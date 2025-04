Un posible Papa desde Jerusalem y una Israel en tensión interna – Natalio Steiner

Desde Israel, el periodista Natalio Steiner compartió una serie de análisis que combinaron lo inusual con lo profundamente político: la posible candidatura de un religioso radicado en Jerusalén para suceder al Papa Francisco, y los conflictos internos que atraviesa el gobierno israelí tras los hechos del 7 de octubre.

Steiner reveló un dato poco conocido: “No sé si la gente sabe, hay un candidato israelí a suceder al Papa. Se llama Pierbattista Pizzaballa, es un monje muy categorizado que está estudiando hace muchos años y trabajando acá en Israel, en un convento en Jerusalén”. De origen italiano, Pizzaballa es egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, domina el hebreo a la perfección y es reconocido por su conocimiento del conflicto árabe-israelí.

Steiner señaló que, aunque “las chances son pocas”, su figura genera interés. “Se lo conoce aquí en Israel como un hombre de posiciones muy moderadas, muy morigeradas, ni para un lado ni para el otro”. El posible sucesor al trono de San Pedro no solo simboliza una apertura interreligiosa, sino que su historia es también reflejo de los vínculos crecientes entre el mundo cristiano y el Estado de Israel.

En paralelo a esta curiosa posibilidad dentro del Vaticano, Israel atraviesa una de las etapas políticas más complejas de su historia reciente. Según explicó Steiner, el primer ministro Benjamín Netanyahu lanzó acusaciones directas contra el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, responsabilizándolo por no haber prevenido el ataque del 7 de octubre. “Netanyahu comentó que Ronen Bar sabía del ataque hasta por lo menos tres horas antes de que se produjera”, declaró el periodista.

La tensión no se limita al ámbito de la seguridad. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, exigió una ofensiva militar más contundente en Gaza, afirmando que abandonará el gobierno si no se avanza con firmeza. “Dijo textual: ‘Me voy del gobierno si no hay una ofensiva seria e importante sobre la Franja de Gaza’”, detalló Steiner.

Estas declaraciones se producen mientras continúan las discusiones internas sobre la estrategia a seguir en Gaza, en medio de propuestas de cese al fuego promovidas por Egipto y Qatar.

La figura del monje Pierbattista Pizzaballa, con su compromiso con la convivencia y su residencia en Jerusalén, contrasta con la turbulencia de la política israelí actual. Su posible candidatura al Papado, aunque remota, ofrece una imagen singular en tiempos de polarización y conflicto.

Escuche la entrevista completa.

