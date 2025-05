El precio oculto de sostener a todos o mediar para evitar conflictos

Es un desgaste profundo que no se resuelve con dormir o descansar físicamente Reconocer que ser fuerte no es ser invulnerable, es el primer paso del alivio. Aprender a decir no puedo. Delegar, priorizare, no por egoísmo sino para aumentar la energía y poder cuidar mejor. Estoy otros recursos pueden tratarse en terapia para evitar ese pensamiento que nos dice “esto solo lo podés hacer vos” Encontrar otras salidas…de eso se trata hacer terapia.

Lic. Silvia Vajnenko

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai