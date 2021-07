Los espías de Israel en Irán

Las declaraciones emitidas por el exjefe de inteligencia israelí Yossi Cohen hace unos días fueron asombrosas y desconcertantes, ya que reveló, en detalles, cómo Israel robó los archivos nucleares iraníes el 31 de enero de 2018, cómo llevó a cabo ataques explosivos y de sabotaje contra la instalación nuclear de Natanz, y cómo amenaza a los científicos nucleares iraníes con el asesinato, insinuando que, más recientemente, estuvo cerca de asesinar a Mohsen Fakhrizadeh cerca de Teherán en enero del año pasado.

Más asombrosa y extraña fue una declaración emitida por el propio Irán, no por Israel. El ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad no se detuvo en discutir el robo de los archivos nucleares y las explosiones y asesinatos; más bien, reveló que “el oficial anti-espionaje de mayor rango” era un espía israelí.

Aún más asombrosos que eso fueron los comentarios oficiales de Irán sobre estos peligrosos asuntos. Eran tímidos y ni siquiera estaban libres de contradicciones, con Shahrokh Nazemi, el portavoz de la misión de Irán ante las Naciones Unidas, diciendo el sábado pasado que “los comentarios de Cohen reflejaban un patrón de sabotaje criminal de larga data contra Teherán que incluye el ataque del virus informático Stuxnet en Natanz hace más de una década “. Añadió que “amenazar de muerte a nuestros científicos nucleares es una locura que no debe tolerarse”.

Si bien las declaraciones de Shahrokh Nazemi son una clara admisión de lo que Israel había hecho, era extraño ver que las declaraciones del negociador nuclear iraní Abbas Araghchi eran contradictorias. Dijo: “Es un juego extremadamente infantil y ridículo”. Mientras tanto, Mohammad Marandi, un negociador iraní, dijo que “Israel ha fabricado pruebas”; sin embargo, el New York Times había citado a un funcionario israelí diciendo que los agentes del Mossad habían irrumpido en un almacén iraní en el que se guardaban los archivos del programa nuclear, se llevaron los documentos originales y los llevaron de contrabando a Israel esa misma noche.

En el mismo contexto, el asesor del líder supremo Khamenei, Momeen Rezai, acusó a Israel de robar el archivo nuclear. Además, el secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia, que reporta directamente al Líder Supremo, Momeen Rezai agregó: “El país ha estado ampliamente expuesto a violaciones de seguridad y antes de eso, todo el archivo nuclear había sido robado, y algunos drones también vinieron y realizado operaciones! “

Lo que es quizás más controvertido son las declaraciones de Ahmadinejad que sugieren una camarilla criminal de alto nivel que opera en Irán, que esta camarilla debe explicar su participación en el asesinato de científicos nucleares y las explosiones en Natanz, y que robaron documentos importantes en Turouzabad y la Agencia Espacial. .

“¿Era simplemente un papel para guardar en el bolsillo antes de huir? ¿Fue un camión lleno de documentos? Si es así, ¿cómo lograron salir del país a pesar de todos los puntos de control? ¿Cómo salieron del país tantos camiones cargados de documentos? ”

Ahmadinejad dice que la noticia se ocultó a todos, excepto cuando los documentos nucleares llegaron a Israel y que los documentos de la Agencia Espacial estaban en el jefe del gabinete de la organización. Entonces, ¿cómo entraron por el techo, abrieron la caja fuerte y se llevaron los documentos?

Cohen había anunciado que los agentes israelíes estaban cerca del científico nuclear Mohsen Fakhri cuando fue asesinado. Añadió que en algunos casos, Israel está tratando de disuadir a los científicos iraníes de participar en el programa nuclear de su país enviándoles mensajes en el sentido de que, “si este científico está dispuesto a cambiar su profesión y no dañar a Israel, no será blanco . Algunos entendieron este mensaje y otros no. Es una oferta que no se puede rechazar ”.

Reveló que veinte agentes participaron en el saqueo del archivo pero no reveló si todos eran israelíes.

Mahmoud Ahmadinejad no se detuvo allí, sino que siguió amenazando con revelar secretos que parecía haber adquirido durante su mandato en el Ministerio de Seguridad e Inteligencia tras la destitución de Haider Moslehi el 17 de abril de 2011.

En este contexto, Ahmadinejad continuó haciendo estas reveladoras declaraciones en línea, divulgando que, durante su mandato, Hassan Khojasteh Bagherzadeh, director de la estación de radio Voz de la República Islámica de Irán, dijo que el cuñado del líder Ali Khamenei planeaba viajar con su familia a Israel a través de la India, donde una empresa israelí pagó su estadía de dos semanas. Sin embargo, Ahmadinejad afirma que despidió a Bagherzadeh del cargo que había ocupado de 1998 a 2014 y le impidió hacer el viaje.

Quizás más asombroso, en una admisión oficial hecha el martes, cuando el ex ministro de Inteligencia iraní, Ali Younesi, admitió que el Mossad israelí se había infiltrado en varios sectores estratégicos del país, y enfatizó que, como resultado, las vidas de los funcionarios estaban en juego.

En una entrevista con el sitio web iraní Jamaran, Younesi advirtió que los funcionarios del país deben vigilar por sus vidas, considerando que el Mossad ha penetrado en varios sectores. Dijo que los servicios de seguridad están persiguiendo a los leales en lugar de identificar a los infiltrados, y enfatizó que las nuevas agencias creadas han debilitado el trabajo y el desempeño del Ministerio de Inteligencia.

Se sabe que Younesi fue ministro de Inteligencia en el gobierno de Mohammad Khatami entre 1997 y 2005 y que el sitio web Jamaran está vinculado a Hassan Khomeini, nieto del primer líder supremo del régimen, afiliado a los reformistas.

Hace unos días, el New York Times informó que un ataque tuvo como objetivo una instalación cerca de la ciudad de Karaj, en las afueras de Teherán, y que el sitio objetivo se utilizó para producir las centrifugadoras utilizadas en las instalaciones de Fordow y Natanz. Sin embargo, lo interesante es que el periódico dijo que el ataque fue llevado a cabo por un pequeño dron con tracción en las cuatro ruedas que despegó desde el interior del país, en un momento en que Naftali Bennett, el primer ministro de Israel, aludía al papel de Israel. en el ataque.

Por Rajeh Khoury

Fuente: Asharq Al Awsat

