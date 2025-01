“Crecí odiando a Israel y los judíos, ahora soy sionista”: sirio-libanesa en un nuevo documental

En un mundo que enfrenta el resurgimiento del antisemitismo, un nuevo documental busca abordar el tema de manera frontal, planteando una visión inquietante de las motivaciones detrás del odio más antiguo del mundo a través de las reflexiones de Rawan Osman, una mujer sirio-libanesa antes antisemita y ahora convertida en sionista.

Tragic Awakening: A New Look at the Oldest Hatred (“Trágico despertar: un nuevo vistazo al odio más antiguo”), dirigido por el cineasta canadiense-israelí Raphael Shore, enlaza el análisis histórico con los acontecimientos contemporáneos a través de las voces de clérigos, historiadores, sociólogos y comentaristas culturales, incluyendo al difunto Gran Rabino británico Jonathan Sacks, el escritor Yossi Klein Halevi, la enviada israelí contra el antisemitismo Michal Cotler-Wunsh, y los periodistas Bari Weiss y Douglas Murray. En la película se sostiene que el antisemitismo no surge de una percepción de inferioridad judía, sino más bien de un resentimiento hacia la excelencia y el liderazgo moral judíos.

Osman, fundadora de Arabs Ask (“Árabes que preguntan”), un foro diseñado para desafiar las nociones preconcebidas sobre el judaísmo e Israel entre los árabes, y quien se describe a sí misma como una sionista árabe, narra la película.

Nació en Damasco, Siria, se crió en el valle del Beqaa en el Líbano, y luego vivió en Arabia Saudita y Catar antes de establecerse finalmente en Alemania. Su primer encuentro con una persona judía fue cuando se mudó a Estrasburgo, Francia, cuando tenía veinte años. En sus palabras, el encuentro provocó su “primer y último ataque de pánico”.

Pero un largo proceso de exploración, que incluyó el estudio del hebreo moderno y la historia judía en una universidad alemana, la llevó a desafiar las creencias antisemitas que había absorbido al crecer en el Medio Oriente y, en última instancia, a cambiar su perspectiva.

“La vida es extraña. Crecí odiando a Israel y a los judíos, al igual que muchos libaneses y sirios”, dice Osman. “Vivir en Europa, especialmente durante la década que he pasado en Alemania, me convirtió en una de las defensoras más activas del Estado judío. ¿Quién lo hubiera pensado?”.

Después de reexaminar sus creencias, Osman se dedicó a la “diplomacia blanda”, educando al mundo árabe sobre la historia judía y el Holocausto. Sin embargo, tras la invasión del sur de Israel por parte del grupo terrorista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, adoptó un enfoque más directo y asertivo, a pesar de los riesgos personales que conlleva apoyar abiertamente a Israel. Al reflexionar sobre una conversación con su hijo, recuerda que él le preguntó: “¿Por qué me haces esto?”, a lo que ella le respondió: “Lo hago por ti”.

Osman, quien ha expresado su deseo de convertirse al judaísmo y mudarse a Jerusalén, se asoció con Shore y el rabino Shalom Schwartz, productor ejecutivo de la película y fundador de Aseret, una organización dedicada a promover los valores universales de los Diez Mandamientos.

“Me encontré en una búsqueda para tratar de entender el antisemitismo. Los judíos son culpados por todos los males del mundo. ¿Por qué? El antisemitismo requiere un tipo diferente de explicación”, afirma Osman en el documental.

Shore, quien lanzó el filme junto con su nuevo libro Who’s Afraid of the Big Bad Jew? (¿Quién le tiene miedo al gran judío malo?”), argumenta que si bien razones religiosas, sociales y políticas pueden desencadenar el antisemitismo, no logran explicar sus motivos más profundos, lo que hace que los esfuerzos para combatirlo sean ineficaces. “Hoy, más que nunca desde que los nazis fueron derrotados, nos vemos obligados a descubrir formas de encontrar una mayor tolerancia en nuestro mundo. Estamos delirando si pensamos que el odio a los judíos terminará solo con los judíos. Siempre somos el canario en la mina de carbón, un presagio de lo que está por venir para todo el mundo civilizado”, expresa Shore.

“Si alguna vez vamos a combatir eficazmente el antisemitismo, necesitamos comprender mejor sus raíces con coraje moral y espiritual, lo que exige un orgullo inquebrantable por nuestras identidades judías comunes”, continúa. “Combatir el antisemitismo requiere hacer frente a nuestros enemigos con claridad, unidad, y una apreciación de que nuestras tradiciones e historia son lo que nos ha permitido vencer a nuestros enemigos”.

Osman afirma en un momento de la película: “Hitler no quería matar a los judíos porque fueran malos; quería matarlos porque eran buenos”.

Shore explica que, para Hitler, los judíos representaban “una amenaza espiritual y moral”, porque los fundamentos éticos de la civilización occidental —en su núcleo, las ideas judías— son la antítesis de su perspectiva darwiniana. “Hitler creía que un gran conflicto impulsa la historia humana: la supervivencia del más apto. Él creía que si triunfaban las ideas del humanitarismo, el amor, la igualdad y la democracia, ese sería el fin de la humanidad”.

“Siento que la paz entre Israel, el Líbano y Siria podría llegar en el trascurso de mi vida después de todo”

Después de una proyección del documental en Tel Aviv la semana pasada, Osman compartió sus pensamientos sobre la caída del eje regional de proxies (intermediarios) de Irán, que culminó con la reciente caída del expresidente sirio Bashar al-Assad. Osman señaló que la reacción de aprensión de algunos israelíes ante la caída de Assad “literalmente me rompió el corazón”.

“Invité a mis amigos israelíes a acercarse a los sirios y felicitarlos” por la caída de Assad, quien era el ‘monstruo del siglo’. “Algunos de ellos lo entendieron mal, pensaron que yo estaba apoyando a los islamistas”, dice en referencia a los rebeldes liderados por el exmiembro de ISIS y al-Qaeda, Ahmed al-Sharaa, anteriormente conocido como Abu Mohamad al-Julani.

Aun así, señala, esos grupos lograron lo que el mundo, incluidos Estados Unidos e Israel, no pudieron, y enfatiza que la eliminación de Assad tenía que venir desde dentro de Siria, ya que una fuerza externa que lo derrocara lo habría convertido en un mártir.

Aunque Osman aborda los cambios recientes con cautela en cuanto a su impacto en las relaciones de Israel con sus vecinos, mantiene la esperanza. “Cuando me veo junto a Rav Shalom Shwartz y Rav Shore en la pantalla grande, siento que la paz entre Israel, el Líbano y Siria podría llegar en el trascurso de mi vida después de todo”.

