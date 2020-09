Un documental afirma que la mayoría de los alemanes sabía del Holocausto

Un nuevo documental titulado “Final Account” afirma que la mayoría de los alemanes sabía que el Holocausto estaba siendo perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial. Para la película, el conocido director británico, Luke Holland, entrevistó a más de 300 ancianos alemanes y austriacos, entre los cuales muchos eran ex miembros de las SS. Se estrenará en la Muestra de cine de Venecia.

Holland, que falleció en junio pasado, durante más de una década entabló amistad con antiguos nazis, logrando persuadirlos de hablar sobre aquello que sabían y que ahora revela en su monumental obra, lo que provocó un entusiasmo en los críticos.

Una fuente especializada en el tema tildó el filme documental como “excepcional”, y destacó que podría ser la última ocasión de escuchar el testimonio de “participantes activos en los horrores de los campos de concentración” del nazismo.

El productor de la película, Sam Pope, señaló que el increíble testimonio que obtuvo Holland fue gracias a que pasó años de su vida ganándose la confianza de estas personas. En tanto muchos luchaban con sus conciencias, otros no se arrepintieron y estaban orgullosos de haber servido en las SS, “en la que se podía confiar al 100% en todos los hombres”, dijo uno de ellos. Otros negaron el Holocausto, aunque admitieron abiertamente que sabían de las masacres. “No culpes a Hitler”, señaló uno. “La idea era correcta, pero los judíos deberían haber sido expulsados del país”, en lugar de matarlos, dijo otro.

No obstante, Pope dijo que las entrevistas con no combatientes, en particular mujeres, desmienten la idea de que era poca la gente corriente, tanto en Alemania como en Austria, que sabía lo que estaba ocurriendo. Como si fuera una muletilla, muchos afirmaban que “fue después de la guerra cuando nos enteramos de estos horribles crímenes”, declaró el productor ante periodistas.

Con activistas de extrema derecha intentando asaltar el edificio del Reichstag (parlamento) en Berlín durante el fin de semana, las lecciones de la historia son claras, señaló Pope: “Estas ideologías poderosas y viciadas están aún presentes y cobran fuerza, no sólo en Alemania y Austria, sino en todo el mundo”, advirtió.

En el epígrafe de la película, Holland, que se crió hablando alemán, y cuya familia materna murió en el Holocausto, se negó a condenar a sus entrevistados, la mayoría de los cuales tenían más de 90 años. “Los perpetradores no nacen, se hacen”, escribió. Sin embargo, no dejó de hacer las difíciles y duras preguntas a hombres y mujeres de los que se había hecho amigo.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.