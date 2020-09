Steven Spielberg, Gal Gadot y Sacha Baron Cohen en la lista de finalistas del Premio Génesis 2021

Gal Gadot, Steven Spielberg y Sacha Baron Cohen estaban entre los nominados para el Premio Génesis 2021, también conocido como el “Nobel judío”.

La Genesis Prize Foundation (GPF) publicó la lista el miércoles e invitó a la comunidad judía mundial a participar en la selección del ganador del próximo año. Esta es la primera vez que el proceso de elección de un ganador se abre al público. Los siete nominados fueron seleccionados como resultado de una campaña global de nominaciones en línea de un mes de duración.

El Premio Génesis anual , un premio de $ 1 millón establecido en 2013, busca reconocer a las personas judías que han alcanzado la excelencia y el reconocimiento internacional en sus campos profesionales elegidos con una contribución a la humanidad y un compromiso con los valores judíos.

Los nominados de 2021 son:

Elena Kagan , juez de la Corte Suprema de Estados Unidos (EE. UU.)

Sacha Baron Cohen , actor, director y crítico vocal de plataformas de redes sociales (Reino Unido)

Barbara Streisand , cantante y actriz (Estados Unidos)

Lord Jonathan Sacks , teólogo, autor y ex rabino jefe del Reino Unido (Reino Unido)

Gal Gadot , actriz, productora y defensora del empoderamiento de las mujeres jóvenes (Israel)

Marc Benioff , fundador de Salesforce, propietario de la revista TIME e importante filántropo.

Steven Spielberg, director de cine, productor y guionista.

Los ganadores anteriores del Premio Génesis incluyen al filántropo Robert Kraft en 2019, la actriz Natalie Portman en 2018, la artista Anish Kapoor en 2017, el violinista Itzhak Perlman en 2016, el actor y director Michael Douglas en 2015 y el ex alcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg en 2014.

La jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsberg, recibió un premio Lifetime Achievement Award.

Todos los galardonados anteriores han donado su premio a iniciativas filantrópicas como las que promueven la igualdad de las mujeres, apoyan a los refugiados y mejoran la vida de las personas con necesidades especiales.

La votación para el destinatario de 2021 comenzó el miércoles y se llevará a cabo en línea . El galardonado se dará a conocer a principios del próximo año.

“El Premio Génesis está evolucionando de un proceso impulsado por un comité de élite a un enfoque más inclusivo que busca involucrar a todo el mundo judío. La voz del pueblo judío, de todos los ámbitos de la vida, diferentes grupos demográficos y generaciones, ahora se convertirá en un factor extremadamente importante en la nominación y selección de nuestros distinguidos homenajeados ”, dijo Stan Polovets, cofundador y presidente de The Fundación Premio Génesis.

“Si bien los miembros del Comité de Selección y el Comité de Premios tomarán la decisión final, nuestra fundación les ha pedido que den un peso considerable al voto popular al comenzar sus deliberaciones sobre el Premio Génesis 2021 Laureado”, agregó en un comunicado de prensa.

Polovets dijo que si este enfoque experimental tiene éxito, será adoptado para la nominación y selección de todos los futuros galardonados.

Unas 45.000 personas votaron por los nominados actuales “que podrían ser modelos a seguir para la próxima generación de judíos”, dijo Isaac Herzog, presidente del Comité de Selección del Premio Génesis y presidente de la Agencia Judía para Israel. “La calidad, diversidad y logros de los nominados son asombrosos y harán que sea muy difícil para los jueces seleccionar un ganador de una lista corta de siete personas sobresalientes”.

Ganadores anteriores del Premio Génesis

El ganador del Premio Génesis 2021 seguirá a Sharansky , el destinatario del Premio Génesis 2020, un refusenik judío, líder del movimiento de emigración judío soviético, ex político israelí y exjefe de la Agencia Judía para Israel. Fue el primer destinatario que vivió actualmente en Israel.

El comité de selección destacó la “extraordinaria lucha de toda la vida por las libertades políticas y religiosas de Sharansky, y enfatizó la relevancia de su trabajo en el mundo actual”.

Gran parte del premio de $ 1 millón de Sharansky se otorgó en forma de subvenciones a 15 organizaciones que luchan contra la pandemia de coronavirus y apoyan a las personas más afectadas por ella.

“Natan sintió firmemente que el impacto más positivo que podría tener como ganador del Premio Génesis es donar su premio de $ 1 millón en su totalidad a organizaciones que luchan contra el coronavirus y ayudan a las personas más afectadas por este enemigo vicioso e invisible”, dijo Polovets.

Genesis, en asociación con Start-Up Nation Central, también otorgó premios adicionales a las empresas israelíes que trabajan para combatir la crisis del COVID-19.

Polovets señaló que algunas de las subvenciones brindarán un alivio inmediato a los más afectados, mientras que otras generarán avances a largo plazo contra la enfermedad. El primer grupo incluye la organización israelí 1221 Assistance for All, un servicio de apoyo de emergencia para los residentes de Jerusalén; ALEH Negev, trabajando con niños con discapacidades severas; Asociación de Centros de Crisis de Violación de Israel, en respuesta a un aumento del 40 por ciento en los casos de violencia doméstica; Hillel y Moishe House, apoyando a ancianos aislados en Europa y la ex Unión Soviética.

También se otorgaron subvenciones al programa de investigación del Instituto Weizmann de Israel para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, y dos universidades líderes de EE. UU., Columbia y la Universidad de Nueva York (NYU).

“Muchas personas de buena voluntad en todo el mundo han dado generosamente para ayudar a organizaciones e individuos que han sido devastados por COVID-19; Estoy agradecido de tener la oportunidad de contribuir a este esfuerzo humanitario ”, dijo Sharansky. “A lo largo de la larga historia del pueblo judío, nuestra capacidad para unirnos como uno durante los tiempos de crisis, para unirnos y ayudarnos unos a otros, nos dio fuerza para perseverar y afrontar el futuro con esperanza y confianza. Es por eso que no puedo pensar en una mejor manera de usar el dinero del Premio Génesis que financiar a quienes luchan contra la epidemia de coronavirus, tanto en Israel como en todo el mundo “.

Por otra parte, el Premio Génesis no ha estado exento de controversias. En 2018, Natalie Portman se negó a asistir a la ceremonia de premiación porque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, iba a dar un discurso. Esto fue después de que el filántropo y empresario israelí-sudafricano Morris Kahn anunciara que estaba donando $ 1 millón adicional. Posteriormente, la fundación canceló la ceremonia.

Y en 2019, el premio de Robert Kraft también se consideró controvertido porque fue acusado de solicitar una prostituta. El caso está en apelación.