Ilana Dayan entrevista al saliente jefe del Mossad

En una entrevista con Ilana Dayan, nacida en la Argentina, para su programa “Uvdá” (evidencia) del Canal 12 este jueves por la noche, el recientemente retirado jefe del Mossad, Yossi Cohen, habló con un detalle y una franqueza sin precedentes sobre su carrera, las acciones para frustrar a Irán, sus vínculos con el primer ministro Benjamin Netanyahu y más. Lo que sigue es una transcripción en inglés proporcionada por Canal 12 con los aspectos más destacados del programa.

Este es posiblemente el momento que definió su mandato, en parte debido a la operación real, pero aún más por lo que sucedió después de ella.

Ocurre el último día de enero de 2018. Yossi Cohen se sienta en el Centro de Comando del Mossad en Tel Aviv y espera ansiosamente un informe sobre el terreno, mientras una fuerza del Mossad se prepara para irrumpir en un complejo en las afueras de Teherán, donde se almacena el archivo nuclear iraní. Ahora, por primera vez, habla abiertamente sobre los detalles de esta operación: esa noche, descubrimos, es el punto culminante de una operación iniciada dos años antes, cuando el Mossad obtiene información según la cual los iraníes están almacenando el archivo nuclear en un complejo desconocido.

La fuerza que iba a llevar a cabo la operación incluía una veintena de agentes, ninguno de los cuales es israelí. Poco antes de la operación, se construye un complejo idéntico en otro país; ahí es donde se lleva a cabo el entrenamiento para la operación. “Entendimos la estructura interna del sitio y el orden de los contenedores”, recuerda Cohen.

En el centro de comando de Tel Aviv, los sonidos y las imágenes llegan en tiempo real. “Solo cuando irrumpimos en las enormes cajas fuertes y comenzamos a obtener las imágenes y descripciones en persa que leímos en línea, comprendimos que teníamos lo que queríamos: estamos viendo el plan militar nuclear iraní”.

El día de la operación, el equipo entrará a las 22:00 horas. “Tuvimos siete horas para completar”, explica. “Por la mañana llegan camiones, guardias y trabajadores. Hay público y no puedes saltar vallas y romper muros”. Ahora,revela que un momento antes de irrumpir en el complejo, se recibió un informe sobre un nuevo desarrollo que puso en riesgo toda la operación. “Tuvimos un problema”, dice, “apareció algo que no sabíamos”. A pesar del problema,decide permitir que la operación continúe según lo planeado y autorizar al equipo dela irrumpir en el complejo.

Cohen hace la llamada telefónica al Primer Ministro cuando los agentes salen del complejo. “Le informo que la primera parte de la operación está completa, ahora lo traemos a casa, bajo esta persecución”.

Los agentes del Mossad utilizan medios digitales para transferir al centro de comando parte de los materiales robados, mientras están en movimiento, por temor a ser capturados antes de cruzar la frontera. Los materiales, en su totalidad, llegan a Israel, pero les toma tiempo cruzar la frontera. Cuando le preguntan si todos los miembros de la fuerza salieron a salvo de la operación, Cohen responde: “Todos están bien, todos están vivos”, pero confirma que algunos agentes tuvieron que ser rescatados de Irán.

La rueda de prensa que desveló la operación: “Una decisión así es más grande que el Jefe del Mossad”

El 20 de abril de 2018, tres meses después de la operación, Netanyahu convoca una conferencia de prensa que ocupa los titulares de todo el mundo. Cuando revela las docenas de carpetas y más de 100 discos, el Primer Ministro cuenta cómo robaron los agentes del Mossad el archivo nuclear iraní e informa al mundo: “Irán mintió”. La exposición provoca grandes críticas a Cohen, por permitir que el primer ministro utilice una operación de campo para obtener beneficios políticos. Cohen refuta las críticas y dice: “No recuerdo quién fue el primero en tener la idea de exponer la operación”.

¿La idea vino del Mossad?

“No importa ahora. Es emocionante que surgiera la idea, pensé que era una idea maravillosa. Sin embargo, confirma que la decisión no fue suya: “No fue cuestión de mi decisión, exponer este tipo de material es más grande que cualquier jefe del Mossad. Hubo una discusión en el Comité de Jefes de Servicios, en la oficina del Primer Ministro“.

¿Alguno de los jefes de servicios se opuso?

“Todo lo contrario”.

¿Hubo una discusión al respecto dentro del Mossad?

“Por supuesto que hubo una discusión, y ninguno de los jefes de servicio se opuso”.

En relación a las críticas que le han dirigido, Cohen dice: “Puedo reclamar integridad profesional. Creo que la exposición de la inteligencia, y no la operación, debía hacerse de la forma en que se hizo”. Para nosotros era importante que el mundo lo viera. Pero esto también debía resonar con el liderazgo iraní. Para decirles: “Queridos amigos, uno: ustedes son vulnerables. Segundo, los vemos. En tercer lugar, el tiempo de las mentiras y las escondidas ha terminado”.

En los últimos años, Cohen se ha convertido en el socio íntimo en secreto del Primer Ministro Netanyahu. Lo acompaña en todos los viajes importantes y actúa como enviado político para asuntos especiales, canciller y asesor en uno. “Creo que se nos considera, no como una sola unidad, sino como …”

¿Eso te incomoda?

“Me siento muy cómodo con eso. La confianza muy útil que existe entre el Primer Ministro y yo ayuda tanto a la actividad operativa del Mossad como a su desarrollo, pero también sé, en el nivel más íntimo conmigo mismo, que pago un precio por eso”.

A la repetida afirmación de que Cohen ha renunciado a la independencia del Mossad para acercarse al Primer Ministro, Cohen responde: “Si viera nuestras acaloradas discusiones en las que me encuentro, no hay necesidad de demostrar que soy mi hombre, porque lo soy. Mi trabajo es una misión, no trabajo para un Primer Ministro“.

En cuanto a las críticas en su contra cuando se descubrió en marzo pasado que actuó para concertar una visita a los Emiratos para Netanyahu, las descarta. “El plan de trabajo del Mossad no se ve afectado de ninguna manera por la situación política o las elecciones”.

Pero el calendario no miente, sudas para que el primer ministro visite Abu Dabi las mismas semanas que las elecciones.

“Se suponía que esta visita se llevaría a cabo en varias ocasiones desde agosto de 2020. Simplemente no sucedió principalmente debido a COVID-19 y bloqueos. Te digo, ojalá la visita hubiera tenido lugar. También se suponía que llegaría el rey de Baréin. Sí, entonces dirán “El jefe del Mossad trabaja para …”, déjeles que lo digan. No es que desconozca las críticas en Israel, creo que a pesar de ello siempre miro lo que es correcto para el Estado de Israel.

La batalla contra Irán: a veces ofrecemos a los científicos un cambio de carrera.

En el último año ha habido dos explosiones en la planta de enriquecimiento de Natanz, que causaron daños importantes en el sitio y se cree que fueron causadas por el Mossad. En el primer caso, el pasado mes de julio, explotó una mesa en el vestíbulo superior. En el segundo, el pasado mes de abril, una explosión en el sistema eléctrico destruyó gran parte de las centrifugadoras. Ambas operaciones causaron graves daños al sitio, Israel no se responsabilizó de ninguna de las dos.

Si aterrizáramos en Natanz, ¿adónde me llevarías primero?

“Al sótano. Porque ahí es donde se ubican las centrifugadoras giratorias”, dice Cohen y especifica: “Las que solían girar. Hoy en día, el sótano no tiene el mismo aspecto”.

A finales de noviembre, Mohsen Fakhrizadeh, el padre de la bomba nuclear iraní, murió mientras viajaba en un convoy vigilado con su esposa. La prensa extranjera habló de una operación que podría haberse sacado de una película: una ametralladora pesada, colocada en un camión Nissan estacionado al costado de la carretera, se activó de forma remota y se autodestruyó después de matar al principal científico.

Cohen no se hace responsable de una operación específica, pero revela, por primera vez, el detrás de escena. “Si el científico está dispuesto a cambiar de carrera”, explica Cohen, “y ya no nos hará daño, entonces sí, a veces se lo ofrecemos”.

¿Alguna vez te acercaste a un científico iraní, solo doy un ejemplo, y él entendió quién se le acercaba y te dijo: “Querido amigo, tal vez quieras ser profesor de piano?”

“Sí.”

¿Entienden la alternativa?

“Ven a sus amigos”.

¿Saben quién se les acercó?

“Aunque no lo hagan, entienden lo que hay detrás”.

El cheque del multimillonario James Packer: me equivoqué, se devolverá el dinero.

Yossi Cohen, director del Mossad, admite que se equivocó al aceptar del multimillonario James Packer un regalo por valor de 20.000 dólares estadounidenses para la boda de su hija, como expone el periodista de Haaretz Gidi Weitz. Por primera vez habla sobre el incidente, afirma haber aceptado los fondos después de consultar al asesor legal del Mossad y se compromete a devolver el regalo.

A lo largo de los años, se han planteado preguntas sobre la estrecha relación de Cohen con varios magnates. Uno de ellos es su amistad con el gigante de los juegos de azar australiano James Packer, quien se hizo conocido como la persona que proporcionó un flujo constante de obsequios a los Netanyahu, junto con el productor de Hollywood Arnon Milchan, como se indica en el Caso 1000.

Cohen confirma que fue huésped de la suite de lujo de Packer en el hotel Tel Aviv Royal Beach, mientras Packer estaba allí, y que consideró una oferta para asociarse con Milchan y Packer en una empresa cibernética que establecieron, por un bono de $ 10 millones. A nuestra pregunta sobre si sentía que su conexión con Packer era problemática, Cohen respondió: “Si yo sintiera que esto era un problema, evitaría cualquier contacto. Los empresarios que están en contacto con jefes de organizaciones o jefes de Estado, son parte del medio social de todos nosotros, incluido mi propio medio”.

El acuerdo con los Emiratos: Era necesario neutralizar la bomba de Mabhouh durante las negociaciones.

La relación personal con Mohamed bin Zayed Al Nahyan fue nutrida por Cohen a través de viajes secretos en aviones privados. Pero antes de eso, había que resolver un tema doloroso: la eliminación de Mahmoud al-Mabhouh, el principal operativo de Hamas en su habitación de hotel en Dubai, que se creía que obra del Mossad. Esa eliminación terminó con la exposición de los agentes que participaron en el operativo. Cohen revela que la exposición “cambió totalmente la forma en que trabajan las organizaciones encubiertas”. En cuanto a la forma en que la eliminación de al-Mabhouh afectó la conexión con bin Zayed, dice: “Lo completamos primero”.

¿Sabías de antemano que este era un obstáculo que tendrías que superar?

“Sí. Claramente, este tema tenía que estar sobre la mesa, y lo estaba. Y nos encargamos de eso. Y el obstáculo se eliminó”.

La batalla contra Hamas: Me equivoqué al transferir el dinero de Qatar a Gaza.

Cohen admite que después del ataque de Hamas en mayo pasado, cambió su opinión sobre la forma en que se debe manejar el tema de la Franja de Gaza. Cohen, que tuvo un papel importante en la creación de la infraestructura que permitió la transferencia de dinero de Qatar a Gaza, ahora dice sinceramente “Me equivoqué”. “Puedo decir lo que pensé. Pensé que teníamos un acuerdo. Creo que realmente pensé que si la población de Gaza se acostumbraría a vivir en condiciones incluso un poco mejores, lo que permitiría mejorar su infraestructura civil, no la militar, pensé que sus vidas mejorarían y su motivación para el conflicto y la guerra disminuirían. Probablemente estaba equivocado. Estaba equivocado”.

Fuente: The Time Of Israel

