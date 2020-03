El Coronavirus no detiene las sanciones de Trump contra Irán

El gobierno de los Estados Unidos le envió a Irán un mensaje contundente esta semana: La propagación del coronavirus no lo salvará de las sanciones que perjudican sus ingresos petroleros y aislan su economía.

Irán es la nación del Medio Oriente más afectada por el COVID-19, con un número de muertos que asciende a 1.284 y una persona muere cada 10 minutos y 50 se infecta cada hora, dijo el ministerio de salud.

Estados Unidos, que argumenta que su campaña de “máxima presión” para frenar las actividades nucleares, de misiles y regionales de Irán no detiene el flujo de bienes humanitarios, impulsó nuevas sanciones esta semana.

La administración Trump puso en la lista negra a cinco empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, tres en China continental, tres en Hong Kong y una en Sudáfrica para el comercio de productos petroquímicos de Irán.

“La creciente presión de Washington contra Irán es un crimen de lesa humanidad”, dijo un funcionario iraní, quien afirmó que “todo el mundo debería ayudarse mutuamente para superar esta enfermedad”.

Algunos analistas sugirieron que la administración Trump debería hacer más para acelerar el flujo de bienes humanitarios hacia Irán, aunque vieron poca evidencia para sugerir que existiera tal intención.

“Nuestra política de máxima presión sobre el régimen continúa”, dijo a periodistas Brian Hook, Representante Especial de Estados Unidos para Asuntos Iraníes. “Las sanciones de Estados Unidos no impiden que la ayuda llegue a Irán”.

El lunes, China pidió a Estados Unidos que brinde alivio a las sanciones de Irán por razones humanitarias, pero los funcionarios estadounidenses, diplomáticos y analistas extranjeros no vieron señales de esto.

“Si bien Irán es un epicentro de este brote de virus y enfrenta una verdadera catástrofe económica … no habrá alivio en las sanciones”, dijo Elizabeth Rosenberg, del Centro para un grupo de expertos de la Nueva Seguridad Estadounidense.

Hook dijo que Washington envió una nota diplomática a Teherán ofreciendo ayuda con el coronavirus “y fue rápidamente rechazado”.

También culpó al liderazgo de Irán por sus problemas con el coronavirus, diciendo que Irán “gasta miles de millones en terrorismo y guerras extranjeras” y que si gastara una décima parte de esto “en un mejor sistema de atención médica, el pueblo iraní hubiera estado mucho mejor”.

En lo que podría ser un gesto para Washington, Teherán liberó al ciudadano estadounidense Michael White de su custodia, aunque debe permanecer en Irán.

Suzanne Maloney, del grupo de expertos Brookings Institution, dijo que Irán permitir que White u otros ciudadanos estadounidenses detenidos vuelen a casa podría apelar al presidente Donald Trump.

“Todavía no creo que esta administración quiera dar mucha libertad a las autoridades iraníes, pero eso no significa que no puedan o no deberían estar buscando todas las oportunidades para” llevar suministros médicos a Irán “, dijo.

Es probable que el brote en Irán se propague a medida que los iraníes viajan para la celebración del año nuevo de Nowruz, agregó, y dijo que esto podría dañar a los socios de seguridad estadounidenses en toda la región.

“Irán es Italia, solo con esteroides”, dijo Maloney, aludiendo al brote en Italia, cuyo número de muertos por coronavirus el jueves superó al de China, donde surgió el virus.

Mark Dubowitz, un halcón de Irán con el grupo de políticas de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo que Washington podría enviar productos médicos a Irán a través de grupos privados, pero no debería aliviar las sanciones.

“En el momento en que las milicias chiítas respaldadas por Irán en Irak están matando a estadounidenses, británicos y otros, este sería exactamente el momento equivocado para proporcionar algún tipo de alivio económico al régimen”, dijo, refiriéndose al ataque de la semana pasada. en un campamento militar en Iraq que mató a un personal británico y dos estadounidenses.

“Deberíamos enviar suministros médicos directamente a los iraníes a través de organizaciones no gubernamentales y evitar el régimen”.

Los iraníes parecían tener sentimientos encontrados acerca de si Washington estaba empeorando su brote.

“Las sanciones de Estados Unidos impiden que Irán obtenga la medicina y el equipo necesarios para luchar contra este virus. Tienen que levantarlo”, dijo el dentista Arash Hosseini, de 52 años, en Teherán.

Pero el usuario de Twitter @fnikjoo sugirió que el alivio de las sanciones solo proporcionaría “dinero para apoyar a más terroristas en la región y más allá”.

