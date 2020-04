¿Cómo afecta el Coronavirus en las tensiones entre Irán e Israel?

A pesar de que la crisis del coronavirus monopoliza casi toda la atención del mundo, Irán causó preocupación entre los gobiernos mas importantes del mundo la semana pasada, lanzando con éxito un satélite utilizando la tecnología de misiles balísticos.

Este paso hacia el desarrollo de misiles capaces de entregar armas nucleares tuvo lugar cuando Irán cruzó el umbral de 5.000 muertes por coronavirus, según fuentes oficiales del régimen, el cual está acusado de ocultar el verdadero numero de fallecimientos e infecciones.

Hasta el domingo, más de 90,000 ciudadanos de la República Islámica habían contraído COVID-19 y 5.710 murieron, según informes oficiales, que el jefe del Mossad Yossi Cohen y otros han dicho que son mucho más bajos que los números reales.

Irán ha sido el epicentro de la pandemia en Medio Oriente y su gobierno se ha enfrentado a acusaciones de que, al igual que su patrón China, ha encubierto el alcance de la propagación de la enfermedad.

Teherán no es inmune a la angustia económica que ha afectado a gran parte del resto del mundo debido a las medidas de bloqueo para detener la propagación del coronavirus. La economía iraní ya estaba en problemas debido a la campaña de sanciones de “máxima presión” estadounidense que, al contrario de lo que muchos han dicho, no impide el envío de ayuda humanitaria y médica. Las instrucciones de refugio en casa contra el coronavirus dañaron a sectores que no habían sentido el impacto de las sanciones. Agregue a eso la profunda caída de los precios del petróleo, un sector que ya estaba sufriendo debido a las sanciones, y esto se suma a un gran golpe para la economía de Irán.

¿El hecho de que Irán haya sido golpeado con tanta fuerza en la crisis del coronavirus, y las réplicas económicas que lo acompañan, cambiará la naturaleza de su amenaza para Israel?

El exitoso lanzamiento de misiles de la semana pasada, que convirtió a la República Islámica en uno de una docena de países en llevar a cabo lanzamientos orbitales, indica lo que muchos expertos han estado diciendo: en realidad no.

El Director de Política, Planificación y Evaluación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Uri Resnick, dijo que “está claro que la economía iraní está en gran angustia y la crisis del coronavirus lo está empeorando”. Eso hace que les sea más difícil tratar de desarrollar armas nucleares y misiles. Desde este aspecto, podría debilitar su influencia maligna “.

Sin embargo, si Teherán siente que “están de espaldas a la pared, podría promover un comportamiento negativo”, dijo.

Resnick concluyó que “a pesar de la crisis humanitaria y de salud, no vemos una señal de que hayan abandonado su comportamiento” en lo que respecta al desarrollo nuclear y el patrocinio del terrorismo.

Además, Resnick dijo que “existe el peligro y la preocupación de que el mundo se distraiga”.

Otro asunto es la presión para que Estados Unidos reduzca las sanciones debido a la crisis de salud.

“La ayuda humanitaria es una excepción a las sanciones y Estados Unidos incluso les ofreció ayuda, que los iraníes rechazaron”, dijo Resnick. “No se debe liberar la presión sobre Irán. Tienen suficientes recursos para hacer frente a la crisis si quisieran. Por ejemplo, podrían haber puesto el bien de sus ciudadanos antes de su proyecto nuclear “.

El ex embajador israelí en Estados Unidos, Michael Oren, argumentó que “contraintuitivamente, las posibilidades de guerra [con Irán o sus representantes] podrían aumentar en lugar de disminuir debido al coronavirus”.

Irán está esperando hasta después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre antes de tomar decisiones importantes al respecto y sus representantes se mueven hacia Israel, dijo.

La reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, significaría “más de lo mismo, lo cual es una situación insostenible para el régimen iraní”.

“No creo que puedan sobrevivir cuatro años más de estas sanciones, especialmente cuando el régimen enfrenta una grave crisis económica”, dijo. “Si Trump gana, Teherán tendrá que tomar una decisión. O inicie negociaciones desde una posición desventajosa y haga grandes concesiones, o intente desencadenar algún tipo de conflicto, especialmente cuando Estados Unidos es vulnerable ”por los efectos económicos de la crisis del coronavirus.

Si Irán o sus representantes lanzan un ataque importante, es posible que Israel no pueda confiar en los Estados Unidos tanto como de costumbre, en parte porque la administración Trump es reticente a involucrarse en cualquier tipo de guerra, aún más si la economía está sufriendo , Argumentó Oren. Según Oren, Irán preferiría un conflicto de poder en lugar de uno directo con Israel.

Si las negociaciones tienen lugar entre Estados Unidos e Israel, el peor escenario para Israel sería si se “concluyen sin satisfacer nuestras necesidades fundamentales”, dijo Oren. “Trump podría declarar una victoria y dejar a Irán con capacidades que amenacen la seguridad de Israel”.

Si las negociaciones tienen lugar, Israel debería hacer públicas sus necesidades, argumentó. Esos intereses incluirían el desmantelamiento del programa nuclear, “no desarmar partes de él”, aclarar las actividades nucleares pasadas, inspecciones ilimitadas, poner fin al programa de misiles balísticos intercontinentales, poner fin a su apoyo al terrorismo y poner fin a los intentos de asesinar a israelíes y destruir el Estado de Israel. Oren citó una lista de condiciones que el Secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo delineó para levantar las sanciones como muy similares a lo que Israel necesitaría.

“El hecho de que nunca dijimos cómo sería un buen trato en los años de Obama les permitió decir que ningún acuerdo sería lo suficientemente bueno para los israelíes. No podemos volver a estar en esa situación ”, dijo Oren.

El candidato demócrata Joe Biden “levantaría las sanciones y restablecería el acuerdo nuclear”, dijo Oren, a la luz de las declaraciones que Biden ha hecho sobre Irán.

Una victoria de Biden probablemente significaría que decenas de millones de dólares fluirán hacia Irán, permitiendo que su economía se recupere, e Irán podrá producir docenas de bombas nucleares en poco tiempo, debido a las cláusulas de extinción en las potencias nucleares de las potencias mundiales. acuerdo, dijo el ex embajador.

Los expertos estadounidenses fueron más optimistas que los israelíes, y el Representante Especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, dijo que Irán es mucho menos capaz de amenazar a Israel en estos días.

“El régimen iraní está desesperado”, dijo a The Jerusalem Post. “Estaba perdiendo su influencia en la región incluso antes del brote de COVID-19. La efectividad de la campaña de máxima presión [estadounidense] redujo drásticamente la capacidad de Irán para financiar sus poderes, como Hezbollah y Hamas que amenazan a Israel. La eliminación del [comandante de la Fuerza Quds Qasem] Soleimani privó al régimen de su operador más influyente ”.

Ahora, a la luz de la propagación del coronavirus, Hook dijo que Irán se ha convertido en un “paria” porque continuó los vuelos de Mahan Air a China incluso después de que comenzara el brote.

“La extorsión es lo único que le queda al régimen en su arsenal, pero la comunidad internacional está perdiendo el apetito por el principal patrocinador mundial del terrorismo”, afirmó.

Otra fuente de la administración de Trump argumentó que desde el asesinato de Soleimani, Irán duda más de ser tan provocativo con Israel como lo había sido.

Al mismo tiempo, la fuente dijo que si bien “hay desesperación … tienen cada vez menos recursos a los que recurrir” en Irán, no parecen querer reconsiderar sus políticas.

El impacto de su crisis económica se ha sentido principalmente por los representantes de Irán que están “recibiendo menos dinero y menos armas, lo que hace que sea más difícil [para Teherán] mantener un control sobre la región. Tienen menos influencia debido a la campaña de máxima presión “.

El segundo asesor de seguridad nacional de Trump, HR McMaster, citó una crisis de legitimidad en curso para el régimen iraní, señalando las manifestaciones y huelgas regulares en los meses previos a la pandemia, informó Eli Lake de Bloomberg la semana pasada.

Las pandemias “debilitan las manos de los líderes autoritarios”, dijo McMaster, en el sentido de que las democracias pueden responder a las críticas y el debate cambiando su camino, mientras que los autoritarios no tienen esa opción, pero si los ciudadanos iraníes “pierden la fe en su líder, el único recurso es revolución o golpe de estado “, escribió Lake.

Del mismo modo, Oren Anolik, jefe de la Oficina de Planificación de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que la ira iraní por el comportamiento de su gobierno en respuesta a la pandemia podría ser algo positivo para Israel.

“El pueblo iraní confía muy poco en su gobierno. Tal vez provocará un cambio político ”, dijo.

“Pero”, agregó Anolik, “un gobierno desestabilizado podría tomar medidas más extremas para garantizar su existencia continua”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.