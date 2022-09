El Gatopardismo de Irán

En Ciencias Políticas, el término “Gatopardismo” significa, “cambiar para no cambiar nada”, es decir una verdadera paradoja que fue expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, quién textualmente dijo, “… si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie …”, y esto es lo que ha venido haciendo la República Islámica de Irán en el marco de las largas e irresolutas conversaciones relacionadas con el Acuerdo Nuclear del 2015, y a los hechos hay que remitirse.

En columnas anteriores, se ha señalado que en la actualidad la teocracia iraní ya cuenta con la cantidad de Uranio 235, es decir enriquecido, que es suficiente para que se haga con un arma nuclear, y continua aumentando sus reservas de Uranio, llegando ya ha poseer 19 veces más que lo acordado en el Acuerdo Nuclear del 2015.

Hace una semana atrás, la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, elaboró un Informe lapidario, donde se señala que sus inspectores no han recibido argumentos creíbles sobre la existencia de Uranio en tres instalaciones que nunca fueron declaradas como nucleares y la citada Agencia no está en condiciones de confirmar que el programa nuclear iraní este destinado exclusivamente a fines pacíficos, es decir, que está sospechada la naturaleza civil de dicho programa y en su reporte trimestral, la AIEA señala que el régimen de Teherán posee 55,6 kg. de Uranio enriquecido al 60%, lo que significa un incremento de 12,5 kg. respecto a las existencias de ese material fisil con que contaba en el mes de mayo ppdo.

Prosiguiendo con este Informe del 21 de agosto, indica que Irán está a un paso de lograr el enriquecimiento al 90% que se requiere para el uso militar y según los expertos en no proliferación, coinciden en que con el 60% de enriquecimiento, que en la actualidad cuenta, es suficiente para reprocesar combustible para al menos una bomba atómica.

Recordemos que el gobierno iraní ha restringido las inspecciones de la AIEA, como así también, niegan cualquier tipo de relevamiento a cualquier instalación sin aviso previo, y además fueron desconectadas las 40 cámaras de vigilancias y verificación que habían sido instaladas por la Agencia para monitorear el programa nuclear, y recordemos que Irán ha incurrido en estos incumplimientos al Acuerdo del 2015, de manera progresiva desde el 2019, todo lo cual, ha llevado al titular de la Agencia, el argentino Rafael Rossi, ha señalar enfáticamente, que no se puede garantizar que el programa nuclear iraní tenga fines pacíficos.

Es por lo reseñado, que el pasado 11 de septiembre, los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Francia, a través de un comunicado conjunto han planteado un ultimátum al régimen de Irán para aceptar los términos de la revisión del Acuerdo y no desechar esta oportunidad, en el marco de una situación diplomática crítica, mientras continua con incrementando su poder nuclear.

Sin embargo, la posición de Teherán está reflejada por las declaraciones del portavoz de la cancillería iraní, Nasser Kanaani, que califica al documento conjunto propuesto, como una propuesta que le falta espíritu constructivo y contrario a un gesto de buena voluntad, y que las potencias occidentales comprometidas, han asumido la misma postura de Israel para hacer fracasar las negociaciones, y advirtió de las graves consecuencias que esto acarrea, enviando días pasados, un borrador final de una hoja de ruta para retomar el Acuerdo, pero sobre el que los EE.UU. tiene fuertes dudas sobre esta oferta iraní, aunque no ha trascendido el contenido del documento enviado por Teherán.

Más allá, que las partes no hayan hecho público la contrapropuesta de Irán, Israel ha dejado bien sentada su posición, por un lado, David Barnea, el director del Mossad, declaró, “… Irán ha buscado construir un arma nuclear que ponga en peligro la existencia de Israel y el acuerdo ayudará fácilmente a alcanzar este objetivo bajo legitimación internacional, no tomaremos parte en esta farsa, el régimen iraní no tendrá inmunidad …”, en este contexto, hay que señalar que las negociaciones no constituyeron ni constituyen un factor de contención para la actividad terrorista de Irán o sus proxis, sea en la región de Oriente Medio, como también en Europa, los EE.UU. y en Latinoamérica, que recordemos que cuenta con Estados aliados estratégicos, como lo son Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Por su parte, el 1er. ministro israelí Yair Lapid al igual que el ministro de Defensa, Beny Gantz, se han manifestado en cuanto a bloquear el Acuerdo revisionado y que es necesario poner sobre la mesa de negociaciones una propuesta militar creíble para presionar al régimen persa.

Teherán acusó a Israel de jugar un rol destructivo en las negociaciones para restablecer el Acuerdo del 2015, y el día lunes 12, el Jefe del Ejército iraní, el general Kiumarz Heidarí, amenazó con atacar las ciudades de Tel Aviv y Haifa con el nuevo dron kamikaze Arash 2, que tiene un rango de alcance de 2.000 km., un modelo actualizado del Arash 1, y forma parte del arsenal de aviones no tripulados que posee Irán, que incluso como el Kaman 22, supera el alcance del Arash 2, llegando a los 3.000 km. y alcanzando los 8.000 metros de altura, sin olvidar que en agosto pasado, se llevaron a cabo maniobras con la utilización de mas de 150 drones, justamente cuando Washington acusó a Irán de haber suministrado al Kremlin de cientos de aviones no tripulados para ser utilizados en el conflicto ruso-ucraniano, imputación que fue respondida por el portavoz de la cancillería iraní, el ya nombrado Nasser Kanaani, manifestando que entre Rusia e Irán había un Acuerdo de Cooperación Tecnológica firmado con anterioridad al citado conflicto.

Cuando se señaló que el Acuerdo Nuclear nunca fue un factor de contención para las actividades terroristas desplegadas por Irán, al conflicto subsidiario que se desarrolla en Oriente Medio, también debemos agregar ese mismo accionar de Teherán en Europa, como es el reciente caso del ataque cibernético que el viernes pasado sufrió la República de Albania, cuando fue hackeado el sistema de control fronterizo de la Policía albanesa, evento que fue denunciado públicamente por el Departamento de Estado de los EE.UU., y que obviamente Irán, a través de su cancillería rechazó, pero que el propio 1er. ministro albanés, Edi Rama, responsabilizó al régimen iraní del ataque, como respuesta a que el país balcánico rompiera relaciones diplomáticas con Teherán dos días antes, y como consecuencia de un ciber ataque sufrido en julio pasado que produjo el colapso de los servicios digitales, tanto públicos, privados y gubernamentales, en una Albania donde viven aproximadamente unos 3.000 disidentes iraníes, la mayoría de los cuales militan en la Organización de Mujaidines del Pueblo de Irán o MEK, quienes fueron llegando desde el 2013 por razones humanitarias y a pedido de los EE.UU., a partir de entonces las relaciones albanesas-iraníes se fueron deteriorando hasta la ruptura total.

El régimen de los ayatollah, siempre se ha caracterizado por su habilidad en el campo diplomático para desviar, demorar y retacear toda acción que pueda perjudicar sus intereses, pero siempre se muestra dispuesto a negociar, muestra un cambio de actitud aunque no cambia sus objetivos, mientras no deja de apoyar las acciones encubiertas o las llevadas a cabo por sus proxis, y en el actual escenario global, en particular, la crisis energética que acosa a la Eurozona, presiona a las tres potencias, Francia, Reino Unido y Alemania, para que acepten las condiciones que esgrime, pues en caso de volver a entrar en vigencia el Acuerdo Nuclear, eso se traduce en la liberación de todo impedimento para la exportación de petróleo iraní que supliría la cuota del hidrocarburo ruso sujeto a las sanciones económicas esgrimidas por la U.E., sin olvidar, como los cientos de miles de barriles iraníes pueden repercutir en el precio del crudo en el mercado internacional.

Finalizando la columna de hoy, uno de los puntos que las tres potencias europeas mencionadas critican en la contrapropuesta de Irán, es que plantea cuestiones separadas, por el caso, que se llegue a un acuerdo entre Washington y Teherán para el intercambio de prisioneros, que implica a cerca de 30 iraníes presos en el extranjero por cargos relacionados con las sanciones económicas aplicadas por los EE.UU., por ende no olvidemos los cinco iraníes afectados a la causa del avión 747 irano-venezolano, que instruye el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo del Juez Villena, y al menos 12 ciudadanos encarcelados en Irán, algunos de los cuales tienen la doble nacionalidad estadounidense-iraní y el resto, de otros países, mientras tanto el régimen de los ayatollah refuerza, e incluso amplia, las alianzas estratégicas con China, Rusia y Venezuela, en una muestra indiscutible de gatopardismo, es por eso que la frase final elegida es del ministro de Inteligencia de Israel, Eli Cohen, quién dijo, “… un mal Acuerdo enviará a la región a una espiral de guerra …”.-

Luis Fuensalida.

