Gobierno aprueba fondos para grabar testimonios de sobrevivientes del Holocausto para el futuro

El Gobierno aprobó hoy una propuesta del Primer Ministro Yair Lapid y la Ministra de Igualdad Social Merav Cohen para asignar 3,5 millones de NIS para la documentación de los sobrevivientes del Holocausto de todo el mundo.

“Hace diez años, cuando era Ministro de Finanzas, fui la fuerza impulsora detrás de la decisión de aumentar las asignaciones para los sobrevivientes del Holocausto en millones de shekels, dijo el Primer Ministro Yair Lapid.

Ahora, traeré este círculo completo en esta reunión final del gabinete. Este año, nuestro gobierno ha liderado múltiples esfuerzos para beneficiar a los sobrevivientes del Holocausto y continuar preservando la memoria del Holocausto para las generaciones futuras. Estoy conmovido y orgulloso de que hoy hayamos aprobado esta importante decisión de documentar las historias de los sobrevivientes del Holocausto de Israel y de todo el mundo, una decisión que dejará huella en las generaciones venideras.

Agradezco a la ministra de Igualdad Social, Meirav Cohen, por su intenso trabajo en esta decisión y, en general, por el bienestar de los sobrevivientes del Holocausto en varios campos”.

“Estoy orgullosa de ser miembro del gobierno que aprobó una decisión tan importante como la que tenemos hoy” expresó Cohen.

Estamos a la vanguardia en términos de recopilación, investigación y documentación de las historias de los sobrevivientes del Holocausto que viven en todo el mundo. La edad promedio de los sobrevivientes es de 86, y de hecho nos quedan solo unos pocos años para mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes y, en segundo lugar, reunir la mayor cantidad de evidencia posible para ser inmortalizados en beneficio de las generaciones futuras.

Este proyecto de documentación viene junto con una serie de medidas que hemos liderado el año pasado para mejorar las vidas de los sobrevivientes del Holocausto que viven en Israel. Hemos enfatizado el aumento de los ingresos para los sobrevivientes pobres del Holocausto del presupuesto estatal y los recursos que hemos movilizado de países de todo el mundo. Agradezco al primer ministro Yair Lapid por su compromiso personal con este importante tema y por el apoyo que recibí durante todo el mandato para promover los derechos de los sobrevivientes del Holocausto”.

Como parte de la decisión, se promoverá la documentación de evidencia fotográfica de los sobrevivientes del Holocausto de Israel y el mundo. La evidencia recopilada pasará por un proceso de digitalización y se asignarán muchos recursos para procesar los materiales en formatos de redes sociales, con el objetivo de hacer que el contenido sea accesible para las generaciones más jóvenes.

Entre otras cosas, los contenidos también se integrarán en los sistemas educativos de los países socios.

La decisión se produce en un contexto de un aumento significativo del antisemitismo, de la negación y el desconocimiento del Holocausto y principalmente, como hace tiempo se viene diciendo, la edad avanzada, y la muerte diaria de quienes vivieron el infierno. Esta es una oportunidad para que queden los testimonios en primera persona de quienes lo padecieron.

Una encuesta publicada en 2020 por Claims Conference, que representa a los judíos que buscan compensación por el Holocausto, encontró que el 63 por ciento de los jóvenes estadounidenses y el 60 por ciento de los neoyorquinos no sabían que seis millones de judíos fueron asesinados en el genocidio nazi. En Nueva York, el 58% no pudo nombrar un solo campo de concentración, el 19% creía que los judíos causaron el Holocausto y el 43% no sabía qué era Auschwitz.

