Lior Raz, Hit&Run un éxito de Netlfix

La plataforma de streaming Netflix estrenó esta semana una nueva miniserie israelí, “Hit and Run“, en la que el protagonista de “Fauda“, Lior Raz, debe llevar la investigación de un asesinato desde Tel Aviv a Nueva York.

El nuevo thriller internacional, de nueve capítulos, fue producido por el propio Raz y por uno de los creadores de “Fauda”, Avi Issacharoff, junto a Dawn Prestwich y Nicole Yorkin.

Cuando comienza la historia, Segev Azulai (Raz), un guía turístico en Tel Aviv con una pequeña hija y una esposa estadounidense (Kaelen Ohm, en el rol de Danielle), es un hombre feliz con una familia ideal.

Sin embargo, Danielle muere cuando es atropellada por un automóvil que se da a la fuga. ¿Fue un accidente o no? El relato mostrará luego que Segev no es un simple guía turístico, que el accidente no fue tal y que las pistas lo llevarán a Nueva York para tratar de resolver su ira y sus dudas.

Issacharoff y Raz están disfrutando el gran éxito de “Fauda”, una de las miniseries de más éxito en Netflix. Esta vez, sin embargo, buscaron producir algo distinto.

En una de las entrevistas de promoción de la serie, Raz contó que, junto a Issacharoff, “jugábamos con la idea de la pérdida y de la confianza y qué le pasa a la gente cuando se le derrumba su mundo”.

Con esa premisa, agregó Issacharoff, “se nos ocurrió la historia de fondo de esta pareja y de una muerte que no fue un accidente”.

“Este hombre quería saber qué pasó, necesitaba saber la verdad”, adelantó el productor israelí.

Para el diario israelí Haaretz, «Hit and Run» es “el mejor show del año de Netflix” , y hasta compara a Raz con el arquetipo de “improbable héroe de acción” que patentó el actor irlandés Liam Neeson en la saga de “Taken”.

El New York Times, por su lado, aseguró que, «para los millones de espectadores que disfrutaron con avidez de las tres temporadas de ‘Fauda’, los paralelismos entre los personajes de Raz en las dos series serán sorprendentes”.

