Encuentro en Barcelona: Achinaom Nini y Joan Manuel Serrat

La cantante israelí Achinoam Nini de raíces judías yemenitas, publicó en su cuenta personal de Facebook una foto con su amigo Joan Manuel Serrat en Barcelona.

amigos durante años (extraño llamar a este gigante de la canción mi amigo..). Conocí a un hombre golpeado emocionalmente por la devastación global de la pandemia, preocupado por el mundo, pesimista por el futuro. “Ayer aquí en Barcelona, tuve la oportunidad de conocer a uno de mis héroes, el gran Joan Manuel Serrat. Hemos sidodurante años (extraño llamar a este gigante de la canción mi amigo..). Conocí a un hombre golpeado emocionalmente por la devastación global de la, preocupado por el mundo, pesimista por el futuro.Para mí, más pruebas de su enorme corazón y alma cariñosa.

Intenté animarlo un poco, al menos lo hice sonreír, incluso sin una razón por la que..La música me mantiene siempre optimista y con energía…

Esta noche Gil y yo juntos con los maravillosos Hila Karni y Lir Vaginsky, actuaremos en el Palau de la Música, Barcelona. Felicidad”.

He invita a todos a sumarse… justo hace 5 días en una entrevista de efe-eme.com decía “Siempre he tenido mucha curiosidad, y tratado de explorar y aprender algo nuevo, por eso los encuentros con la gente me inspiran tanto”.