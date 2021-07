Shira Haas ha sido incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista TIME en 2021 en la categoría “Artistas”

La actriz israelí Shira Haas está teniendo un buen año. Recién llegado de una nominación a los Globos de Oro a la mejor interpretación en la exitosa serie germano-estadounidense de Netflix “Unorthodox”, Haas ha sido incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista TIME en 2021 en la categoría “Artistas”.

Haas, de 25 años, celebró el logro con una publicación en Instagram diciendo que estaba “muy, muy orgullosa de estar incluida en la lista 2021 #TIME100NEXT junto a las personas más talentosas”.

También agradeció a Deborah Feldman, autora de las memorias de 2012 “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” en la que se basa la serie, por nominarla a la lista y escribir una conmovedora propaganda sobre sus dotes de actuación, que Feldman llamó ” una magia rara “.

“Unorthodox” debutó en Netflix en marzo de 2020 con excelentes críticas y fue el primer programa en la plataforma que se emitió principalmente en yiddish.

En él, Haas interpreta a Esty Shapiro, una mujer judía de 19 años infeliz en su matrimonio concertado entre la comunidad ultraortodoxa de Williamsburg, Brooklyn. Finalmente huye a Berlín, el hogar de su madre separada, y abandona su antiguo estilo de vida religioso.

“Es difícil ver a otra persona representar experiencias dolorosas por las que pasaste. ¿Cómo sabe que no le quitarán la dignidad al disminuir la experiencia? Pero cuando Shira Haas interpretó a Esty en Unorthodox, la adaptación de Netflix de mis memorias al dejar mi comunidad judía jasídica Satmar en Brooklyn, pude ver que sentía reverencia y respeto por el material ”, escribió Feldman para TIME .

“Shira tiene una forma de llevar una intensidad a la pantalla que es increíblemente convincente, sin importar lo inverosímil o extraña que pueda parecer una narrativa”, agregó Feldman.

A Haas, escribió Feldman, se le puede confiar “un trabajo que, en otras manos, podría parecer unidimensional. Como resultado, las audiencias desarrollan conexiones y asociaciones con mundos que antes no entendían; eso es lo que Shira logró con la comunidad jasídica; eso es lo que puede lograr como actriz ”.

La actuación de Haas en “Unorthodox” le valió una nominación al Emmy, y la serie obtuvo un premio Emmy por dirección sobresaliente después de haber sido nominada para un total de ocho premios Emmy.

El miércoles por la noche, Haas agradeció a “la mejor” Feldman por sus “amables, conmovedoras y hermosas palabras” en la revista TIME.

“Ich hub dich lieb [te amo]”, escribió.

Los Emmy están programados para el 28 de febrero. Mientras tanto, Haas también ha recibido elogios por su papel en la película Asia de Ruthy Pribar, que le valió el premio Ophir a la mejor actriz de reparto en Israel. La película ganó la Mejor Película en los premios, lo que la convirtió en la entrada al Oscar de Israel este año. Los 93o Premios de la Academia se llevarán a cabo en abril de 2021

En diciembre, Haas fue incluida en la lista de Forbes 2021 para América del Norte de 30 innovadores y emprendedores menores de 30 años . Apareció en la categoría de Hollywood y entretenimiento , junto a actores, directores y ejecutivos de cadenas de todo el mundo que trabajan en la industria del entretenimiento.

Haas hizo su debut televisivo como Ruchami Weiss en la serie israelí “Shtisel”, que se emitió por primera vez en 2013 y regresará para una tercera temporada a finales de este mes.

Hizo su debut en Hollywood en “A Tale of Love and Darkness”, dirigida por Natalie Portman en 2015, seguida de “The Zookeeper’s Wife”, protagonizada por Jessica Chastain en 2017.

