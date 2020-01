Abbas y “la bofetada del Siglo”

Tras el anuncio del Acuerdo del Siglo y si bien el presidente Trump manifestó en la conferencia, que había dialogado con Mahmoud Abbás, presidente de la Autoridad Palestina, este ultimo no tomo con buen augurio el plan de paz al que calificó como “La bofetada del Siglo.

“Enviaremos el plan estadounidense al basurero de la historia, nuestros derechos no están a la venta”, expresó el líder palestino en su primera reacción pública a la recién anunciada propuesta de paz estadounidense, dejando en claro su opinión.

“No, no y no al ‘Acuerdo del siglo'”, aseveró. “Jerusalem no está a la venta. Todos nuestros derechos no están a la venta ni al trueque”.

Según el propio Abbas, los palestinos responderán con “golpes” propios.

