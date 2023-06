La suma de las partes para ver el todo

En la primera quincena de enero de 1966, en La Habana, Cuba, se celebró la 1ra. Conferencia de los Pueblos de África, Asia y América Latina o Tricontinental de La Habana, un encuentro político e ideológico internacional a la que asistieron 82 países y más de 500 representantes, la que fue convocada por Fidel Castro, con los objetivos de: apoyar a Cuba contra el imperialismo estadounidense, luchar por la autodeterminación de los Pueblos y la lucha por la liberación nacional, contra el apartheid y la segregación racial, y contradictoriamente declamó por la Paz Global, mientras apoyaba a cuanta organización terrorista o grupos guerrilleros diera a lugar, cuyo denominador común era el ideario comunista, fuese la visión soviética, la maoísta o la propia, el castro-comunismo.

Un año más tarde, en 1967, se creó OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, iniciativa del chileno Salvador Allende, y cuyo objetivo era la promoción de la lucha armada, con el fin de establecer Estados socialistas en Latinoamérica, que no era otra cosa, que la estrategia del régimen cubano, la exportación de la revolución.

Sin embargo, con el pasar de los años se fueron frustrando los objetivos propuestos, en el mismo 1967 con la muerte del Che Guevara, con el acercamiento entre los EE.UU. y China en los 70 a través de la Diplomacia del ping pong, también por el accionar de los gobiernos de la región contra los grupos guerrilleros, y en síntesis, la caída del Muro de Berlín en el 89 y luego el final del imperio soviético en el 90.

Ante estas circunstancias, Fidel Castro decidió crear un foro transnacional latinoamericano, y de esta manera, sobrevivir al colapso de la URSS, y encontró el apoyo del Partido de los Trabajadores liderado por Luis Ignacio Lula Da Silva, convocando en 1990 a una reunión en Sao Paulo, Brasil, a la que asistieron, tanto dirigentes de organizaciones terroristas, como políticos y movimientos sociales de la izquierda latinoamericana.

Nace el Foro de Sao Paulo, en cuya 1ª. reunión contó con la presencia del ELN y las FARC de Colombia, el Frente Sandinista de Nicaragua, el Frente Farabundo Martí de El Salvador e incluso el Partido de la Revolución Democrática de Méjico, y con el tiempo también adhirieron otros grupos insurgentes como el Ejercito Zapatista de Méjico en 1994, y partidos políticos como el PC, el PCR, el Partido Humanista, Movimiento Libres del Sud, el Frente Amplio, el PS y otros.

Pero quizás, lo más relevante y significativo se dio cuando se sumó Hugo Chávez, quién a través del Partido Socialista Bolivariano de Venezuela, se constituyó en el líder del Populismo, es decir, la plataforma ideológica, política y estratégica del castro-comunismo.

La estructura orgánica del Foro, quedó conformada por una conducción civil con Fidel Castro, Lula, Tomás Borge –ex ministro de Daniel Ortega- y el sacerdote brasileño Frei Betto, representante de la corriente teológica-política, Teología de la Liberación, pero también contó con una conducción militar a cargo de Castro, Daniel Ortega y en el que figuraba Enrique Gorriarán Merlo del ERP y más tarde líder del MTP.

Respecto al financiamiento del Foro, en aquellos primeros años procedía de las actividades ilícitas perpetradas por las organizaciones terroristas, como las FARC y ELN, y desde entonces hasta el presente por otros actores, como el narco-estado de Venezuela con el Cártel de Los Soles, la Bolivia de Evo Morales con el Cártel del Chapare, y por esta vía sostener y expandir el Socialismo del Siglo XXI.

En la actualidad, la estrategia del foquismo está más limitada, por lo que el Foro ha desplegado su accionar e influencia a través de otras vías, con el relato de la reivindicación ideológica de la izquierda, con actores tales como, movimientos sociales identificados con el Socialismo del Siglo XXI, o por corrientes culturales, grupos ecologistas y ambientalistas, que so pretexto de la defensa del medio ambiente, justifican acciones contra los Estados, y obviamente, con la utilización parcialista e ideologizada de los DD.HH., y también en lo que da pie a la columna de hoy, a través del Indigenismo, que tras la reivindicación de los derechos que le asisten, a los ahora llamados Pueblos Originarios, encubren la formación y accionar de grupos terroristas como, la Coordinadora Arauco Mapuche o CAM en Chile y la Resistencia Ancestral Mapuche o RAM en nuestro país.

En este encuadre, y particularmente en América del Sur, en tiempos recientes se han producido eventos violentos de grupos que han puesto en jaque a algunos gobiernos de la región, el caso de Ecuador a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que ha salido fortalecida del conflicto, que sumado al accionar de grupos narcos, llevaron a una crisis gubernamental y plantean una seria amenaza al crecimiento económico que permita atender las demandas de su población.

Más extendidas en el tiempo y en lo territorial, es el accionar violento de los grupos que se atribuyen la representación del pueblo Mapuche, tanto en la Araucanía chilena como en la región patagónica-cordillerana argentina, cuyos protagonistas son la CAM y la RAM respectivamente.

Pero no podemos olvidar el caso de Perú, que tras la destitución del presidente Pedro Castillo, y luego de asumir su vicepresidente, Dina Boluarte, estallaron no sólo en Lima, sino también en el sur peruano, acciones violentas y destituyentes, que produjeron lamentablemente heridos y muertos, tanto entre manifestantes como agentes del orden y funcionarios.

En este caso, lo más llamativo y violento se dio en la región sur de Perú, con grandes yacimientos de Litio, en Puno, en la ciudad de Cuzco y en Tacna, donde algunos de los manifestantes contaron con el respaldo del ex presidente boliviano Evo Morales.

Ahora, ha sido el turno de nuestro país con lo acontecido hace pocos días en la provincia de Jujuy, tras la aprobación legislativa de modificaciones constitucionales promovidas por el gobernador Gerardo Morales, en las que se contempla, la modificación del régimen de extracción de RR.NN., en particular en el sector minero, tales como, “Tierras Raras”, el Litio y el Coltán, todos recursos considerados estratégicos por sus aplicaciones en el sector automotriz y la alta tecnología, yacimientos que están probados y documentados por el SEGEMAR –Servicio Geológico Minero Argentino- y la GEMERA, la entidad que nuclea a las empresas mineras.

Ahora bien, para posibilitar dicha explotación se requería de las reformas que hacen a los derechos de propiedad y que afectaría a algunas comunidades indígenas, lo que ha sido de utilización por organizaciones y grupos sociales identificados con la izquierda radical, que no precisamente son del ámbito político jujeño, e incluso se detectaron elementos extranjeros infiltrados, mas precisamente provenientes o enviados desde Bolivia, algo similar a lo señalado en el caso peruano.

En el detrás de escena, está la proyección de las exportaciones de ese sector, que se estiman en aproximadamente, u$s. 18.000 millones para el final de esta década, con el consiguiente impacto en inversiones, creación de puestos de trabajo e ingresos, tanto para el sector privado como para el público.

Por razones de tiempo, sólo se sugiere leer el Articulo 3ro. de la Resolución 1566, del Consejo de Seguridad de la ONU, del 2004, donde están perfectamente tipificados los actos cometidos, como acciones de terrorismo, algo que debería ser tomado por las autoridades judiciales y gubernamentales de nuestro país, más allá que dicha resolución no tiene carácter vinculante.

Pero también, una lectura más amplia, que es desde la Geopolítica y la Geoeconomía, nos muestra la puja por los RR.NN., en especial los estratégicos, entre los EE.UU. y China, este último actor, es también uno de las fuentes de financiamiento con que cuenta el Foro de Sao Paulo, que es clave para los objetivos de Beijing, el geopolítico, el económico y el socio-cultural, para lo cual necesita de gobiernos alienados con el Foro, como lo son hoy, Venezuela, Nicaragua, la Colombia de Petro, Brasil su principal socio comercial en la región, Bolivia, Chile y Argentina.

Ahora bien, para descartar toda teoría conspirativa, la prueba concluyente es, la reunión del 10 de mayo del 2022, en Beijing, bajo el lema “Las relaciones entre China y América Latina en la Nueva Era”, organizada por el Depto. Internacional del PCCH, a la que asistieron 15 países y 70 representantes, y tal como quedó plasmado, el objetivo fue profundizar la cooperación con el Foro de Sao Paulo, en función que dicho foro agrupa a los partidos y movimientos de izquierda, que son los actores para expandir la hegemonía del régimen chino, en particular, monopolizando la explotación y producción de materias primas y RR.NN., es decir, asegurarse la provisión de alimentos y minerales necesarios para el sector energético y la alta tecnología, y para esto, son convenientes los gobiernos de izquierda.

Finalizando la columna, las reflexiones son: lo acontecido en Jujuy, no es ni más ni menos que un ejercicio de gimnasia revolucionaria, al igual que lo sucedido en Ecuador, en Perú, en Chile, y también, no es casual sino causal, que estos países, incluida Argentina, posean importantes yacimientos de petróleo, gas, tierras raras, litio o coltán, o que el resultado de la cooperación entre China y Latinoamérica, en términos de intercambio comercial superó en el 2021, los u$s. 450.000 millones, por esto el Foro de Sao Paulo, es a nivel geoestratégico, el actor principal para la adhesión de países de la región a la Nueva Ruta de la Seda, tal como lo prueba la firma del Memorando de Entendimiento entre China y 21 países latinoamericanos, incluidos los del Caribe, por lo tanto, no debemos limitarnos a analizar eventos como los abordados, de manera singular, sino con una visión más amplia, profunda y geopolítica, para evitar perder la democracia y el pleno ejercicio del republicanismo, y la libertad, por eso la frase elegida es de la médica cubana disidente Hilda Molina, “…una noche lloré cuando leí a Gramsci, que afirmaba que no hacia falta más que meterse en las neuronas de las gentes y robarles el pensamiento y llegar al poder…es lo que nos pasó a los cubanos…ustedes están a tiempo que no ocurra…”.-

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai