La embajada de Israel en Emiratos Árabes celebró su primer Seder de Pesaj

La embajada de Israel en Emiratos Árabes Unidos celebró su primer Seder de Pesaj el sábado por la noche, y el embajador Eitan Na’eh compartió con orgullo un momento de la velada festiva.

Na’eh twitteó un video de los participantes cantando la canción “Ma Nishtana”, cantada tradicionalmente por el asistente más joven del Seder, que pregunta “¿En qué se diferencia esta noche de otras noches?”.

“’Ma nishtana’ las palabras atemporales de la noche de Pesaj”, escribió.

“¿Qué es diferente esta noche de todas las demás noches? Bueno, aquí está: el primer Seder de la embajada de Israel en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, bajo un cielo estrellado”, siguió.

La comunidad judía en los Emiratos Árabes Unidos cuenta con apenas 3.000 personas.

Na’eh llegó a los Emiratos Árabes Unidos en enero para ocupar el puesto de primer enviado de Israel al estado del Golfo, luego del acuerdo de normalización del año pasado entre los países.

“Los Emiratos Árabes Unidos es una apertura a un mercado enorme, puertos enormes, con zonas de libre comercio muy grandes”, señaló, y agregó: “Hay enormes ventajas para el comercio israelí, ya sean importaciones y también exportaciones, para reducir el costo de vida”.

Israel y Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de normalización negociado por Estados Unidos en la Casa Blanca el 15 de septiembre de 2021. La medida fue seguida por acuerdos de normalización con Bahrein, Sudán y Marruecos.

El embajador, de 57 años, manifestó que los objetivos de la relación del ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, eran “amplios y específicos”.

“Conozca el lugar”, contó que le dijeron. “Conozca los problemas. Mapee los problemas. Haga un mapa de las personas con las que debemos estar en contacto, luego vaya a conocerlas. Mejorar, aumentar la cooperación en todas las áreas posibles. Desarrollar el diálogo en todos los niveles”.

“Ma nishtana” the timeless words of the Passover night. What is different this night of all other nights? Well here it is: the first Seder of the Israeli embassy in Abu Dhabi, UAE, under the starry skies pic.twitter.com/XHellexdyi

— Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) March 27, 2021