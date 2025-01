Ben Gvir: “Si se aprueba el acuerdo imprudente, nos retiraremos del gobierno”

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, hizo sus declaraciones de que él y sus compañeros de partido dimitirán del gobierno si se aprueba el acuerdo sobre los rehenes y que regresarán si Israel vuelve a combatir en Gaza.

El acuerdo emergente es imprudente. Incluye la liberación de cientos de terroristas asesinos, el regreso de miles de terroristas al norte de la Franja de Gaza, la retirada del Eje de Filadelfia y el cese de las hostilidades, por lo que efectivamente el acuerdo borrará los logros de la guerra, dijo en una declaración Itamar Ben Gvir.

No solo eso, no conduce a la liberación de todos los secuestrados, sino que excluye el destino de los demás secuestrados que no están incluidos en el acuerdo, y conducirá al fin de la guerra cuando Hamás aún no haya sido derrotado, con una importante capacidad de rehabilitarse.

Cuando ves el júbilo del partidario de Hamás, Ayman Odeh, los bailes en Gaza, las celebraciones en las aldeas de Judea y Samaria, entiendes qué parte se rindió en este acuerdo.

Por lo tanto, si este promiscuo acuerdo se aprueba e implementa, el partido Otzma Yehudit no formará parte del gobierno y se retirará del mismo.

Si la guerra con Hamás se renueva con intensidad con el fin de decidir y realizar los objetivos de la guerra que no se han logrado, volveremos al gobierno.

También hago un llamado a los miembros del Partido Sionista Religioso, así como a los miembros ideológicos de la Knesset en el Likud, a que se comporten de manera similar y, junto con nosotros, impidan la implementación del promiscuo acuerdo de rendición.

También entre nosotros existe la voluntad de pagar altos precios por la liberación de los secuestrados. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que conduzca a su liberación, siempre que el precio no incluya un precio mucho mayor. El acuerdo existente aumenta el apetito y la motivación para que Hamás lleve a cabo otra masacre del 10 de septiembre, sometiendo así a Israel una y otra vez, aparte de la cantidad de ataques terroristas que, Dios no lo quiera, derramarán mucha sangre judía.

Para liberar a los secuestrados, es necesario detener por completo la ayuda humanitaria entregada a Gaza. No para “controlar los mecanismos de ayuda”, no para reducirla, sino para detenerla. Detener el trasvase de combustible, electricidad y agua.

Sólo así Hamás liberará a nuestros secuestrados sin poner en peligro la seguridad del Estado de Israel, junto con un poderoso ataque militar. Sólo así derrotaremos a esta organización terrorista asesina.

Por lo tanto, incluso en este momento, sigo pidiendo al Primer Ministro que entre en razón, que evite este terrible acuerdo y que adopte estas medidas que conducirán a la derrota de Hamás y la liberación de nuestros rehenes sin rendirnos ante él. .

Si no lo hace y cuando se tome la decisión del gobierno y del gabinete, como se mencionó, Otzma Yehudit bajo mi liderazgo no derrocará a Netanyahu, ni actuará junto con la izquierda y sus objetivos contra el gobierno, pero sí No podrá ser parte de un gobierno que aprobará un acuerdo que es una tremenda recompensa para Hamas, y que puede traernos el desastre de los chiítas el próximo mes de octubre, y usted se retirará de él.

