La vida de Tarantino en Israel: votó en elecciones por primera vez y celebró Pesaj

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino reside en Israel desde hace poco más de un año junto a la cantante y modelo israelí Daniella Pick y Leo, el hijo de ambos. Tarantino, de 58 años, y Daniella, de 38, se casaron en 2018 y establecieron su residencia en Tel Aviv luego del nacimiento del niño en Febrero del 2020. Pasaron la pandemia y este año tuvo la experiencia de votar en las cuartas elecciones recientemente realizadas, y este sábado coincidió su 58 cumpleaños con la celebración del primer Seder de Pesaj.

Según fuentes, con respecto a su vida en Tel Aviv, Tarantino expresó : “En algún momento del día voy a mi estudio a escribir. Después Daniella prepara el almuerzo y comemos juntos. Cuando llega la hora de la cena, ella me llama y yo bajo. Y después hacemos algo juntos, miramos una película o hablamos. Hacia el final de la jornada, me voy a dormir con ella, o vuelvo a mi estudio y sigo escribiendo, y más tarde me voy a la cama. Esto es la vida real. Es algo que jamás he tenido antes. Es sencillamente una vivencia muy-muy agradable”. Además, confesó que ama a Israel. “La gente es muy amable conmigo, y parecen entusiasmados de que yo viva aquí”, manifestó.

