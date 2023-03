La quiebra del Silicon Valley Bank bloquea el flujo de capital del sector tecnológico israelí

La segunda mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos tiene importantes repercusiones para Israel debido a la gran exposición de las empresas tecnológicas y los inversores institucionales al SVB.

El pasado viernes por la noche, la Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) se hizo con el control del Silicon Valley Bank (SVB), el 16º banco de Estados Unidos. SVB era el banco dominante en el sector tecnológico, y prestaba servicios a cientos de empresas tecnológicas, desde cuentas corrientes, pasando por depósitos, préstamos, líneas de crédito, hasta servicios de banca personal que incluían hipotecas y comercio.

Los que actuaron con rapidez consiguieron retirar su dinero de inmediato se salvaron, pero los que dudaron o hicieron caso a los representantes del banco, que les aconsejaron que esperaran y les apoyaran en su difícil momento, perdieron el acceso a su dinero al menos hasta el lunes. Ahora, aunque consigan disponer de una parte o de todo, deberán esperar mucho tiempo y recalcular la financiación de sus empresas.

Incluso si en el último minuto un gran banco se ofrece a adquirir los activos de SVB y los clientes consiguen cobrar todo su dinero como consecuencia, el daño a la industria tecnológica ya está hecho. Muchos en el sector describen a SVB como la principal arteria de financiación de la industria, el banco que proporcionaba a las empresas un servicio flexible y profesional y cuyo cierre podría encarecer los servicios prestados a las empresas. “Cerrar SVB es para nosotros como bloquear la autopista Ayalon”, dice un inversor de alto nivel que pidió permanecer en el anonimato. “En el estallido de Covid, cuando nadie quería mirar por las empresas tecnológicas, SVB fue el primer banco que dio la cara para apoyar a las empresas. Sin ellos, será más difícil para las empresas. Volver a los bancos normales -en Estados Unidos o Israel- no es una buena opción para nosotros”.

El daño inmediato y el daño a largo plazo para la industria

El daño a largo plazo para la industria tecnológica se expresará no sólo en un descenso de la calidad de los servicios bancarios, sino también en un previsible aumento de la prima de riesgo que llevará aparejada la inversión en empresas del sector. Más inversores se mantendrán alejados de la industria, la cantidad de capital disponible para los fondos de capital riesgo y las empresas caerá, el valor de las startups se reducirá y el final de la crisis en la industria estará más lejos. A corto plazo, las empresas israelíes tendrán que replantearse sus gastos y esperar poder recuperar pronto su dinero.

Algunas empresas ya han conseguido sacar su dinero del banco. La empresa de ciberseguridad Ermetic y la empresa de tecnología publicitaria Minute Media, por ejemplo, afirmaron que habían retirado rápidamente todos sus fondos del banco el jueves. eToro, anteriormente un gran cliente del SVB, también consiguió reducir toda su exposición. La empresa de fintech Mesh Payments apenas consiguió salir, a pesar de que le quedaba un pequeño préstamo en el banco. Sin embargo, según informa “Globes”, la empresa de servicios de transcripción basados en IA Verbit -un unicornio- aún tiene 100 millones de dólares en el banco después de que su consejero delegado, Tom Livne, se negara a retirarlos.

Una larga lista de empresas israelíes han utilizado los servicios de SVB en los últimos años, entre ellas WalkMe, Similarweb, Innovid, Claroty, Axonius, Pyramid, Analytix, Fireblocks y Capitolis. Muchos fondos de capital riesgo también eran clientes del banco, entre ellos Aleph, Team8, Zeev Ventures, North83, Pico Ventures, Blumberg y TLV Partners. Aleph tiene una exposición de varias decenas de millones de dólares al banco y North83 pudo retirar con éxito su dinero a tiempo. La mayoría de los fondos no se vieron perjudicados por el cierre del banco, ya que captan capital en pequeñas porciones, de modo que sólo una pequeña parte de los fondos está en el banco en un momento dado. Sin embargo, “Globes” ha sabido de al menos un fondo israelí que recibió una transferencia a su cuenta en el SVB, que ha sido congelada en un momento crucial, cuando estaba a punto de empezar a invertir en empresas.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Entre los cientos de empresas israelíes que reciben servicios del SVB, hay cuatro grandes grupos de riesgo: titulares de cuentas corrientes, titulares de depósitos, tomadores de préstamos y comerciantes. Globes analiza las implicaciones para cada grupo de riesgo.

Agentes de policía abandonan la sede del Silicon Valley Bank en Santa Clara, California, el 10 de marzo de 2023. (Noah Berger/AFP)

Los titulares de cuentas corrientes no verán su dinero pronto

La mayoría de lasempresas israelíes que tienen cuentas corrientes líquidas pudieron retirar su dinero del banco. Desde el jueves por la tarde, los fondos de capital riesgo extranjeros e israelíes enviaron mensajes a sus empresarios para que se dieran prisa en retirar su dinero del banco. Algunos informaron de dificultades y retrasos para retirar los fondos, que continuaron hasta el domingo. El viernes por la tarde, a las 18:40 hora de California, se cerró el acceso al banco y se bloqueó la posibilidad de transferir capital a otras cuentas.

Las cuentas aseguradas, sólo el 3% de las cuentas del banco, recibirán automáticamente 250.000 dólares el lunes. Aunque no se trata de una cantidad que ayude a las startups a superar las dificultades de financiación, según el abogado Itay Frishman, socio de alta tecnología del bufete Meitar, ya esta semana los titulares de las cuentas deberían recibir alrededor del 50% de su dinero a través de la realización de activos que llevará a cabo la FDIC.

Según Frishman, “otras estimaciones prevén que se tarde más en conseguir el resto del dinero, pero será posible rescatar incluso el 80% dependiendo de la capacidad del banco para vender sus activos”. “Hay que recordar que no se trata de activos del tipo de los que disponía Lehman Brothers (que se hundió en 2008). Aquí estamos hablando de préstamos aempresas tecnológicasy de activos respaldados por el Estado que son un activo atractivo para muchos bancos. Todo esto facilitará a la FDIC la rápida realización de los activos y la devolución del dinero a las startups”.

Las mayores víctimas y la probabilidad de que esto alimente una crisis tecnológica

Las mayores víctimas de este dramático fin de semana en Silicon Valley son las empresas que optaron por depositar los fondos captados en depósitos cerrados en dólares para beneficiarse de los intereses acumulados. La mayoría de ellas querían rescatar el dinero, pero como esta acción lleva varios días hábiles, el dinero permanece en el banco. “Quien dio la orden el jueves por la tarde recibió la respuesta de que el proceso tarda dos o tres días, y ahora el acceso a ellos está bloqueado”, dice Frishman.

Pero los expertos del sector también son optimistas al respecto: según la correspondencia transmitida por inversores cercanos a SVB, parece que dispone de activos por un total de 165.000 millones de dólares, de los cuales 130.000 millones, el 67%, son activos líquidos que se reembolsarán y distribuirán a las empresas esta semana. Los activos líquidos del banco incluyen 39.000 millones en efectivo y otros 91.000 millones en títulos del Estado y otros activos líquidos. Quienes conocen SVB estiman que será posible realizarlos con descuento a un precio de 110.000 millones de dólares.

La quiebra del banco congela el flujo que debía entrar en las arcas de muchas empresas que solicitaron un préstamo a SVB. Esto significa que los empresarios tendrán que reorganizar los gastos de la empresa e incluso podría provocar nuevas oleadas de despidos en el sector tecnológico.

Y no sólo eso. Los que solicitaron préstamos al SVB estaban obligados, como parte del contrato de préstamo, a mantener todos los depósitos en dólares en el banco. Por tanto, se enfrentaron a una trampa cuando empezaron a circular informes del colapso del banco el pasado fin de semana: si pedían retirar los depósitos, se violarían las condiciones de su préstamo, por lo que muchos de ellos no retiraron los depósitos en tiempo real.

Al mismo tiempo, explica Frishman, quienes no deseen devolver el préstamo podrán deducir el pago de intereses del importe restante del préstamo. A SVB le quedan 74.000 millones de dólares en préstamos, y los allegados al banco calculan que podrán venderlos con descuento por 69.000 millones. Junto con los préstamos, SVB espera vender activos por 179.000 millones de dólares, el 108% del pasivo total actual. Los accionistas del banco -Vanguard, J. P. Morgan y Blackrock- se verán obligados a diluir significativamente sus participaciones.

Los operadores no podrán realizar operaciones

SVB ha permitido a las instituciones de inversión, principalmente fondos de capital riesgo, negociar con activos como bonos, ETF o fondos. Las cuentas se mantuvieron en custodia, de modo que las inversiones propiamente dichas no están en las cuentas del banco, sino en cuentas externas, y el banco es una especie de intermediario entre los fondos y las cuentas donde se negocian los activos. Aunque los activos no corren peligro real, al estar depositados en cuentas externas se ha bloqueado el acceso a ellos y los gestores de inversiones no pueden realizar nuevas operaciones en su cartera de inversiones. En la próxima semana, en la que se espera volatilidad en los mercados, esta congelación tiene un significado dramático para los operadores.

La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) es un acontecimiento muy significativo para el sistema financiero mundial y que no se veía desde la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008. De hecho, se trata de la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos y tiene amplias implicaciones para Israel debido a la gran exposición de las empresas tecnológicas y los inversores institucionales al SVB.

Publicado por Globes, Israel business news – en.globes.co.il – el 13 de marzo de 2023.

