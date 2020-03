Paciente con Coronavirus en Israel entra en estado crítico por primera vez

Después de un rápido deterioro respiratorio, la condición de uno de los seis pacientes que se encuentran en estado grave debido al padecimiento de COVID-19, ha pasado, por primera vez en el país, a denominarse “condición crítica”.

La paciente, de 89 años, que está hospitalizada en el Hospital Hadassah Ein Kerem de Jerusalem, se infectó con un virus en el hogar de ancianos Nofim de Jerusalem, donde estaba alojada y donde otras personas estaban enfermas.

Una gran preocupación en el mundo es que el coronavirus no logre ingresar a los hogares de ancianos, dado que son el sector de la sociedad donde el coronavirus ha resultado más letal.

El número de personas infectadas con el virus en Israel continúa aumentando y al momento en que se escribe este informe ha acendido a 677 pacientes, un aumento de 200 padecientes en solo un día. Seis pacientes están en estado grave, 13 están en estado moderado y los demás presentan condiciones leves. 14 personas se han curado hasta ahora después de contraer el virus.

Anteriormente, 55 miembros del personal médico ingresaron en el Hospital Kaplan en Rehovot para su aislamiento, incluidos médicos, algunos de alto nivel, así como personal médico y sanitario. Se descubrió que un paciente que ingresó en una sala interna portaba el virus. No se sabe cómo se contagió la paciente, porque no se quedó en el extranjero y no entró en contacto con un paciente verificado. Al respecto, Reshet informó que las operaciones del hospital podrían verse afectadas porque no había suficientes médicos de guardia disponibles en las salas y salas de emergencia.

El ministro de Defensa, Naftali Bennett, ha dado instrucciones al Comando del Frente Interior para establecer un centro de asistencia civil, que ayudará a las autoridades locales a proporcionar alimentos, asistencia médica, apoyo mental, transporte y más, y está programado para comenzar las operaciones la próxima semana.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.