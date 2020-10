“Hay un cambio cultural muy grande en Medio Oriente respecto del feminismo”

Jessica Sharon es una artista plástica israelí-argentina egresada de la prestigiosa escuela de arte Bezalel, en la ciudad de Jerusalem. A través de sus obras presenta su profundo interés en la sociedad y el feminismo. Indagamos sobre la situación de los artistas en Israel, en medio de una mezcla de crisis sanitaria, política, y geopolítica.

Comenzó Jessica confesando que estuvo sin trabajo durante meses, a partir de las regulaciones impuestas por el gobierno con el objetivo de contener la pandemia, que obligaron a las galerías, museos y teatros, entre otros, a cerrar sus puertas. Sin embargo, destacó que los artistas buscaron la forma de reinventarse: “Tratamos de buscar diferentes medios, a través de las redes sociales. Ayuda, pero no llegamos al mes” declaró

Jessica Sharon informó también que los medios israelíes, actualmente hablan de una tercera ola de contagios, correspondiente a la llegada del invierno. Hizo mención de la falta de un plan claro por parte del gobierno sobre las medidas que se tomarán en cuanto al futuro del aislamiento social obligatorio, “nos sentimos sin rumbo, y creo que por eso también hay manifestaciones los martes, jueves y sábados”. Con respecto al gobierno, la artista opinó que se encuentran ocupados en pelearse con sigo mismos en lugar de brindar soluciones, diciendo que “las escuelas no saben cómo abrir, no hay presupuesto ni para la educación”. No obstante, declaró que si bien la situación que se vive es caótica, le consuela la fuerza de la gente y la unión que se está dando entre ellos.

La entrevistada expresó “estamos pidiendo que se vayan todos”, haciendo alusión a los hechos ocurridos en la Argentina a comienzos del siglo XXI. “Desde las organizaciones, estamos pidiendo que se escriba una constitución, con derechos y obligaciones para evitar el caos, y no depender de si se llegan acuerdos o no; no podemos esperar”, agregó, mostrando su inquietud, para luego añadir el hecho de que diferentes organizaciones independientes se encuentran haciéndose cargo de tareas que considera responsabilidad del Estado; “Hay muchos ancianos, entre ellos sobrevivientes del Holocausto, a quienes les falta comida.”

Sobre la situación política, mostró su punto de vista, y declaró:“No es este gobierno compuesto por Likud y Kahol Lavan, la solución es algo nuevo, algo más joven, que intervenga más con la paz” . Con respecto a la unión que ella percibe en las manifestaciones, expresó que tanto judíos, como drusos y árabes se están manifestando desde el mismo lugar. Si bien marcó la existencia de grupos pequeños pro-Netanyahu en las manifestaciones, declaró que este es un motivo para que a la marcha siguiente, se una aún más gente.

Sharon también compartió acerca de su vida personal como artista y su desempeño como activista feminista. “Ser artista en Betzalel es muy interesante. Soy israelí-Argentina, y vengo con una cultura diferente, y también hay personas de todo el mundo. Creo que el arte es una conexión multicultural”, dijo. Con respecto al feminismo, declaró que actualmente hay un cambio cultural muy importante, especialmente en la región del Medio Oriente, y agregó que cree que quien continuará al mando de Israel, será una mujer.

BS/RJ

