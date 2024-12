El museo Polin sobre la vida judía en Polonia cumple 10 años

“Es importante dejar claro de inmediato que la mía es una posición excéntrica: visitar Polin es una hermosa experiencia para los visitantes, y una experiencia importante.

En el Museo de Historia de los Judíos Polacos hay una inversión realmente importante de esfuerzos, ideas y energía por parte de los eruditos polacos, tanto judíos como no judíos. Pero debo esperar que el trabajo detrás de las instalaciones de las exposiciones permanentes y temporales se entienda bien la experiencia del judaísmo polaco de una manera amplia y exhaustiva”.Así cuenta el historiador Andrea Bienati, profesor de Historia y Didáctica del Holocausto y experto en cursos de formación sobre la historia de la Shoá y las comunidades judías en Polonia su impresión sobre el museo construido en el lugar del gueto de Varsovia. El museo acaba de cumplir diez años.

“Está tan bien hecho que agota muchas de las oportunidades que uno podría tener para descubrir esas huellas, no siempre fáciles de encontrar, de un pasado importante y floreciente, aplastado por la Shoah pero sin embargo no borrado”.

En 2016, como parte de un estudio en profundidad también dedicado a Polin, Jewish Pages escribió: “Los museos judíos tienen un papel cada vez más importante en una sociedad que enfrenta a las minorías con una dificultad cada vez mayor. Los grandes lugares dedicados a contar las tradiciones y la cultura del judaísmo se transforman en verdaderas instituciones dedicadas a la educación que se centran en los jóvenes y especialmente en los muy jóvenes”.

Ahora, años después, la estructura minimalista del museo, diseñada por los finlandeses Rainer Mahlamäki e Ilmari Lahdelma, ocupa un espacio importante en el tejido de la ciudad, aunque, recuerda Bienati: “Es un museo precioso, es cierto, pero nunca olvidaré la sensación que tuve la primera vez que llegué a esa plaza llena de vacío, cuando solo existía el monumento a los héroes del gueto de Nathan Rapoport. Tuvo un impacto devastador”.

El museo actual celebra su décimo aniversario (y 2,7 millones de visitantes de todo el mundo) con una serie de iniciativas, divididas en diez ideas, una por año. Comienza con los 1.000 años de historia de los judíos polacos. O la posibilidad de pasear por la calle Zamenhofa de antes de la guerra, se recuerda la arteria principal del llamado Barrio Norte, habitado principalmente por judíos, reconstruido en una de las galerías del museo.

El edificio en sí, sorprendente, también por el contraste entre la linealidad del exterior y la complejidad de los espacios interiores, también alberga la oportunidad de degustar la cocina judía, que va desde recetas de Varsovia a principios del siglo XX hasta platos israelíes. Los niños, entonces, tienen un camino diseñado para ellos, con audioguías desarrolladas por expertos en educación.

Las exposiciones van desde la dedicada a las obras de Wilhelm Sasnal, uno de los artistas polacos contemporáneos más ilustres, hasta la exposición (post)judía… Shtetl Opatów Through the Eyes of Mayer Kirscheblatt, que cuenta la historia de un shtetl de antes de la guerra (y se puede visitar hasta el 16 de diciembre). No faltan espacios dedicados a los escritores y a quienes forman parte no solo de la historia judía sino de la cultura del país: desde la actriz Ida Kamińska, pasando por el médico y pedagogo Janusz Korczak y la escultora Alina Szapocznikow.

Bienati continúa: “Es importante recordar Polonia tal como era, un lugar fundamental para la historia, la cultura y la religión, una encrucijada de culturas y experiencias. Luego, por supuesto, celebrando la vida primero, hay que recordar la serie de elementos dramáticos, partiendo de los pogromos en la época zarista hasta llegar a la Shoah, que tuvo cifras devastadoras en el país.

Bienati explica que Polonia ha hecho un camino de concientización, incluso publicando mucho desde 1944, con las memorias de los supervivientes que han contribuido mucho a devolver la mirada a las facetas de un país que no es monolítico.

Hay que recordar que los propios shtetl eran efectivamente aldeas, pero no exclusivamente judías, como ahora ha pasado en la narrativa común, eran realidades en las que convivían una parte judía y una no judía de la población, parte de una comunidad que Bienati define como “maravillosamente dentada” y rica en muchas almas y muchos enfoques. Razón de más para no conformarse, subraya, con la riqueza de ideas y materiales que ofrece el museo y para aventurarse en busca de las huellas dejadas por un judaísmo que no solo sigue vivo, sino que también tiene mucho que contar.

