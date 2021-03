Los ministros aprueban una mayor flexibilización de las restricciones por el virus, aumentando la asistencia a los eventos

El gabinete de coronavirus aprueba el aumento de la capacidad en lugares deportivos y culturales; También se espera que establezca reglas sobre las reuniones durante Pesaj y Ramadán

Los ministros aprobaron el jueves por la noche una mayor flexibilización de las medidas de bloqueo del coronavirus, aumentando la asistencia a eventos culturales y deportivos y abriendo otras actividades públicas.

Los ministros del gabinete del coronavirus, un panel que establece la política para lidiar con el COVID-19, también aprobaron la apertura de ferias al aire libre y las atracciones turísticas, dijeron la Oficina del Primer Ministro y el Ministerio de Salud en un comunicado conjunto.

“Este es un logro significativo para los mundos de la cultura y de los deportes “, dijo Chili Tropper, ministro de Cultura y Deportes,.

Otros cambios incluyeron permitir que las empresas que operan de acuerdo con el estándar Green Pass permitan la entrada a personas no vacunadas que se someten a una prueba rápida de virus en la entrada.

El Pase Verde identifica a los titulares como completamente vacunados o que se han recuperado del coronavirus, lo que les otorga la entrada a lugares públicos que no están disponibles para los no vacunados.

La declaración señaló que la opción de prueba rápida no resta valor a un marco existente bajo el cual los hoteles pueden permitir la entrada de menores, que no son elegibles para la vacunación, si muestran un resultado negativo de una prueba de virus tomada dentro de las 48 horas anteriores. Del mismo modo, los salones de eventos pueden permitir que hasta un cinco por ciento de los presentes no estén vacunados, con la condición de que hayan dado negativo al virus en los dos días anteriores.

Durante el feriado de Pascua, que dura una semana, los hoteles y lugares para eventos podrán permitir la entrada a personas no vacunadas que se sometieron a una prueba en las 72 horas anteriores, según el comunicado.

En lo que será el cuarto paso para hacer retroceder el cierre, los ministros también aprobaron el levantamiento de algunas restricciones al sistema educativo, aumentando el número de estudiantes autorizados a participar en eventos al aire libre organizados por jardines de infancia y escuelas de 20 a 50.

El personal docente y los maestros externos que hayan presentado su Green Pass al director de la escuela ya no estarán limitados en el número de diferentes grupos de estudiantes con los que pueden trabajar.

Se permitirán viajes de movimiento de jóvenes, incluidas las pernoctaciones, para los mayores de 16 años, con la condición de que al menos el 90% de los participantes tengan un Pase Verde.

El sistema de cápsulas, que limita el número de estudiantes, se cancelará para los de tercer grado que estudiarán como una clase completa, como ya es el caso de los grados 1-2. Sin embargo, a los alumnos de tercer grado en cuidado posterior no se les permitirá mezclarse con estudiantes de otras clases.

En las áreas donde las escuelas funcionan como de costumbre debido a las tasas de infección aceptables, se permitirán los campamentos para niños durante la festividad de Pesaj, de acuerdo con las pautas existentes, según el comunicado.

Las ferias cubiertas y los eventos deportivos deben reabrirse de acuerdo con las pautas del Green Pass.

Los grandes actos se dividirán en dos tipos: reuniones donde no se sirve comida, como eventos deportivos y culturales; y los incluyen comida, como fiestas, celebraciones y eventos en los que los participantes se mueven, como concursos deportivos.

Para reuniones con asientos en interiores, donde no se sirve comida, los lugares con una capacidad para 5,000 personas pueden albergar hasta el 75% de su ocupación total, pero no más de 1,000 personas.

Los sitios con asientos para más de 5,000 pueden albergar hasta el 30% de la capacidad total, pero no más de 3,000 personas.

En eventos de pie donde se sirve comida, los lugares pueden llenarse al 50% de su capacidad, pero con no más de 500 personas al aire libre o 300 en interiores.

También se permitirán ferias dentro de los centros comerciales, con puestos socialmente distanciados o separados por pantallas. Solo se permitirá la venta de alimentos envasados. Se pueden realizar eventos culturales al aire libre sin la necesidad de dividir a los participantes en áreas separadas.

En otros pasos, se reabrirán los saunas, gimnasios y piscinas. Las instalaciones deportivas estarán abiertas para los atletas profesionales registrados, incluidos aquellos que no han competido en eventos en los últimos dos años, un requisito que estaba previamente establecido.

Las atracciones turísticas podrán operar bajo el sistema Green Pass manteniendo 15 metros cuadrados de espacio para cada persona. Los sitios que tienen instalaciones y una capacidad máxima de 10,000 personas pueden albergar hasta 1,500 visitantes, y aquellos con una capacidad mayor pueden traer un máximo de 2,500 personas. Las nuevas reglas permiten la operación de parques acuáticos, se lee en el comunicado.

Las casas de oración con más de 5,000 asientos pueden llenar hasta el 30% de su capacidad, pero no más de 3,000 personas.

Las casas de oración más pequeñas con menos de 5,000 asientos pueden albergar hasta el 50% de la capacidad con un máximo de 1,000 personas.

En recintos abiertos con capacidad para más de 10.000 personas, la ocupación puede ser de hasta el 30%, con un máximo de 5.000 personas.

“El fallo del Tribunal Superior es irresponsable y contrario al interés público”, dijo Edelstein durante una ceremonia en el Hospital Ichilov de Tel Aviv en honor a los trabajadores médicos.

“Realmente estoy empezando a creer que la crisis ha quedado atrás, pero todavía no vale la pena crear un ambiente como si todo hubiera terminado”, agregó.

Sin embargo, Levy, el director general, se distanció de las críticas hechas por un funcionario anónimo del ministerio que un día antes le dijo al sitio web Ynet que el fallo era “idiota” y dijo que los jueces “nos apuñalaron por la espalda”.

“Respetamos completamente la decisión del Tribunal Superior”, dijo Levy durante una rueda de prensa y prometió implementar la decisión al tiempo que advirtió que podría crear una apertura para que nuevas cepas de virus ingresen a Israel.

El viceministro de Salud, Yoav Kisch, y el coordinador nacional del coronavirus, Nachman Ash, también condenaron la decisión, diciendo que podría permitir la entrada al país de variantes mutadas del virus.

El Tribunal Superior dictaminó el miércoles que las restricciones de Israel a los ciudadanos que ingresan al país son inconstitucionales y deben terminar este sábado. La decisión se tomó menos de una semana antes de las elecciones nacionales y después de casi dos meses durante los cuales a los israelíes no se les permitió volar libremente a su casa.

Los jueces dictaminaron que el límite actual de 3.000 ciudadanos que regresan por día viola desproporcionadamente los derechos civiles debido a su carácter generalizado y extendido y dado que las regulaciones no se impusieron en base a datos e información concretos.

Las fronteras de Israel han estado cerradas en gran medida desde el 25 de enero, lo que deja a miles de personas sin poder regresar, en un esfuerzo por evitar la posible llegada de variantes del coronavirus. La semana pasada, el país alivió las restricciones a los viajes aéreos al país, lo que permitió que miles de ciudadanos regresaran a casa.

Bajo las reglas actuales, se otorgan excepciones especiales a la cuota diaria de nuevos inmigrantes que no pueden retrasar su llegada al país, como trabajadores extranjeros esenciales, familiares de israelíes que necesitan visitar en circunstancias extraordinarias y atletas profesionales.

En su fallo, la presidenta del Tribunal Supremo Esther Hayut y los magistrados Neal Hendel e Yitzhak Amit dijeron que las limitaciones en su conjunto “violan el derecho constitucional básico de entrar y salir de Israel, y otros derechos del núcleo del tejido democrático de la vida”.

Resolvieron que los agravantes son la proximidad a las elecciones del 23 de marzo, la duración en que las restricciones han estado vigentes sin tregua, el hecho de que fueron impuestas sin previo aviso y la falta de una fecha claramente establecida para su finalización.

El tribunal agregó que “no se espera que la amenaza del coronavirus y sus diferentes variantes desaparezca en un futuro previsible, a pesar del éxito de la campaña de vacunación”. Pidió un mejor equilibrio entre minimizar las amenazas sin violar los derechos básicos.

“Ese equilibrio debe permitir a las personas continuar con sus rutinas diarias”, dijo, teniendo en cuenta el menor riesgo para las personas vacunadas y recuperadas.

Fuente: TOI

Permitida la reproducción citando las fuentes-