestra aceptación por parte de la sociedad en general, en salir a declarar al respecto. Creo que es muy poco probable, después del Concilio Vaticano II en 1965 y la famosa declaración ‘Nostra Aetate’, que algún Papa se manifieste abiertamente contra los judíos.

En ese sentido, el consenso es que la postura de Francisco se inscribió en este espíritu: un fuerte acento en las relaciones inter-religiosas, al tiempo que un espíritu crítico agudo respecto de Israel. En ese sentido, no se le puede negar su adecuación a los tiempos que corren (léase ironía).

Lamentablemente, una de sus últimas imágenes públicas fue durante la Navidad de 2024 frente a un pesebre cuyo niño Jesús está apoyado sobre una kefía, símbolo de la resistencia palestina. La imagen recorrió el mundo, levantó apoyos y críticas, y sacudió las aparentemente idílicas relaciones entre la Iglesia Católica y nosotros, sus ‘hermanos mayores’.

Por si no fuera suficiente, Francisco también sugirió que la guerra en Gaza a causa del 7 de Octubre se estaba convirtiendo en un genocidio. Reiteradamente pidió por la paz en la región y reiteradamente omitió pedir por los rehenes.

En lo personal, rescato su mensaje, desde una aparente auténtica humildad, frente a la realidad de la homosexualidad y, en general, la actitud humanista y universal de sus primeros años. Con el paso del tiempo y su deterioro afloraron actitudes más controvertidas.

No puedo resistir la tentación de opinar sobre el Papa Francisco, aunque más no sea desde un punto de vista muy específico como judío. En realidad, repito, creo que los judíos debemos abstenernos de opinar o vincularnos con hechos que no nos conciernen. El duelo por Francisco es de los católicos.

Tal vez pueda preocuparnos un poco, como al resto de la humanidad, quién lo sucederá. Dudo sin embargo que incida demasiado en nuestra realidad. Mucho más nos preocupan los ayatolas o el gobierno de Siria o Líbano.

El nuevo Papa tiene desafíos mucho más importantes que su relación con el pueblo judío e Israel; su propia institución enfrenta desafíos comparables a sus momentos históricos más críticos.

El Presidente de Israel Isaac Herzog emitió una declaración sobre el fallecimiento de Francisco. Cuando la leí no pude sino pensar en el pobre rol que ha jugado este presidente en la peor crisis de su país desde su fundación, atrapado entre varios frentes externos y un quiebre político y social interno sin antecedentes. No ha podido incidir en lo más mínimo.

Por lo menos cumplió con su rol protocolar. Mientras tanto, el destino de los judíos e Israel no está en sus manos así como no estaba en las de Francisco ni en las del Papa que lo suceda.

