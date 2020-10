Líder supremo de Irán: “¿Por qué es delito dudar del Holocausto?”

El ayatolá iraní, Ali Khamenei de Irán, cuestionó por qué algunos países han criminalizado la negación del Holocausto el miércoles en una publicación sin censura en Twitter, que enfrenta un escrutinio por cómo la plataforma de redes sociales ha censurado publicaciones, como un artículo reciente del New York Post sobre el negocio de la familia Biden. y conexiones políticas.

“¿Por qué es un crimen generar dudas sobre el Holocausto?” Khamenei tuiteó el miércoles. “¿Por qué alguien que escribe sobre tales dudas debe ser encarcelado mientras se permite insultar al Profeta (la paz sea con él)?”

The next question to ask is: why is it a crime to raise doubts about the Holocaust? Why should anyone who writes about such doubts be imprisoned while insulting the Prophet (pbuh) is allowed?

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 28, 2020